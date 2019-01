"A Star Is Born": esto es lo que tendrá la edición especial de la película

"A Star Is Born" ha superado las expectativas de la crítica, rompiendo récords en taquilla y siendo nominada a cinco Globos de Oro. Este éxito será recompensado en la edición especial de la película, anunciado por la compañía Warner Bros. Home Entertainment.

Protagonizada por los músicos y actores Bradley Cooper y Lady Gaga, "A Star Is Born" será lanzada al público en un paquete Ultra Alta Definición en formato 4k y Blu-Ray. Además, tendrá una edición especial de DVD y versiones digitales.

Esta edición especial de "A Star Is Born" incluirá casi 10 minutos de actuaciones musicales nunca antes vistas de los protagonistas, incluyendo temas como "Baby what you want me to do", "Midnight special" e "Is That Alright".

Los paquetes Ultra Alta Definición en 4K, Blu-Ray y DVD estarán disponibles desde el 28 de febrero. Sin embargo, los fans pueden obtenerlos desde el 15 de enero en formato digital a través de las plataformas iTunes, Cinépolis Klic, Google Play y Claro Video.

"A Star Is Born" cuenta la historia del músico veterano Jackson Maine (Cooper) y la cantante Ally (Gaga); quienes deciden enfrentar juntos, desde lo profesional y lo personal, el duro mundo de la música.

Lady Gaga compartió el tema "I'll Never Love Again", el cual pertenece a la banda sonora de la película "A Star Is Born". (Video: YouTube)

Este sería el debut como director del cuatro veces nominado al Oscar, Bradley Cooper; quien junto a Lady Gaga, interpretaron canciones originales de artistas como Lukas Nelson, Jason Isbell y Mark Ronson, entre otros.