“Star Wars: The Rise of Skywalker” cierra el actual ciclo de películas en una galaxia “muy, muy lejana”, terminando la historia de la familia Skywalker. Pero la actual trilogía es también la historia del desarrollo de la aprendiz de jedi Rey (Daisy Ridley) después de su ‘despertar en la Fuerza’ en “The Force Awakens” y su breve entrenamiento por Luke Skywalker (Mark Hamill) en “The Last Jedi”.

Este conocimiento de la energía mística le permitió a la novata Rey utilizar poderes como la telekinesis o los trucos mentales jedi para escaparse de varios periplos, además de derrotar a oponentes como Kylo Ren (Adam Driver) y resistir inicialmente a poderosos villanos como el líder supremo Snoke.

Pero en "The Rise of Skywalker", que ocurre un año después de los eventos de los anteriores dos episodios, Rey es visiblemente más poderosa de lo que fue en las anteriores cintas gracias al entrenamiento de la general Leia Organa, revelada como la primera aprendiz de su hermano Luke.

Aquí hacemos una recopilación de los nuevos poderes presentados por Rey en "The Rise of Skywalker".

Levitación

En un breve momento al inicio de la película Rey puede ser vista flotando mientras medita en la luna de Ajan Kloss, intentando contactar con el espíritu de los jedis.

Salto con la Fuerza

Rey realiza un salto ayudada por la Fuerza. (Foto: Lucasfilm)

Un poder que permite a su usuario impulsarse utilizando la Fuerza y saltar a distancias aún mayores a las personas normales. Si bien cronológicamente este poder fue visto múltiples veces en las precuelas, fue utilizado por primera vez en la saga por Luke Skywalker en "The Empire Strikes Back" durante su duelo con Darth Vader en Cloud City.

En "The Rise of Skywalker", Rey utiliza este poder primero durante su entrenamiento con Leia y luego para cortar con su sable de luz una de las alas del TIE Fighter piloteado por Kylo Ren en el mundo desértico de Pasaana.

Relámpago de la Fuerza

El relámpago de la Fuerza es el poder más distintivo del emperador Palpatine. (Foto: Lucasfilm)

Una habilidad demostrada por Rey durante su duelo telekinético con Kylo Ren en Pasaana donde en un momento de frustración e ira, la jedi lanza un relámpago en dirección a una nave de la Primera Orden, supuestamente matando Chewbacca.

Este poder de la Fuerza es utilizado prominentemente por el emperador Palpatine en "Return of the Jedi" y "Revenge of the Sith", sirviendo como una pista de la familia real de Rey.

Sanar con la Fuerza

Otro poder nuevo para las películas, permite a sus usuarios el transmitir la su energía vital y acelerar el proceso de sanación del cuerpo de otra persona. Utilizado prominentemente en “The Rise of Skywalker”, sobre todo para la escena final entre Kylo Ren y Rey, cronológicamente fue mostrado por primera vez en el capítulo siete del show de Disney+ “The Mandalorian” a manos del único e inigualable ‘baby Yoda’.

Antes que Rey, el 'bebe Yoda' realizó una sanación con la Fuerza en "The Mandalorian". (Foto: Lucasfilm)

Teletransportación de objetos

Uno de los poderes más extraños mostrados en la trilogía de la secuela es el poder compartido por Kylo Ren y Rey para teletransportar objetos entre ellos mientras se comunican por su vínculo mediante la Fuerza.

Inicialmente este poder fue insinuado en “The Last Jedi”, cuando Kylo Ren fue mojado por la lluvia de Ahch-To a pesar de estar a años luz de distancia, en “The Rise of Skywalker” esta situación es utilizada como una línea de desarrollo a lo largo de la película y muestra que la relación entre los dos es un estado extraño conocido como una Díada de la Fuerza.

La teletransportación es utilizada en el clímax de la película para que Rey le de uno de sus sables de luz al redimido Kylo Ren/Ben Solo durante su breve enfrentamiento con los Caballeros de Ren.

Comunicación con los jedis fallecidos

El comunicarse con jedis muertos ya fue visto como un poder de Luke Skywalker en la trilogía original. (Foto: Lucasfilm)

Un poder ya mostrado por Luke Skywalker en la anterior trilogía es la habilidad de comunicarse con fantasmas de jedis pasados como Yoda, Obi-Wan Kenobi y el redimido Anakin Skywalker.

Rey intenta comunicarse con antiguos maestros jedis al inicio de la película, pero no es hasta su regreso a Ach-to que logra hablar con el fantasma de Luke Skywalker. En el clímax de la película, casi derrotada por Palpatine, Rey vuelve a recurrir a este poder y recibe mensajes de jedis como Obi-Wan, Mace Windu,, Qui-Gon e incluso Ahsoka Tano (quien no había sido confirmada como muerta hasta la salida de esta película), entre otros. En la escena final, Rey también puede ver a los fantasmas de Luke Skywalker y Leia Organa antes de decidir adoptar el nombre de Skywalker.

