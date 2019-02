"A Star Is Born": historia, tráiler, canciones, crítica y todo sobre la película nominada al Oscar 2019

"A Star Is Born" ("Nace una estrella" en Hispanoamérica y "Ha nacido una estrella" en España), dirigida por Bradley Cooper y protagonizado por Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle y el mismo Cooper, es la tercera adaptación cinematográfica de la película del mismo nombre de 1937.

Esta película musical de romance y drama se proyectó por primera vez el 31 de agosto de 2018 en el Festival Internacional de Cine de Venecia y se estrenó oficialmente en los cines de Estados Unidos el 5 de octubre del mismo año.

En enero de 2011 se anunció que el proyecto estaba en manos de Clint Eastwood, quien le ofreció a Cooper y a Beyoncé los roles protagónicos. Sin embargo, en marzo de 2015, Warner Bros. Comunicó que Cooper debutaría como director con este filme y que se involucraría en la producción y el guion.

Después de que Beyoncé abandonara el proyecto, el actor de 44 años eligió a Lady Gaga. Tomó esa decisión luego de escuchar a Stefani Germanotta, nombre real de la intérprete, en un evento benéfico. Esa vez, la canción que encantó a Cooper de Gaga fue "La Vie en Rose", de Edith Piaf.

En una conversación con Robert de Niro en el Festival de Cine de Tribeca, Cooper contó que la condición que Gaga puso para aceptar el rol de Ally fue que todas las canciones en “A Star Is Born” debían ser filmadas en vivo para darle mayor valor a las escenas, y porque ella no soportaba cuando se notaba el lip sync en las películas.

El rodaje de “A Star is Born” comenzó el 17 de abril de 2017 en California, Estados Unidos, y alguna de las escenas se grabaron en uno de los festivales de música más grande del mundo, Glastonbury, así como durante las presentaciones de Lady Gaga en el Coachella de 2017.

SINOPSIS DE "A STAR IS BORN"

“A Star is Born” se centra en Jackson Maine (Bradley Cooper), un músico country veterano cuya carrera se encuentra en las últimas. Maine descubre a una talentosa cantante llamada Ally (Lady Gaga), una joven aspirante a estrella que sueña con triunfar en el apasionante mundo del espectáculo. Será entonces cuando Jackson decida ayudar a la joven a impulsar su carrera y lanzarla al estrellato, convirtiéndose en su mentor. Entre los dos nacerá una apasionada relación amorosa que se verá enturbiada por el carácter autodestructivo de Maine.

TRÁILER DE A STAR IS BORN

ACTORES Y PERSONAJES

Bradley Cooper como Jackson Maine

Lady Gaga como Ally

Sam Elliott como Bobby Maine

Andrew Dice Clay como Lorenzo

Dave Chappelle como Noodles

Anthony Ramos como Ramon

Rebecca Field como Gail

Bonnie Somerville como Sally Cummings

Michael Harney como Wolfe

Rafi Gavron como Rez

Lukas Nelson & Promise of the Real como la banda de Jackson

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Bradley Cooper

Producción: Bradley Cooper, Jon Peters, Bill Gerber, Todd Phillips, Lynette Howell Taylor

Guion: Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth

Fotografía: Matthew Libatique

Montaje: Jay Cassidy

CRÍTICA DE "A STAR IS BORN"

La mayor parte de la crítica especializada aclamó las interpretaciones de Bradley Cooper, Lady Gaga y Sam y Elliott, así también distintos aspectos como la dirección, el guion, la fotografía y la música. En el sitio Rotten Tomatoes “A Star is Born” alcanzó una aprobación del 90% con una base de 443 críticas profesionales, mientras que en Metacritic obtuvo 88 puntos de 100, basándose en 60 reseñas.

“Regula razonablemente el tiempo entre las escenas de actuación y enfocándose en las expresiones de los personajes”, dijo el escritor Michael Phillips de Chicago Tribune sobre la dirección de Cooper, y de la actuación de Gaga comentó que “aprovecha cada oportunidad para impresionarnos sin dejarnos exhaustos”.

“Lo más simple que se puede decir de 'A Star Is Born' es que todo está bien. Pero no bien como solo bien, sino que todo está casi milagrosamente bien en todos los aspectos. Ni siquiera te importa que el filme haya sido hecho cuatro veces, porque se siente fresco desde su tremendo inicio hasta su exquisito final”, expresó Joe Morgenstern de The Wall Street Journal.

"A Star Is Born" recaudó más de US$ 423 millones a nivel mundial, siendo más de diez veces su presupuesto de 36 millones.

SOUNDTRACK DE "A STAR IS BORN"

La banda sonora, que cuenta 19 canciones y 15 diálogos, fue lanzada simultáneamente con la película el 5 de octubre de 2018 bajo la distribución de Interscope Records. Lady Gaga, Cooper, Hillary Lindsey, DJ White Shadow, Nick Monson, Diane Warren y Lukas Nelson son algunos de los compositores que contribuyeron en el soundtrack.

Bradley Cooper describió la banda sonora como “una evolución, similar a una historia, la música literalmente se convirtió en un personaje dentro de la película, no hay letra que no esté directamente relacionada con las esperanzas y preocupaciones de estos personajes, ese fue nuestro objetivo desde el inicio”.

La banda sonora de “A Star a Born” alcanzó la cima de las listas semanales de álbumes más vendidos en países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Nueva Zelanda, el Reino Unido, entre otros. Además, temas como ‘Shallow’, ‘Always Remember Us This Way’ y ‘I'll Never Love Again’ también consiguieron recibimiento comercial a nivel mundial.

LISTA DE CANCIONES

​



‘Intro’ ‘Black Eyes’ - Bradley Cooper y Lukas Nelson ‘Somewhere Over the Rainbow’ (Diálogo) ‘Fabulous French’ (Diálogo) ’La vie en rose’ - Louis Guglielmi y Édith Piaf ‘I'll Wait for You’ (Diálogo) ‘Maybe It's Time’ - Jason Isbell ‘Parking Lot’ (Diálogo) ‘Out of Time’ - Cooper y Nelson ‘Alibi’ - Lady Gaga, Cooper y Nelson ‘Trust Me’ (Diálogo) ‘Shallow’ - Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt ‘First Stop, Arizona’ (Diálogo) ‘Music to My Eyes’ - Gaga y Nelson ‘Diggin' My Grave’ - Paul Kennerley ‘I Love You’ (Diálogo) ‘Always Remember Us This Way’ - Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey y Lori McKenna ‘Unbelievable’ (Diálogo) ‘How Do You Hear It?’ (Diálogo) ‘Look What I Found’ - Gaga, Mark Nilan Jr., Nick Monson, DJ White Shadow, Nelson y Aaron Ratiere ‘Memphis’ (Diálogo) ‘Heal Me’ - Gaga, Nilan, Monson, DJ White Shadow, Julia Michaels y Justin Tranter ‘I Don't Know What Love Is’ - Gaga y Nelson ‘Vows’ (Diálogo) ‘Is That Alright?’ - Gaga, Nilan, Monson, DJ White Shadow, Nelson y Raitiere ‘SNL’ (Diálogo) ‘Why Did You Do That?’ - Gaga, Diane Warren, Nilan, Monson y DJ White Shadow ‘Hair Body Face’ - Gaga, Nilan, Monson y DJ White Shadow ‘Scene 98’ (Diálogo) ‘Before I Cry’ - Gaga, Nilan, Monson y DJ White Shadow ‘Too Far Gone’ - Cooper y Nelson ‘Twelve Notes’ (Diálogo) ‘I'll Never Love Again’ (Versión del filme) - Gaga, Hemby, Lindsey y Ratiere ‘I'll Never Love Again’ (Versión extendida) - Gaga, Hemby, Lindsey y Ratiere

LA HISTORIA DETRÁS DE ‘SHALLOW’



"Shallow" es el primer tema que cantan Ally y Jack, interpretados por Lady Gaga y Bradley Cooper, respectivamente. Una power ballad que, a tres semanas de estar disponible en YouTube, tenía más de 38 millones de reproducciones.

La canción, escrita por Lady Gaga junto a Mark Ronson, Andrew Wyatt y Anthony Rossomando, se reveló originalmente en el programa radial del DJ Zane Lowe, donde la cantante dijo que ‘Shallow’ representa un punto crucial en "A Star is Born", así que la hizo pensando en los personajes y lo que pasan en dicha escena. "Son dos personas hablando una con otra sobre la necesidad y la motivación de sumergirse en lo profundo y mantenerse lejos del área segura (de la relación)", sostuvo.

"Estábamos escribiendo 'Shallow' desde el punto de vista de Ally, se vuelve parte de la razón por la que se enamoran. Cuando estaba escribiendo la música para la película tenía que pensar en Ally como si ella no fuese yo", añadió.

"Es una maravillosa canción. De verdad amo el tema. Cuando ella la tocó para mí por primera vez, me puse a pensar en la mejor forma de utilizarla en la película", explicó Cooper.

PREMIOS Y NOMINACIONES DE A STAR IS BORN

AACTA AWARDS (4 de enero de 2019)





Mejor Película - Bradley Cooper (Nominado)

Mejor Dirección - Bradley Cooper (Nominado)

Mejor Actor - Bradley Cooper (Nominado)

Mejor Actriz - Lady Gaga (Nominado)

Mejor Actor de Reparto - Sam Elliott (Nominado)

CRITICS' CHOICE MOVIE AWARDS (13 de enero de 2019)





Mejor Película - Bradley Cooper (Nominado)

Mejor Director - Bradley Cooper (Nominado)

Mejor Actor - Bradley Cooper (Nominado)

Mejor Actriz - Lady Gaga (Ganador)

Mejor Actor de Reparto - Sam Elliott (Nominado)

Mejor Guion Adaptado - Bradley Cooper, Eric Roth (Nominado)

Mejor Edición - Jay Cassidy (Nominado)

Mejor Cinematografía - Matthew Libatique (Nominado)

Mejor Canción - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt (Nominado)

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PALM SPRINGS (3 de enero de 2019)





Director del Año - Bradley Cooper (Ganador)

GOLDEN GLOBE AWARDS (6 de enero de 2019)



Mejor Película Dramática - A Star Is Born (Nominado)

Mejor Director - Bradley Cooper (Nominado)

Mejor Actor Drama - Bradley Cooper (Nominado)

Mejor Actriz Drama - Lady Gaga (Nominado)

Mejor Canción Original - ‘Shallow’ (Ganador)

GRAMMY AWARDS (10 de febrero de 2019)



Grabación del Año - ‘Shallow’ (Nominado)

Canción del Año - ‘Shallow’ (Nominado)

Mejor Canción escrita para una película, televisión u otro medio visual - ‘Shallow’ (Ganador)

Mejor Interpretación de Pop de Dúo/Grupo - ‘Shallow’ (Ganador)

PREMIOS OSCAR (24 de febrero de 2019)