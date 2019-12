A unos días del estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalker” (“El ascenso de Skywalker”), fans de la posibilidad de un romance entre los personajes de Poe Dameron (Oscar Isaac) y Finn (John Boyega) han recibido un golpe mortal al confirmarse que el piloto de la Resistencia y el exstormtrooper solo serán amigos.

Simplemente amigos

La teoría nació de las interacciones entre los dos personajes en “The Force Awakens” (2015), pero perdió fuerza en “The Last Jedi” (2017) donde ambos, y Rey (Daisy Ridley), se vieron forzados a actuar por separado. En esta cinta Finn encontró un aparente interés amoroso en la mecánica de la Resistencia Rose Tico (Kelly Marie Tran).

Finn (Joh Boyega) junto a la mecánica Rose Tico (Kelly Marie Tran) (Foto: Lucasfilm)

Ahora Isaac le ha dado el tiro (laser) de gracia a la teoría al confirmar que, “a pesar de la química natural” entre Finn y Poe, su amor solo será platónico en “The Rise of Skywalker”.

“Personalmente, yo esperaba y de alguna manera deseaba que tomaran (la relación) un paso más allá en las otras películas, yo no tengo el control. Me parecía una progresión natural, pero tristemente estamos en tiempos donde las personas están demasiado asustadas, creo, de... no sé qué”, dijo el actor a Variety.

Boyega también percibió la relación “amorosa y abierta” Finn y Poe, notando que “no sería tan raro que fuera un paso más allá”. Aunque resaltó que en la película próxima a estrenarse no será una relación romántica. El director de “The Rise of Skywalker” J.J. Abrams también sepultó esta teoría, aunque notó que la relación entre Finn y Poe es “más profunda que una romántica”.

Abrams, que también dirigió “The Force Awakens”, dijo que la comunidad LGBT será representada en la cinta, aunque se negó a brindar detalles.

Este caso trae a la mente al pedido de un sector de fans de “Frozen” de darle “una novia” al personaje de Elsa en la secuela. En ese entonces Disney decepcionó estos pedidos al señalar que la búsqueda de amor por parte de Elsa en esa cinta fue el personal.

Algunos fanáticos de "Frozen" hicieron campaña para que Disney le diera una novia en la secuela. (Foto: Walt Disney)

“En estas películas, la cosa más poderosa es que ella siempre está tratando de encontrar y construir el amor propio. Ella no necesita un hombre que la complete de alguna manera, el enfoque no está ahí”, indicó a Refinery29 la codirectora de la película Jennifer Lee.

A pesar de esto, Lee no descartó que en una película futura Elsa pueda encontrar amor: "Quizás algún día, en otra encarnación u otra secuela, quién sabe".

Representación que importa

En un mundo donde para algunos sectores de la población palabras como “feminismo” y “corrección política” se han convertido, tras una aritmética mental incomprensible, en insultos y términos peyorativos, hay quienes se preguntan por qué la población LGBT exigen visibilización en la cultura popular.

“Que haya personajes de la cultura popular que sean LGBT y a la vez sean héroes, o que hagan cosas importantes y relevantes, ayudan a dar un mensaje de aceptación, incluso del propio autoestima de adolescentes o jóvenes LGBT, que están acostumbrados a la marginalidad”, afirma el excongresista y abogado Alberto de Belaunde en declaraciones a El Comercio.

Aclarando que cualquier tentativa de inclusión tiene que ir más allá y tiene que ver con políticas públicas y en general ver con un cambio de paradigmas en nuestra sociedad, De Belaunde destaca que la representación en la cultura popular “ayuda tremendamente, sobre todo cuando los personajes no tienen como problematización el hecho de ser LGBT”.

De similar opinión es la abogada especializada en derechos LGBT Brenda Álvarez, quien señala que la aparición de personajes no heterosexuales en series y películas "impacta positivamente en la imagen que tiene uno de sí mismo y sobre su posibilidad de existir en una sociedad, que no estamos mal y que somos parte de la diversidad humana."

Para el psicólogo Gonzalo Meneses, administrador del grupo de Facebook Gay Geek Perú, las exigencias de representación de la comunidad LGBT son iguales a las que tuvieron los afrodescendientes hace ya unas décadas.

"A lo largo del tiempo se ha demostrado cómo ante las diversas comunidades que antes no tenían representación, el adquirirla les ayuda no solo a sentirse legítimos como personas, sino también sentirse validados en sus identidades", señala. "Actualmente muchos de los afrodescendientes famosos como Oprah han dicho que ellos han llegado donde están porque vieron a otras personas de color actuando en papeles importantes, y esto las hizo entender que eso era también posible para ellos. Es por eso que hoy en día la comunidad LGBT demanda lo mismo."

Señalando que si bien hay mayor representación de personajes LGBT en las películas para un público más maduro, esto no se ha visto reflejado en las películas para menores que son el pan de cada día de Disney y sus filiales.

“Siempre en cuestión de los niños se ha demorado más debido a que los más conservadores han pensado que esta representatividad es dañina para los niños, cuando en realidad no es así”, declara Meneses. “Para empezar hay niños y niñas LGBT, que de hecho son quienes sufren más acoso y más violencia”.

La importancia de ejemplos positivos pertenecientes a la comunidad LGBT se hace increíblemente relevante en los casos de menores, porque pueden salvar vidas. “Si tengo en un programa que me gusta un personaje LGBT que no es esas cosas negativas que dicen que somos, crezco con una imagen más positiva de mí mismo, lo que puede evitar no solo el miedo y la vergüenza, sino incluso un suicidio”, afirma el psicólogo, destacando el alto porcentaje de jóvenes gay que se quitan la vida.

Ratón conservador

The Walt Disney Company en particular ha estado detrás de la curva en la representación de personajes LGBTI. Su primer atisbo de un personaje no heterosexual en una de sus películas fue LeFou en el remake ‘live action’ “Beauty and the Beast” (2017). Interpretado por Josh Gad, el personaje tiene una fascinación por el “hermoso” villano de la cinta Gastón, y finaliza la historia bailando con un hombre.

Marvel Studios, una filial de Disney, tampoco ha sido tan adelantada en las cuestiones de representación a pesar de ya tener 22 películas en su Universo Cinematográfico. Su primer personaje abiertamente gay apareció en la reciente “Avengers: Endgame” (2019). Interpretado por uno de los directores de la cinta, Joe Russo, este personaje tiene un rol secundario como una de las víctimas que ha perdido a su esposo y familia por las acciones del villano Thanos.

“La representación es realmente importante”, le dijo Joe Russo a Deadline poco antes del estreno de la película. “Era algo importante para nosotros mientras hacíamos cuatro de estas cintas: queríamos un personaje gay en una de ellas. Sentimos relevante que uno de nosotros le diera vida, para asegurar la integridad (del personaje) y mostrar que esto es tan importante para los realizadores que uno de nosotros lo está representando”.

Mientras tanto, una escena de “Thor: Ragnarok” (2017) en el que el que Valkyrie (Tessa Thompson) revelaba ser bisexual, fue cortada de la versión final de la cinta.

Tessa Thompson como Valkyrie (Marvel)





En los dibujos animados, Disney se ha visto un poco más progresista en lo que la representación LGBT presenta. En 2017, la compañía mostró un beso entre dos hombres en el cartoon “Star vs. the Forces of Evil”. Ese mismo año, en la serie para preescolares “Doc McStuffins”, presentó a dos mujeres como los padres que enseñaban a sus hijos qué hacer en caso de un terremoto.

Sin embargo, estos roles carecen de la audacia de Nickelodeon en 2014, cuando “The Legend of Korra” reveló en su episodio final un romance entre la protagonista y una de sus compañeras de aventuras. O de Cartoon Network con “Steven Universe” (2013-2017) , una serie que ha sido laureada por su representación positiva de personajes LGBT y una seria exploración del complejo tema de la sexualidad humana de una manera fácil de entender para los menores.

"Steven Universe" de Rebecca Sugar explora diversos tipos de relaciones románticas y familiares. (Foto: Cartoon Network)

Pequeños pasos

Walt Disney Company ya ha apostado por la diversidad con éxito con la cinta “Black Panther” (2018). Con un elenco afrodescendiente, esta película de un superhéroe africano no solo recaudó US$1344 mil millones en taquillas alrededor del mundo, sino que también le valió al Universo Cinematográfico de Marvel su primera nominación al Oscar en la categoría Mejor película.

La comunidad LGBT no ha visto el mismo tratamiento que tuvo “Black Panther” en cuestión de representación hasta la fecha. Para Meneses, esta decisión obedece a intereses puramente comerciales. “Al fin y al cabo, Disney es un negocio”, señala. Y como negocio no quiere ‘incomodar’ a las secciones más conservadoras de la sociedad.

Sin embargo, en los últimos tiempos la 'casa del ratón' parece más abierta a las materias de representación. Por el lado de Disney, la próxima a estrenarse cinta "Jungle Cruise", protagonizada por Emily Blunt y Dwayne Johnson, tendrá a un personaje abiertamente homosexual interpretado por el comediante Jack Whitehall.

Mientras tanto, por el lado del Universo Marvel tendremos al primer superhéroe abiertamente gay en la película “The Eternals” (2020). Y si bien estos son pasos hacia adelante, son muy poco muy tarde. El sueño de su propia Wakanda, y el de representación, todavía parece esquivo para la comunidad LGBT.

