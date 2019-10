El pasado 21 de octubre se publicó el último tráiler de “Star Wars: The Rise of Skywalker” y ya los expertos y fanáticos de la saga han rebuscado cada segundo del video por claves sobre la película que se estrena este diciembre.

Y no les faltan razones. El último video, que coincide con el cumpleaños de la fallecida Carrie Fisher, muestra una variedad de personajes y paisajes que permiten adivinar algunos puntos de la película. También está cargado de elementos familiares para los fans más asiduos de la opereta espacial creada por George Lucas. Empecemos.

La primera escena es de Rey (Daisy Ridley) corriendo a través de una jungla mientras es atacada. Si bien el lugar puede ser Yavin IV, el planeta que fue el cuartel general de los Rebeldes antes de Hoth, es más probable que se trate de Endor, la luna donde los Rebeldes, con ayuda de los Ewoks, derrotaron finalmente al Imperio Galáctico con la destrucción de la segunda Death Star (Estrella de la Muerte). Por supuesto, J.J. Abrams podría introducir un nuevo planeta a la ecuación y dejar nuestras especulaciones tan muertas como un tauntaun.

Es también notable que Rey deja caer lo que parece ser un casco similar al usado por Luke en "Star Wars: A New Hope" para entrenar sus habilidades con los sables de luz y en la Fuerza.

Rey escala lo que parece ser el interior de una estructura que tiene una similitud con el interior de la Estrella de la Muerte en la escena donde Luke pierde su mano de "Star Wars: The Empire Strikes Back". Conociendo la historia de Rey, sus habilidades para navegar en naves imperiales destruidas aprendidas en Jakku le servirán particularmente para este trabajo.

Una reunión entre las fuerzas de la Resistencia. Nótese a Lando Calrissian (Billy Dee Williams) exactamente en medio del grupo, que es más numeroso de lo que parecía indicar el final de "Star Wars: The Last Jedi".

Esta escena del tráiler muestra el regreso de Rose Tico (Kelly Marie Tran) recuperada de las heridas sufridas tras la batalla final en "The Last Jedi" y de vuelta en acción para la Rebelión. Atrás de ella, y un poco desenfocados, podemos ver a la teniente Kaydel Ko Connix, interpretada desde "The Force Awakens" por la hija de Carrie Fisher, Billie Lourd, y un nuevo personaje interpretado por el actor Dominic Monaghan.

Finn, Chewbacca y Poe Dameron aparecen en esta escena en una jungla (¿La misma en la que Rey recorría antes?) junto a un X-Wing naranja. En el fondo, tropas Rebeldes parecen prepararse para un despliegue rápido.

Una nave puede verse volar encima de unos árboles. Cabe notar que se trata de una nave tipo CR90 corvettes, un vehículo espacial principalmente usado para misiones diplomáticos que fue visto por primera vez en "A New Hope" (1977) como la nave de la princesa Leia (Carrie Fisher).

Rey aparece sobre las ruinas de una Death Star para encontrarse con Kylo Ren. "La gente me sigue diciendo que me conoce. Nadie lo hace". Esto es en directa confrontación con la relación entre Rey y Kylo Ren (Adam Driver) en "The Last Jedi", donde el sobrino de Luke Skywalker quería ponerse como el único que podría comprender al personaje interpretado por Ridley.

El regreso de Kylo Ren, con una cara sombría preparada para una pelea, abandonando su plan de reclutar a Rey al lado oscuro de la Fuerza. De todos modos, en el voiceover Ren responde "Yo sí (te conozco)" a la anterior narración de Rey.

Varios TIE Fighers se acercan a un asteroide de hielo con una ciudad escondida, cuya posible relevancia será mostrada poco después en el tráiler.

La imagen de un tétrico trono acompaña el comienzo de la narración del emperador Palpatine, dando la idea de que esta silla es un artefacto importante del lado oscuro de la Fuerza. "He esperado por mucho tiempo", dice.

Un Star Destroyer sale desde debajo del hielo. ¿La flota secreta del emperador? La narración de Palpatine continúa "y ahora, el que ustedes se junten... será su perdición". El villano parece insinuar que todos los eventos de la nueva trilogía fueron planeados por él.

Una flota de naves espaciales de la Rebelión se reúne para lo que parece una batalla final, con el Millenium Falcon a la cabeza. Fans perspicaces podrán notar también la presencia del Hammerhead Corvette de la película “Rogue One” y el Ghost, nave de los protagonistas en la serie “Star Wars Rebels”.

Una mirada más cerca a Babu Frik, quien parece estar modificando a C3PO por una razón desconocida, aunque probablemente tenga algo que ver con la imagen de un C3PO con ojos rojos que vimos en un tráiler anterior. Sea cual sea la operación, esta parece ser permanente ya que el androide se despide de sus "amigos".

Leia abraza Rey. Una muestra de las escenas que usarán para mantener la presencia de este personaje después de la muerte de su actriz Carrie Fisher en 2016. En el fondo comienza la narración de Luke Skywalker, su único tipo de aparición en este tráiler luego de su muerte en "The Last Jedi". "Controntar el miedo es el destino de los jedis. Tú destino", le dice a Rey.

Los Rebeldes liderados por Finn cabalgan por lo que parece ser la cubierta de Star Destroyer imperial. Debido a que ninguno está usando un traje espacial, se debe tratar de un lugar en el que todavía hay oxígeno. Es de notar que BB-8 puede alcanzar velocidades suficientemente altas para mantenerse a la par con 'caballos' alienígenas. Acompañando a Finn está Jannah (Naomi Ackie), un nuevo personaje en la franquicia.

Kylo Ren y Rey se enfrentan frente al trono del emperador Palpatine en las ruinas de la Estrella de la Muerte imitando el enfrentamiento entre Luke y Darth Vader en "The Return of the Jedi".

Rey y Kylo Ren destruyen lo que parece ser la máscara de Darth Vader mostrada en "The Force Awakens". Como se recordará Ren, cuyo nombre de nacimiento es Ben Solo, reverenciaba la memoria de su abuelo antes de su redención. Que realice este acto junto a Rey puede mostrar que el personaje está en un camino similar.

Esta foto parece la mejor muestra del regreso del emperador Palpatine quien, aunque solo se le ve su espalda, suelta su distintiva risa durante la escena. "La Fuerza estará contigo... “, dice Luke en la narración. “Siempre”, completa Leia”.