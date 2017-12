Si ya viste "Star Wars: The Last Jedi", sabes qué destino le dio el guion a Leia Organa, personaje que interpretó Carrie Fisher en sus últimos meses de vida. La tercera parte (Episodio IX) llega en 2019, por lo cual una pregunta surge: ¿Qué podemos esperar del personaje y su legado para ese entonces? A propósito del primer año de la muerte de la actriz, nos planteamos posibles escenarios.

A continuación, spoilers de "Star Wars: The Last Jedi":

En "The Last Jedi", Leia Organa parece morir luego de un ataque de la Primera Orden, pero usa la Fuerza para sobrevivir al frío del espacio y ponerse a buen recaudo. Horas después, luego de tratarse en una cámara hiperbárica, Leia retoma el control de la Resistencia.

Entonces ocurre el clímax de la película y, cuando aparecen los créditos, Leia continúa viva. Habiendo dicho eso, esto es lo que podemos esperar del personaje en el "Episodio IX":

-Originalmente, Leia iba a tener un rol crucial en el Episodio IX, tal y como ocurrió con Han Solo en el VII y Luke Skywalker en el VIII. Por ello el guion es reescrito desde septiembre último bajo supervisión de J.J. Abrams.

-Si bien ya no contarán con Carrie Fisher, el Episodio IX de "Star Wars" intentará cerrar la historia de Leia con el "respeto que ella merece", contó Mark Hamill en la Comic con de Nueva York de octubre.

-Carrie Fisher no volverá a ser recreada por computadora, como sí ocurrió en "Rogue One: A Star Wars Story". Así lo confirmó Lucasfilm en enero último: "Queremos asegurarle a nuestros fans que Lucasfilm no tiene planes para recrear digitalmente la performance de Carrie Fisher. (…) Ella fue nuestra princesa, nuestra general y, más importante, nuestra amiga".

-Como la muerte de Leia no aparecería en pantallas, se espera un considerable paso de tiempo entre el Episodio VIII y el IX, aunque no hay palabra oficial sobre ello.

-Tampoco hay declaración oficial sobre la posibilidad de ofrecer el rol de Leia a otra actriz.

Carrie Fisher ha muerto, pero será inevitable pensar en ella cuando la próxima cinta llegue a las salas. Su hermano, Todd Fisher, lo dice así: "Creo que su presencia es ahora incluso más poderosa que antes, como Obi Wan —cuando el sable lo corta y se vuelve más poderoso—. Siento que eso pasó con Carrie. Creo que el legado debería continuar".

DATO

"Star Wars: Episodio IX" llega a los cines en diciembre del 2019.