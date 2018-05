"Star Wars" te pide imitar a Chewbacca por una buena causa

Cada 4 de mayo se celebra en todo el mundo el día de "Star Wars", esto por un juego de palabras que explicamos aquí. Si eres fan, además de recordar la saga, este día también también puedes hacer algo más: participar en una iniciativa global de caridad.

"Este es el día de 'Star Wars' , ¡puedes ser una fuerza para el bien con tu mejor rugido wookie! Lucasfilm y 'Star Wars: Force for Change', anunciaron hoy Roar for Change, un desafío global en apoyo de Unicef", indica la página oficial de la franquicia.

"La iniciativa invita a fans y familias a compartir su propia version del icónico rugido de Chewbacca. Por cada publicación, me gusta o compartido en Facebook, Instagram o Twitter que incluya el hashtag #RoarForChange entre el 3 y el 25 de mayo del 2018, 'Star Wars: Force for Change U.S.' donará US$ 1 a UNICEF USA, hasta US$ 1 millón. Los fondos se usarán para apoyar el trabajo que salva vidas de niños en todo el mundo".

—Próximo estreno—

Este mes de mayo es especial para los fans de "Star Wars", pues se estrena en cines "Solo: A Star Wars Story", precuela que se enfoca en el contrabandista espacial más famoso, interpretado esta ocasión por Alden Ehrenreich.

La cinta seguirá el primer encuentro de Han Solo y Chewbacca (Joonas Suotamo), quienes participan en una misión peligrosa, donde unirán fuerzas con otros renegados, entre ellos la misteriosa Qi'ra (Emilia Clarke).

DATO

"Solo: A Star Wars Story" llega a los cines de Perú el jueves 24 de mayo, viernes 25 Estados Unidos.