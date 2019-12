“Star Wars: The Rise of Skywalker” marca un punto final a la saga de Skywalker que comenzó en 1977 y sobrevivió la transferencia de control de su creador, George Lucas, a la Walt Disney Company.

ADVERTIMOS QUE EN ESTA NOTA DISCUTIREMOS DETALLES DE “STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER”, PELÍCULA QUE SE ESTRENA EL 19 DE DICIEMBRE

Después de la polarizante “The Last Jedi” (2017), “The Rise of Skywalker” de J.J. Abrams vuelve a terrenos que encantarán encantarán a los fanáticos de la opereta espacial. Sin embargo, aquellos que vieron algo admirable en la audaz cinta de Rian Johnson pronto comprenderán que en Episodio IX tiene como único enfoque el concluir esta historia de más de 40 décadas de una manera que complazca a los fans, con todo lo bueno y malo que esto implica.

La trama de la película: un año después de los eventos de “The Last Jedi”, las fuerzas de la Primera Orden dominan sin oposición la galaxia. Sin embargo, un misterioso mensaje del supuestamente muerto emperador Palpatine (innecesariamente revivido para tener a otro villano para la inevitable redención de Kylo Ren/Ben Solo) pone en alerta tanto a la Resistencia como a sus oponentes, quienes buscan mantener su hegemonía interplanetaria.

Al inicio de la cinta seguimos a Kylo Ren (Adam Driver) en la búsqueda de un misterioso planeta que es el mítico centro de poder de los sith. Es ahí donde se encuentra a un claramente disminuido emperador, todavía interpretado por el claramente inmortal actor Ian McDiarmid a 33 años de “Return of the Jedi”, quien explica su supervivencia con la ya conocida excusa de magia espacial. Ofreciéndole el poder de su flota, con el original nombre de la Última Orden, Palpatine pone como condición a que Ren mate a la aprendiz jedi Rey (Daisy Ridley).

Información de la flota del emperador cae en manos de la Resistencia por medio de un espía y pronto Rey tiene que abandonar su entrenamiento con Leia (Carrie Fisher en un rol póstumo gracias a la magia del cine) para unirse a Poe Dameron (Oscar Isaac), Finn (John Boyega), Chewbacca (Joonas Suotamo) y los droides en una búsqueda para llegar al lugar donde se encuentra escondido el emperador. Una elección acertada de J.J. Abrams, al unir a los personajes principales una vez más y aprovechar la química que compartieron en “The Force Awakens” y que nos hizo falta en la anterior cinta.

Menos afortunada fue la decisión de dejar atrás a Rose Tico (Kelly Marie Tran), la mecánica que sirvió de compañera de viaje de Finn en “The Last Jedi” y que le valió a su actriz el ser víctima de todo tipo de injurias racistas y sexistas. En una de las primeras decisiones de J.J. Abrams que parecen buscar deshacer lo hecho por Rian Johnson en Episodio VIII, el papel de Rose en esta cinta se ve muy reducido, mientras que la actriz Naomi Ackie pasa a ocupar un rol bastante similar a ella más adelante de la película.

Jannah, interpretada por la actriz Naomi Ackie, pasa a interpretar un papel similar al de Rose Tico en "The Last Jedi". (Disney/Lucasfilm Ltd.)

Mientras tanto Kylo Ren reúne a los famosos y esquivos Caballeros de Ren, orden mencionada en “The Force Awakens” que sirve un rol similar al de Boba Fett o la capitana Phasma en las anteriores películas; el ser una amenaza para los héroes. Ren no busca eliminar a Rey, sino convertirla al lado oscuro de la Fuerza y así tener una emperatriz en su Imperio Galáctico.

Lo que sigue es un frenético tour interplanetario en búsqueda de las pistas para llegar al planeta madre sith, lo cual permite a los héroes interactuar, pero más que nada sirve alarga una cinta que ya tiene suficientes hilos narrativos, haciendo que la primera mitad cojee en vez de correr en ocasiones.

Un particular culpable de este ‘relleno’ es el viaje al planeta de hielo de Kijimi para traducir un conocimiento secreto que está guardado en la base de datos de C-3PO. Un procedimiento que borrará completamente la memoria memoria del droide, pero cuyo sacrificio sirve más como fuente de humor en la película. La visita también permite explorar un poco el pasado de Poe Dameron y su aparentemente bipolar (ex)interés amoroso Zorii Bliss (Keri Russell), otro de los personajes completamente enmascarados que pueblan el universo de “Star Wars”.

Un ataque al Destructor Estelar de Kylo Ren por parte de nuestros héroes para liberar a Chewbacca, creído muerto por cinco minutos en un incidente anterior, conlleva a la mayor revelación de la película: la familia de Rey. En una reversa más de “The Last Jedi”, Abrams, en boca de Kylo Ren, reitera que los padres de la aspirante a jedi eran “un par de don nadies”, con el adicional de que ella es la nieta del emperador Palpatine.

La historia de Rey (Daisy Ridley) sufre el mayor cambio entre "The Last Jedi" y "The Rise of Skywalker". (Foto: Lucasfilm)

Dejando de lado lo ridículo que es llamar un par de “don nadies” a las dos personas que escaparon por años de las fuerzas del caído emperador, la revelación le quita poder al mensaje dejado por “Episodio VIII”, en el que Rey era una peleadora por el lado luminoso de la Fuerza porque decidió ser una buena persona, y vuelve a poner el conflicto entre dos líneas sanguíneas, los Palpatine y los Skywalker, en un giro que parece sacado de una vieja telenovela.

El conflicto en Rey a partir de entonces se convierte entonces en resistir el lado oscuro de la Fuerza tanto por su necesidad de proteger a sus seres queridos, como en vengar la muerte de sus padres, asesinados por órdenes de Palpatine.

El último enfrentamiento entre Kylo Ren y Rey ocurre en las ruinas de la Estrella de la Muerte en la luna de Kef Bir. Al momento en que Rey está a punto de ser derrotada, Leia interviene de manera similar a la realizada por Luke al final de "The Last Jedi", distrayendo a Ren lo suficiente para que Rey pueda darle un golpe mortal y perdiendo la vida por el esfuerzo. Pero en vez de finalmente eliminar a Kylo Ren, Rey procede a sanarlo utilizando la Fuerza.

Daisy Ridley, como Rey, y Adam Driver, como Kylo Ren, tienen su enfrentamiento final en las ruinas de la Estrella de la Muerte. (Foto: Lucasfilm)

La muerte de Leia afecta a Ren y Rey de maneras distintas. Mientras que Rey escapa a Ahch-To para refugiarse como lo hizo Luke Skywalker décadas atrás, Ren tiene una charla con el fantasma de su padre, Han Solo, que termina su arco de redención de una manera más que apresurada. En Ahch-To, el fantasma de Luke le da palabras de aliento a Rey y la manda camino al lugar donde se esconde la Última Orden, luego de entregarle el sable de luz que le pertenecía a Leia.

La Resistencia recibe las coordenadas de Rey y reúne todas sus fuerzas para un ataque final a la flota de la Última Orden mientras todavía está vulnerable. Como parte del plan, Lando Carlrissian (Billy Dee Williams) y Chewbacca viajan en el Halcón Milenario a los Mundos del Núcleo para reclutar ayuda.

Las escenas de combate, sea entre naves o el asalto terrestre liderado por Finn, están entre las más emocionantes de la actual trilogía. Menos emocionante es el enfrentamiento entre Rey y Palpatine, donde el demacrado emperador le explica su plan maestro: que Rey lo mate con ira, lo que permitiría al exemperador el vivir, junto a generaciones de sith, en el ‘interior’ de su nieta.

Los Caballeros de Ren casi no cumplen función en la película. (Foto: Lucasfilm)

La intervención de un redimido Kylo Ren, ahora Ben Solo, detiene el plan. Hay que notar que los ‘temibles’ Caballeros de Ren son aniquilados con bastante facilidad por su antiguo líder, siguiendo la tradición de “Star Wars” de esbirros que se ven más amenazantes de lo que son. Palpatine logra sobreponerse a sus más jóvenes oponentes, lanzando a Ben Solo a un hoyo en clara represalia a su muerte en “Return of the Jedi”. Rey, mientras tanto, recibe ayuda por todos los jedis que vinieron antes que ella para sobreponerse al villano; al cual derrota. La Resistencia gana, pero Rey muere.

Lo que sigue es quizás el momento más Disney de toda la saga “Star Wars”. Ben Solo, quien sobrevivió a la caída en un acto que haría a Indiana Jones orgulloso, transfiere su vida a Rey. Ambos se besan, tras lo cual el hijo de Solo y Leia muere de forma dramática, desapareciendo en la Fuerza como el resto de su familia.

Lo que sigue es la celebración final de la Resistencia, con un francamente emotivo abrazo entre Finn, Rey y Poe en medio de las celebraciones generales. La última escena de la película lleva a Rey a la granja de los Lars en Tatooine, donde entierra los sables de luz de Luke y Leia. Y, bajo la mirada de los fantasmas de sus dos mentores, se declara la última de la familia que eligió. Ahora es Rey Skywalker.

Conclusiones

“The Rise of Skywalker” está repleto de grandes momentos. La pelea espacial, la celebración final y la conclusión bajo los soles gemelos de Tatooine son particularmente memorables; me conmovieron incluso sin ser un gran fanático de “Star Wars”. El problema radica en los caminos que se utilizaron para llegar a los mismos, los cuales no siempre tenían el mayor sentido narrativo. Y aunque da una satisfactoria conclusión a la saga de los Skywalker, me pregunto ahora, después de ver la película, cuál será el lado que de la ‘Fuerza directoral’ que prevalecerá en el futuro de la franquicia: el lado Abrams o el lado Johnson.

Pensamientos sueltos

Todavía no puedo sacar de mi cabeza el hecho Palpatine estuvo casado y tuvo un hijo (el padre de Rey). Tampoco que su plan maligno era inicialmente vivir dentro de su nieta. Ew.

Al final de la película, Chewbacca recibió una medalla (al parecer dejada póstumamente por Leia). Esta corrección a un error que data de 1977 significa que, a pesar de lo dicho por George Lucas, a los wookies sí les gustaría reconocimientos con medallas.

J.J. Abrams insinuó que habría representación LGBT en la película. Esta ocurre en un momento tan fugaz al final de la misma que podrías perdértelo (dos integrantes no identificadas de la Resistencia comparte un beso). Un paso tímido a la inclusión.

