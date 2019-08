"Star Wars The Rise of Skywalker": ¿qué significa la imagen de Rey como sith en el último tráiler?

Star Wars | ¿Por qué Rey se convierte en una Lord Sith? | Durante la D23 Expo, Disney reveló un nuevo avance de "Star Wars: The Rise of Skywalker", uno que ha generado mucha polémica entre los fans de la franquicia por un solo detalle: Rey se muestra como una Lord Sith, junto a un doble sable de luz rojo.

Al principio, algunos fans señalaron que esto podría formar parte de un engaño (no sería la primera vez que Disney guía a sus fans por otro camino en sus tráilers), aunque la vestimenta negra, su expresión y el nuevo sable de luz rojo que porta, da a entender que Rey se pasó al lado oscuro de la fuerza definitivamente.

¿Qué significa esto realmente? ¿Por qué Rey se ha presentado como un Sith? Daisy Ridley, la actriz que da vida al personaje, habló después del panel en la D23 sobre cómo fue “tocar” ambos lados de la fuerza en su tercera película de Star Wars:

"Ha sido genial. También creo, extrañamente, que ha sido la cosa más humana que he hecho porque todos luchamos. Todos tenemos esas cosas en la vida donde una cosa me empuja de una manera y una cosa me empuja a la otra. ¿Cuál será este nuevo camino y cómo terminaré? Es muy divertido hacer ese papel por eso".

¿QUÉ SIGNIFICA QUE REY SEA UNA SITH EN EL NUEVO TRÁILER?

A pesar de que muchos no quieran creerlo, la misma actriz con esta declaración ha confirmado que efectivamente Rey se pasaría al lado oscuro, o al menos por unos momentos en la película tomando el rol como una Sith. Existen algunas teorías al respecto sobre cómo se llegaría a este punto y aquí repasaremos unas de ellas.

En primer lugar, durante la D23 también se reveló un nuevo poster de la última película de la 'Saga de los Skywalker', una que se ha considerado como el final definitivo de esta familia en la franquicia. En el mismo, se observa a Kylo Ren y a Rey luchando mientras que al fondo se observa al Emperador Palpatine, mejor conocido como el Sith Lord Darth Sidious.

Muchos han comentado la posibilidad de que él sea el causante de que Rey se convierta al lado oscuro, haciendo nuevamente que ambos lados de la fuerza se enfrenten, pero dentro del corazón de la nueva protagonista de la trilogía.

Ahora, otras teorías apuntan a un desenlace más "descabellado" sobre este punto. A menos que la influencia de Palpatine sea momentánea en Rey, de ella convertirse al lado oscuro, ¿quién sería su contra-parte perfecta para enfrentarla como una Lord Sith? Así es: Kylo Ren.

Nuevo afiche de "Star Wars: The Rise of Skywalker" (Foto: Disney)

Al final, el mismo título de la película anuncia un futuro ascenso de Ben Solo en la franquicia. "Star Wars: The Rise of Skywalker" presenta por todo lo alto la reivindicación del apellido Skywalker, y por ahora el único pariente vivo con esa descendencia que existe en la galaxia es Kylo Ren. Aún no se revela quiénes fueron los padres de Rey, pero muchos dudan de que tenga este mismo pasado.

¿Podría él convertirse en el último Jedi para luchar contra una Rey consumida por el poder del lado oscuro y con Palpatine a su lado? Es una idea loca, pero mientras más detalles se revelan de esta nueva película, más clara se hace la trama que Lucasfilm quiere para el final de su trilogía.

Finalmente, otra teoría que se vuelto popular en los foros especializados de Star Wars, es el posible regreso de Darth Plagueis, el legendario Lord de los Sith que fue asesinado por su alumno Darth Sidious. La historia de Star Wars lo posiciona como el más sabio de todos los señores oscuros por develar los secretos de la Fuerza.

La leyenda cuenta que él era capaz de controlar los midiclorianos para prevenir la muerte de otros e incluso crear vida. Además, aunque no queda muy claro, parece ser que tenía la capacidad de preservar la vida incluso si el cuerpo era destruido, poseyendo otros cuerpos o creando uno propio.

¿Será entonces posible que siga vivo después de tantos años? Sí, es posible, e incluso algunos piensan que es él a través del cuerpo de Palpatine quien ha prevalecido y ahora busca un nuevo sucesor Sith.

Considerando todos los giros de trama que ha tomado la franquicia en los últimos años, ninguna idea parece demasiado torcida como para ser descartada. Por ahora solo queda esperar a que la misma Disney o Lucasfilm revelen la verdad en el estreno de "Star Wars: The Rise of Skywalker".