Stan Lee no solo fue una leyenda en la creación de historietas, pues también dejó su legado en el cine y la televisión. Él aparecía pocos segundos en cada una de las producciones que sus creaciones inspiraron, una auténtica tradición que ya no podrá continuar.

A continuación, presentaremos algunos de sus cameos más recordados.

The Trial of The Incredible Hulk (1989)

Esta fue la primera aparición de Stan Lee en la televisión. En esta producción interpretó a un juez sentado en el banquillo mientras juzgaba a ‘Bruce Banner’.

X-Men (2000)

En la película dirigida por Bryan Singer, el legendario Stan Lee aparece como vendedor en un puesto de perros calientes cuando el senador Kelly se materializa después de escapar de Magneto.

Spider-Man (2002)

En la primera batalla entre el héroe arácnido y el Duende Verde, Stan Lee aparece salvando a una niña de los grandes bloques que caen de un edificio destruido.

The Big Bang Theory (2002)

En el episodio 16 de la tercera temporada, Sheldon conoce a Stan Lee.

Daredevil (2003)

En esta producción el personaje Matt Murdock detiene a Stan Lee antes de cruzar la calle, salvándolo de ser atropellado por un auto.

Hulk (2003)

En esta película, Stan Lee aparece caminando en una escena junto a Lou Ferrigno, como guardias de seguridad del laboratorio donde trabaja Bruce Banner.



Spider-Man 2 (2004)

Stan Lee repite su heroica hazaña y salva a un inocente en peligro. Durante la primera batalla de Spiderman con Dr. Octopus, Lee ayuda a un joven antes que sea aplastado por una pared.

El Diario de la Princesa 2 (2004)

​Tuvo una pequeña escena en la que aparece coqueteando con Julie Andrews.

Los 4 Fantásticos (2005)

Esta fue la primera aparición de Stan Lee como un personaje de cómic, Willie Lumpkin, el cartero que saluda a ‘Los 4 Fantásticos’ cuando ingresan al ascensor del Edificio Baxter.

X-Men: The Last Stand (2006)

Stan Lee y Chris Claremont aparecen como dos de los vecinos de Dark Phoenix (Jean Grey) en un flashback 20 años atrás. Lee, el jardinero, está regando el césped cuando Jean con el poder de su mente eleva el agua que emana de la manguera.

Los 4 Fantásticos y Silver Surfer (2007)

En esta película, Stan Lee quiere entrar a la boda de los protagonistas diciendo que es ‘Stan Lee’, o sea, él mismo, pero los guardias que custodian la puerta no le creen y lo dejan esperando.

Spider-Man 3 (2007)

En una escena, Stan Lee aparece hablando con Peter Parker, cuando se entera que la llave de la ciudad le será otorgada a Spiderman. Lee se para junto a Peter Parker y le dice: '¿Sabes?, creo que una persona puede hacer la diferencia'.

Iron Man (2008)

En esta película, Stan Lee hace las veces de Hugh Hefner y saluda a ‘Tony Stark’ mientras viste una clásica bata y está rodeado por tres mujeres.

El Increíble Hulk (2008)

Stan Lee aparece abriendo un refrigerador del cual saca la botella de refresco en la que cayó la sangre de Bruce Banner.

Iron Man 2 (2010)

Nuevamente saluda a Tony Stark, pero esta vez fue saliendo de la ‘ExpoStark’ e interpretando a Larry King, famoso periodista estadounidense.

Nikita (2010)

​Apareció en una breve escena del show interpretando a Hank Excelsior.

Thor (2011)

Nadie puede sacar el martillo de Thor, incluso Stan Lee, quien aparece en una camioneta intentando arrancarla de la roca donde está incrustada.

Capitán América: El Primer Vengador (2011)

Stan Lee interpreta al general George Marshall, quien aparece sentado entre el público, esperando en la premiación del Capitán América y bromea diciendo: “Creí que era más alto”.

Los Vengadores (2012)

Después de la pelea final, aparece como un superviviente siendo entrevistado por televisión en donde dice: "¿Superhéroes en Nueva York? por favor". En las escenas eliminadas habla con Steve Rogers (Capitán América) diciendo que invite a salir a la camarera que sale en la película.

El Increíble Spider-Man (2012)

Quizás una de las escenas más recordadas, donde interpreta a un señor de limpieza que trabaja en la biblioteca de la escuela secundaria en la cual Spiderman y el Lagarto pelean mientras él escucha música con sus auriculares.

Iron Man 3 (2013)

En esta película, Stan Lee aparece como jurado en un concurso de TV en el que califica como perfecta a una de las participantes del certamen.

Thor: The Dark World (2013)

En esta cinta, Stan Lee Interpreta a un anciano en una institución psiquiátrica que le pide al profesor Erik Selvig que le devuelva uno de sus zapatos.

Capitán América y el Soldado del Invierno (2014)

Aquí, Stan Lee da vida a un cuidador nocturno del museo del Capitán América que nota que han robado su traje original diciendo: "Me van a despedir por esto".

El Increíble Spider-Man 2 (2014)

En esta cinta, probablemente, vuelve a interpretar al señor que habló con Peter Parker en la primera película. Aparece vestido de gala en la ceremonia de graduación del protagonista.

Guardianes de la Galaxia (2014)

En el planeta Xandar, ‘Rocket’, lo ve a través de un dispositivo creado por él. Stan Lee interpreta a un señor que tiene una conversación con una mujer mucho más joven que él.

Big Hero 6 (2014)

Aquí Stan Lee es el padre de Fred y se revela que es un superhéroe retirado en la escena post-créditos.

Agents of Shield (2014)

Stan Lee aparece como él mismo en el episodio “T.R.A.C.K.S.” de la primera temporada de la serie de televisión.

Agent Carter (2014)

En la serie aparece en el episodio "The Blitzkrieg Button", luego de una discusión entre Jarvis y Peggy.

Daredevil (2015 - Temporada 1)

No aparece actuando, pero en el episodio "Daredevil" se puede apreciar una foto de Stan Lee en el Departamento de policía de Hell's Kitchen, como uno de los héroes de la Batalla de New York.

Avengers: Era de Ultron (2015)

Stan Lee hace su aparición interpretando a un veterano de guerra presente en la celebración realizada en la torre de los Vengadores. Thor le comparte su bebida añejada por siglos.

Ant-Man (2015)

Aparece en la última escena de la película como el barman y explica que "Falcon" se encuentra buscando a Ant-Man para que forme parte de los Vengadores.

Jessica Jones (2015 - Temporada 1)

Nuevamente aparece la fotografía de Stan Lee, la misma de ‘Daredevil’, ya que ambas series suceden en el mismo barrio de Nueva York conocido como Hell's Kitchen.

Deadpool (2016)

En esta cinta Stan Lee interpreta al dueño del club nudista donde trabajaba la novia de Wade Wilson, Vanessa.

Capitán América: Civil War (2016)

Stan Lee aparece casi al final de la película, entregando un paquete de FedEx a Tony Stark.

X-Men: Apocalypse (2016)

Este cameo es especial porque lo hace junto a su esposa Joan B. Lee. Aquí se asombra por el lanzamiento de las bombas de todos los países.

Luke Cage (2016 - Temporada 1)

La famosa fotografía de Stan Lee en Hell’s Kitchen ahora está en un póster en una calle del barrio de Harlem.

Doctor Strange (2016)

Cuando Doctor Strange y Barón Mordo chocan contra un autobús, él aparece dentro de éste leyendo un libro y riéndose.

Guardianes de la Galaxia 2 (2017)

Stan Lee aparece vestido de astronauta, hablando con tres vigilantes de la nave.

Spiderman Homecoming (2017)

Es un vecino del barrio donde Spider-Man intenta detener a un hombre de supuestamente robar un coche.

Thor: Ragnarok (2017)

En esta cinta, Stan Lee aparece como la persona que le corta el cabello a Thor.

Los Defensores (2017)

En esta serie, Stan Lee hizo un cameo como el Capitán del Departamento de Policía de Nueva York Irving Forbush.

Black Panther (2018)

Aparece como el dueño de un casino cuando el rey T'Challa va a Corea del Sur.

Avengers: Infinity War (2018)

Stan Lee es el conductor del autobús escolar en el que viaja Peter Parker y su clase antes de ver la nave espacial.

Deadpool 2 (2018)

Stan Lee aparece pintado en un edificio en la escena de los paracaídas y en el primer tráiler oficial.

Ant-Man and the Wasp (2018)

Cuando uno de los personajes lanza un disco con partículas Pym en el auto de Stan Lee, este dice "Los años 60 fueron geniales, pero ahora estoy pagando las consecuencias".

Venom (2018)

Cerca del final de la película, Stan Lee aparece paseando a su perro, mientras se dirige a Eddie.