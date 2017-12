"Star Wars: The Last Jedi" ya es la cinta más vista en 2017 en los EE.UU.

"Star Wars: The Last Jedi" encabezó por tercera semana consecutiva la taquilla en Estados Unidos y Canadá y se convirtió en la película de mayor recaudación en América del Norte en 2017, logrando superar a la anterior líder, "La bella y la bestia".

De acuerdo con los cálculos de los estudios difundidos el domingo, "Star Wars: The Last Jedi" sumará 52,4 millones de dólares durante el fin de semana, elevando su total nacional a 517,1 millones.

"La bella y la bestia", también un lanzamiento de Disney, está cerrando el año con 504 millones de dólares recaudados. Con las ganancias del fin de semana, "Star Wars: Episodio VIII" también superará la marca de los 1.000 millones de dólares a nivel mundial, incluso antes de que se estrene en China el 5 de enero.

Pero la película más nueva de la franquicia de la "Star Wars" enfrenta todavía una competencia fuerte, de la secuela de "Jumanji", que recibió 50,6 millones de dólares en su segundo fin de semana en los cines para quedar en segundo lugar.

"Jumanji: Welcome to the Jungle" _con el actor y luchador Dwayne Johnson, conocido como The Rock, Jack Black y Kevin Hart_ una película de Columbia Pictures, ha ganado 169,8 millones hasta la fecha y podría llegar a los300 millones en el mercado nacional al final de su exhibición en las salas de cine.

La entrega más reciente de franquicia de comedias musicales "Pitch Perfect 3" obtuvo el tercer lugar en su segundo fin de semana, con 17,8 millones, lo que elevó su total acumulado a 64,3 millones _todavía menos de lo que ganó "Pitch Perfect 2" solo en su fin de semana inaugural en mayo de 2015 (69,2 millones).

Otro musical, "The Greatest Showman", con Hugh Jackman como P.T. Barnum, quedó en cuarto lugar con 15,3 millones de dólares después de agregar 310 pantallas.

La película infantil animada "Ferdinand" se llevó el quinto lugar con 11,7 millones de dólares. En su primer fin de semana en los cines después de debutar el día de Navidad, la cinta de Ridley Scott "All the Money in the World" recibió 5,5 millones, lo que elevó su total a 12,6 millones.

La película obtuvo algún reconocimiento adicional cuando Scott reemplazó a Kevin Spacey con Christopher Plummer y volvió a filmar porciones de la película apenas seis semanas antes de que se estrenara en cines. La hazaña impresionante, sin embargo, no se tradujo en grandes ganancias.

A continuación, las cifras estimadas por boletos vendidos de viernes a domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según la firma comScore. Las cifras finales se divulgarán el lunes.

1."Star Wars: The Last Jedi", 52,4 millones de dólares.



2."Jumanji: Welcome to the Jungle", 50,6 millones.



3."Pitch Perfect 3", 17,8 millones.



4."The Greatest Showman", 15,3 millones.



5."Ferdinand", 11,7 millones.



6."Coco", 6,6 millones.



7."All the Money in the World", 5,5 millones.



8."Darkest Hour", 5,3 millones.



9."Downsizing", 4,6 millones.



10."Father Figures", 3,7 millones.