El 19 de diciembre se estrenará “Star Wars: The Rise of Skywalker”, la nueva película de la enorme franquicia que culminará con la historia de la familia Skywalker, quienes han sido los principales protagonistas de las producciones cinematográficas que se han estrenado desde 1977 y podría también ser el punto de partida de otras grandes historias del universo creado por George Lucas.

Pero eso no es todo lo que le espera a Star Wars. Recientemente el show de Disney+ “The Mandalorian” también ha tenido su espacio al romper todos los esquemas con la revelación de un bebé Yoda. Además, se sabe que el próximo año regresará la historia de “Star Wars: The Clone Wars”, lo cuál significa el regreso de Ahsoka Tano, uno de los personajes favoritos de la franquicia para los fans.

Sin embargo, se ha expandido el rumor de que los seguidores de Star Wars podrían ver a la joven Jedi mucho antes de lo pensado. Como se recuerda, ella fue un padawan que luego de las “Guerras de los Clones” ayudó a establecer una red de grupos rebeldes para combatir el Imperio.

¿Podría ser que Ahsoka aparecerá en la próxima cinta de J.J. Abrams? El mismo director confirmó cierta información al hablar con la página de noticias japonesas Sora News, confesando además que su personaje favorito de la franquicia era Han Solo cuando el entrevistador le preguntó sobre este tema.

Por cortesía, J.J. Abrams le preguntó lo mismo al periodista a lo este respondió que Ahsoka Tano, pidiendo disculpas al director por elegir un personaje que solamente había aparecido en los productos animados de la franquicia “Star Wars: The Clone Wars” y “Star Wars Rebels”.

“Hmmm, Ahsoka, ¿no? Bueno, entonces deberías mirar de cerca durante The Rise of Skywalker,” comentó el director sorprendiendo a P.K. Sanjun, el corresponsal de Tokyo para Sora News. Lastimosamente, lo único que acotó sobre este tema fue el pedirle a su entrevistador que disfrute la película mientras culminaba la entrevista con una sonrisa.

Es poco probable que Ahsoka haga un debut oficial en “Star Wars: The Rise of Skywalker”, pero si es posible que haya algún tipo de guiño dentro de la película o una referencia a un personaje que deje en claro que la joven padawan aparecería pronto en otra adaptación para la pantalla grande.

Desde que Disney compró Lucasfilm, ellos han intentado hacer un esfuerzo para acortar las brechas que existen de las diferentes esquinas de este universo extendido. Personajes como el Gran Admiral Thrawn han aparecido en “Star Wars Rebels”, Saw Gerrera de la “Guerra de los Clones” hizo su debut live-action en “Rogue One: A Star Wars Story” y en “The Mandalorian” ya han comenzado a mencionar otras historias que han aparecido en los shows animados.

En una entrevista para Entertainment Weekly, el productor ejecutivo Jon Favreau de “The Mandalorian” previamente había comentado la aparición de personajes legendarios de la franquicia que saltarían a las adaptaciones live-action en el futuro. ¿Será que Ahsoka estará dentro de este grupo de “leyendas”?

“No quiero hablar sobre nada que podría ser divertido para las personas descubrir por sí mismas,” explicó Favreau en la entrevista. “Hemos tenido conversaciones. Parte de lo divertido que sería ver es la combinación de los mundos de la trilogía original, las precuelas, las secuelas, la Guerra de los Clones y todo lo que ha sido considerado canon hasta este punto lo que ha sido puesto como parte de las Leyendas. Creo que este show ofrece la oportunidad de tener todos estos elementos así que no importa qué sabor del helado de Star Wars te gusta, siempre habrá algo que disfrutar.”

El estreno de "Star Wars: El Ascenso de Skywalker” tendrá lugar el 19 de diciembre en Perú. Las entradas ya pueden ser adquiridas en preventa para funciones de medianoche y horarios regulares, la compra puede ser vía online como en boleterías.

La producción cuenta con el siguiente reparto: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Ian McDiarmid, Carrie Fisher, Keri Russell, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Dominic Monaghan, Mark Hamill, Matt Smith.