"Star Wars": fracaso de Han Solo habría puesto en riesgo nuevos spin-off

Si esperabas ver pronto nuevas películas de "Star Wars" basadas en Obi Wan Kenobi, Yoda u otros personajes de la franquicia, vas a tener que esperar, pues Lucasfilm —propiedad de Disney— se tomaría las cosas con calma con los decepcionantes resultados en la taquilla de "Han Solo".

La web especializada Collider indica que fuentes familiarizadas con la situación indican que los spin-offs de "Star Wars" han sido suspendidos y, por lo pronto, los esfuerzos de producción están en el próximo estreno de "Star Wars: Episodio IX", capítulo final de la tercera trilogía dirigida por J.J. Abrams.

El medio destaca que el desarrollo del spin-off del caballero jedi Obi Wan Kenobi se encontraba en desarrollo activo, pero que ya no hay nadie involucrado en el proceso. Se desconoce cuál es el estado actual de la película del cazador de recompensas Boba Fett, que según rumores sería dirigida por James Mangold.

De acuerdo a Variety, filmar "Han Solo: Una historia de Star Wars" le costó a Lucasfilm US$ 250 millones, convirtiéndola en la cinta más cara de la franquicia. Al cierre de este artículo, la recaudación en todo el mundo es de apenas US$ 343 millones.

En comparación "Rogue One" (2016), primer spin-off de la saga en cines, consiguió más de US$ 1000 millones en todo el mundo, lo cual se queda corto a comparación de "Star Wars: The Force Awakens" (2015), que superó los US$ 2000 millones.

Por lo pronto, Lucasfilm lanzará en los próximos años dos sagas adicionales, una creada por Rian Johnson y la otra por D.B. Weiss y David Benioff, productores generales del megaéxito televisivo "Game of Thrones".