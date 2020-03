Star Wars Day: las actividades programadas en Lima

Pocas franquicias pueden jactarse de seguir aumentando su número de fans mientras transcurren las décadas. La saga “Star Wars” es una de este tipo de historias. Desde que el cineasta George Lucas estrenó la cinta “Una nueva esperanza” el 25 de mayo de 1977 en EE.UU., lo único que ha hecho la franquicia es seguir su proceso de expansión. Para reconocer su importancia social y cultural, los seguidores de la producción crearon el Día de Star Wars, el cual se celebraría el 4 de mayo de todos los años.

Ya que la fiebre por los jedis y el lado oscuro es mundial, hacemos un repaso por los eventos que se realizarán en Lima y programas de televisión que se emitirán para celebrar el fervor por lo intergaláctico.

Eventos

1.- Jueves 04 de mayo: Conversatorio "40 años de publicaciones de Star Wars" a cargo de los miembros del club de fans “The Force Perú”, en el cual se hablará sobre la importancia de la saga de George Lucas a lo largo de los años. A partir de las 7:30 p.m. en la Librería Crisol del Óvalo Gutiérrez (Av. Santa Cruz 814, San Isidro).

2.- Jueves 04 de mayo: Por el Día de Star Wars, Librerías Crisol venderá en sus distintas sedes de manera exclusiva la novela gráfica que retrata la primera cinta de la saga “Una nueva Esperanza” . Este libro fue hecho por la Editora Vuk.

3.- Jueves 04 de mayo: La cafetería “Origen Tostadores de café” ofrecerá la promoción de 2x1 en todos sus bebidas de la categoría Expresso Bar a los clientes que asistan con prensas o accesorios que hagan referencia a la saga de George Lucas. Oferta disponible todo el día en sus locales de Pueblo Libre (Av. Bolívar 1199) y Surquillo (Calle Las Tiendas 295, urbanización Limatambo).

4.- Jueves 04 de mayo: miembros del colectivo FLUX se disfrazarán de los principales personajes de la saga. Ellos se harán presentes en la “Exhibición Star Wars”, muestra llevada a cabo en el tercer piso del Mall del Sur (Avenida Los Lirios con Pedro Miotta, San Juan de Miraflores) en la que el público puede tomarse fotos con esculturas del universo de George Lucas.

5.- Sábado 06 de mayo: La organización de fans Legión 501st – Garrison Perú y LEGO Store Perú sumergirán a la Plaza San Miguel (Av. La Marina 2000) en el mundo de Star Wars este sábado. Desde las 11 a.m. el recinto estará adornado de esculturas hechas en base a ‘bricks’ que hacen referencia a la saga. Y a partir de las 5:30 p.m. un gran número de modelos disfrazados de ‘stormtroopers’ pasearán por el lugar.

6.- Sábado 06 y domingo 07 de mayo: El evento “May the brick be with you” presentará las últimas novedades del LEGO relacionado al mundo de Star Wars. Es organizado por los grupos Lima LUG y Brick Resistance. Este sábado y domingo en el patio de comidas del Real Plaza Salaverry (Av. Salaverry 2370, Jesús María).