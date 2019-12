Después de mucho tiempo de espera, “Star Wars: The Rise of Skywalker” por fin se estrenó en el cine trayendo el último paso de la historia de los Skywalker, la familia dentro del universo de Star Wars que había protagonizado sus historias por más de cuatro décadas, al menos en las películas de la saga principal.

La última película de la trilogía dirigida por J.J. Abrams se publicitó como el cierre definitivo de toda una era, prometiendo completar los ciclos que anteriores entregas habían dejado incompletas. Esto lo hizo el director a través de dos nuevos personajes: Kylo Ren, también conocido como Ben Solo, y Rey, una joven sensible a la Fuerza.

Por parte del primero, era claro el origen de su pasado como hijo de uno de los personajes más legendarios de la franquicia, pero un destino cruel lo llevó a seguir un camino diferente al Jedi por el altercado que tuvo con su maestro, Luke Skywalker.

Sin embargo, el pasado de Rey no se reveló sino hasta el último momento de “Star Wars: The Rise of Skywalker”. Ella se convirtió en el personaje principal de la trilogía actual por su manejo natural de la Fuerza, pero su camino se había bifurcado en algunas ocasiones por ser tentada por el lado oscuro.

¿Quiénes fueron sus padres? ¿Qué pasó en la última película de la franquicia? Conoce aquí todas las respuestas, pero es necesario antes hacer una alerta de spoilers por la información que se revelará más adelante en el artículo. Están advertidos.

¿QUIÉNES SON LOS PADRES DE REY?

“Star Wars: The Rise of Skywalker” finalmente brinda respuestas y un cierre definitivo a algunas historias de la saga principal de Star Wars con una batalla final del bien contra el mal, la Resistencia contra la Primera Orden, con personajes como Rey, Finn, Poe Dameron, Kylo Ren y Palpatine, el Emperador resucitado que se había anunciado aparecería nuevamente en la pantalla grande.

No obstante, es Rey en particular quien descubre más de su historia y como su legado toma lugar en la galaxia. En la película se revela que efectivamente sus padres eran personas poco importantes, pero no es que nacieron así. De hecho, su padre no era otro que el hijo del Emperador Palpatine.

Aquí existe como un vacío en la historia donde no se especifica ni cómo fue que nació ni cómo se conoció con la madre de Rey, pero si se explica que él tuvo que esconderse con su esposa para escapar de las fuerzas del Emperador cuando su hija nació. ¿Por qué? Él sintió en Rey un gran poder.

Palpatine intentó matarla por este motivo cuando era solo una niña, así que mandó a un asesino a que termine el trabajo cuando su hijo escapó. Ellos escondieron a Rey en el planeta Jakku y posteriormente fueron encontrados y asesinados por el enviado de Palpatine, aunque su hija nunca fue encontrada.

Rey de pequeña no entendía por qué sus padres se alejaron de ella (Foto: Star Wars)

Rey, por supuesto, tiene un poco de conflicto para aceptar que ella es la nieta de uno de los villanos más grandes de toda la galaxia, por lo que intenta escapar de esa verdad evitándola a toda costa. Ella se exilia en Ahch-To tal como lo hizo Luke Skywalker, pero es su fantasma quien la convence de enfrentar sus miedos y luchar contra Palpatine ella misma.

Durante su pelea, el Emperador comenta que sus padres eran débiles, pero ella le responde que en realidad eran fuertes por hacer todo lo posible para proteger a su hija de las fuerzas del mal. En los últimos momentos, Rey rechaza su línea de sangre tal como sus padres hicieron y abraza su destino como un Jedi, conquistando los impulsos malignos que la habían plagado en la película.

Con esto se mantiene la idea de la trilogía de J.J. Abrams sobre que no importa de qué familia vengas o lo que sea que hayas hecho en el pasado, cualquiera puede llegar a ser una buena persona al final, tal como lo hizo Rey y Ben Solo.