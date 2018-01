"Star Wars: The Last Jedi" ya recaudó más de US$1000 millones

"Star Wars: The Last Jedi" de Disney-Lucasfilm alcanzó los 1.000 millones de dólares a nivel global en menos de tres semanas, informó el sitio Variety.com.

El "Episodio VIII" de "La guerra de las galaxias" recaudó 120,4 millones de dólares en el fin de semana de Año Nuevo, con 52,4 millones de dólares en Norteamérica y 68 millones de dólares a nivel internacional entre el viernes y el domingo.

La cinta es ahora la de octava mayor recaudación a nivel local con 517,1 millones de dólares, con lo que queda apenas 15 millones de dólares detrás de "Rogue One: A Star Wars Story", que se estrenó en 2016 y que ocupa el séptimo lugar.

"Star Wars: The Last Jedi" se ubica hasta el momento en el puesto 24 de las películas de mayor recaudación mundial con 1.040 millones de dólares, muy cerca de "Despicable Me 3" de Universal-Illumination.

El total internacional, actualmente en los 523,2 millones de dólares, verá un impulso significativo cuando se estrene el 5 de enero en China, su mercado final.

La película superó además a "La bella y la bestia", que recaudó 504 millones de dólares, en Norteamérica y se quedó con el puesto del estreno más exitoso a nivel local de 2017.