En “Star Wars: The Rise of Skywalker”, Rose Tico sufre de una de las peores suertes que puede tener un personaje en una ficción: la irrelevancia. Es así que el personaje interpretado por Kelly Marie Tran pasa de ser uno de los protagonistas de “The Last Jedi” (“Los últimos jedis”) a solo aparecer en contadas escenas en la conclusión de la saga. La situación era inevitable, ya que el director J.J. Abrams pareció entrar a “The Rise of Skywalker” con la intención de revertir varias decisiones de la polarizante película de Rian Johnson. Sin embargo, aunque algunos de los cambios de Abrams son esenciales para contar la historia que él quería relatar, esto no excusa dejar a Rose Tico en un papel tan reducido.

Una rosa en el exilio

Si bien la película intenta excusarse haciendo que Finn invite a Rose a viajar con él, Rey y Poe Dameron en el Halcón Milenario en búsqueda del macguffin que les permitirá encontrar al emperador Palpatine, es obvio que el rechazo de la mecánica responde más bien a la intención de reducir el elenco a los tres héroes centrales de “The Force Awakens”. Su excusa de que es necesitada en la base de la Resistencia es válida. Pero menos válido es el hecho de que casi nunca vemos qué cosas hace este personaje para la Resistencia o si estas son relevantes. Ha escalado en la jerarquía, pero su rol es casi en su totalidad fuera de cámara.

Incluso su papel como interés amoroso de Finn es tomado por Jannah (Naomi Ackie), otra exstormtrooper que conecta con el personaje de John Boyega casi inmediatamente.

La decisión de J.J. Abrams es aún más cuestionable debido a que “The Rise of Skywalker” parece haber sido hecha para complacer tos los fans que odiaron el Episodio VIII y el hecho que el personaje de Rose Tico haya alzado la voz contra los fans tóxicos, quienes le hicieron bullying de una manera no muy distinta a lo sufrió Ahmed Best con Jar Jar Binks en las precuelas. Sin embargo, a diferencia de Best, Kelly Marie Tran no disfrutó del escudo de la anonimidad otorgado a personajes principalmente hechos en una computadora y tuvo que abandonar las redes sociales por los comentarios racistas y misóginos que cayeron en su contra.

En "The Last Jedi", Rose le da un toque más personal a la aventura épica, al ser una persona común y corriente que se ve involucrada en el conflicto intergaláctico. No es una jedi, un piloto estrella, un extraño alienígeno o la princesa de un planeta exótico. Rose es simplemente Rose.

Su cotidianidad queda aún más visible en su inicial admiración por Finn, haciéndola cercana al espectador. ¿Quién no se ha sentido así al conocer a un actor o actriz famoso, a un deportista al que se admira? Que esta admiración se convierte en decepción cuando averigua que el exstormtrooper planea escapar, hace eco en uno de los tema centrales de la película: creer en los héroes puede llevarte a la desilusión.

Cuando Rose brilló en el canon galáctico

Pero Rose no es solo un punto de vista para el espectador, sino que también es el catalizador para el cambio de Finn del exstormtrooper asustado que fue en "The Force Awakens" al verdadero héroe de la Resistencia al que madura al comienzo de "The Rise of Skywalker". Es particularmente importante el viaje que ambos toman por Canto Bight, considerado por muchos la parte más débil e innecesaria de "The Last Jedi".

Descrito inicialmente por Rose como el lugar que reúne a la escoria de la galaxia, el lugar difiere mucho de la cantina de Mos Eisley en Tatooine, siendo una paradisíaca ciudad repleta de casinos y resorts para los más ricos. Sin embargo, debajo de esta apariencia dorada, Finn encuentra a los vendedores de armas que enriquecen vendiendo armas tanto a la Resistencia como la Primera Orden, expandiendo su perspectiva y la del espectador acerca de esa galaxia muy, muy lejana.

Rose Tico también es la voz por la que Johnson plantea la diferencia entre la Resistencia y la Primera Orden de la película en una frase tan cursi, como cierta: "Así es como ganaremos. No luchando contra lo que odias… sino salvando lo que amas.", que si lo pensamos es una revisión de la ya conocida frase de Yoda “el miedo es el camino hacia el Lado Oscuro, el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento”.

Así como Rose se volvió como el foco de la ira de los fans de “Star Wars” a los cambios hechos por Johnson en “The Last Jedi”, era inevitable su pérdida de relevancia cuando el timón le fue devuelto a Abrams. Ahora que “The Rise of Skywalker” ya está en taquillas, su aceptación o rechazo por el público marcará el rumbo de la franquicia. De momento, se desconoce si más personajes como Rose aparecerán en esa galaxia muy, muy lejana.

