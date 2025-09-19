“Se me cerraron las puertas…, dudé si seguir o no en este camino”: Stefano Meier recuerda eventos duros y celebra su mejor momento artístico

Hubo un tiempo en que Stefano Meier dudó de seguir en la actuación, cuando las puertas se cerraban y el camino parecía invitarlo a rendirse. Pero eligió quedarse, resistir y creer. Hoy, ese mismo camino que alguna vez pareció incierto lo conduce a un presente de grandes oportunidades: en cine, actúa en “Mistura” (2025) junto a Bárbara Mori y participa en la internacional “The luckiest man in America” (2025), interpretando a Lyle Roberts al lado de Paul Walter Hauser, Walton Goggins y Maisie Williams. En televisión forma parte de “Eres Mi Bien” y en el teatro musical se entrega con pasión a “Caballeros El Show”. Tras aquellas dudas iniciales, hoy vive con la certeza de haber elegido el camino correcto y comparte detalles de su presente artístico y los anhelos que lo impulsan a seguir creciendo.

“Definitivamente, este es el momento más gratificante que me ha tocado vivir hasta ahora. Espero que continúe así y que sigan llegando cosas buenas”, refiere el actor.

Stefano vive este presente con gratitud y con los pies en la tierra. Reconoce que la actuación es una carrera de aprendizajes constantes y que no siempre se transita con la misma intensidad.

“Hoy estoy en un momento en el que las oportunidades se han dado, pero sé que este tren también tiene paradas, algunas más largas que otras. Por eso trato de abrazar cada proyecto con entusiasmo y recordar que es mejor que me falte el tiempo y no el trabajo”, afirma.

Una de esas paradas, quizá la más abrupta de todas, llegó durante la pandemia. “Me golpeó en un momento en el que tenía planes de iniciar proyectos actorales, incluso de escribir y producir mis propias historias. De pronto, todo se detuvo, las puertas se cerraron y empecé a dudar si debía seguir en este camino. El encierro me hizo pensar que quizá mi destino iba a ir más por la música que por la actuación. Me generó inseguridades”.

Stefano Meier. (Foto: Julius Cano)

Pero dos años después, la oportunidad tocó nuevamente su puerta: fue convocado para “Ana”, de Prime Video, donde grabó varios episodios de la segunda y tercera temporada junto a la actriz mexicana Ana de la Reguera. “Ese proyecto me hizo reconectar con la actuación”, recuerda.

En la vida de Stefano, no todo es euforia ni alfombras rojas. También hay días grises, momentos en los que la motivación se apaga y la rutina pesa. ¿Qué lo sostiene entonces? “El siempre estar evolucionando”, responde.

El actor procura rodearse de las personas que más quiere y buscar inspiración en aquello que lo mueve: películas, series, historias que lo recuerdan por qué eligió este oficio. Reconoce que incluso el trabajo que apasiona puede sentirse como una carga cuando implica horas de ensayo y estudio. “La motivación no siempre está, pero lo que sí puedo controlar es mantener viva la inspiración. Transformar el esfuerzo en motor”, aclara.

Y entre todas sus experiencias recientes, una de las que más lo apasiona es “Caballeros El Show”. Al inicio aceptó la propuesta de Marco Zunino con entusiasmo, pero apenas colgó el teléfono lo invadió la duda: “Ojalá se olvide y no me llame de nuevo”, recuerda entre risas. Había cantado, sí, pero bailar nunca había estado en su repertorio. Hoy lo tiene claro: fue una de las mejores decisiones de su carrera.

El espectáculo no solo le ha permitido explorar nuevas facetas artísticas, también lo conecta de manera directa con el público. “Lo bonito de este show es que interactuamos mucho. No es como ir al cine y mirar una pantalla; aquí jugamos con las respuestas de los espectadores, los subimos al escenario, conversamos con ellos. A veces nos lanzan prendas de vestir, otras veces terminamos bailando con alguien del público. Es un tira y jala constante que lo hace único”.

Esa cercanía es para él la mejor recompensa. “Me pone sumamente feliz porque toda la gente que se acerca a ver nuestro trabajo siempre ha sido generosa. Que alguien decida usar su tiempo para verte y respetar lo que haces, esa es la mejor paga”, afirma con gratitud.

Ventanas abiertas

Si el teatro musical le ha permitido conectar de una manera distinta con el público, la televisión le ha abierto una nueva ventana para explorar otros matices actorales. En “Eres mi bien” interpreta a un joven arquitecto, seguro de sí mismo y con mucho talento, que entra como practicante en una constructora y termina viviendo un romance inesperado con su jefa, veinte años mayor. “Es un rol distinto a los que he venido haciendo”, explica.

El cine, en cambio, lo ha llevado a uno de los proyectos más importantes de su carrera: “Mistura” (2025), película que la crítica ha recibido con entusiasmo. Allí da vida a Gerardo Tapia, un joven con un lazo profundo con su madre, Norma, interpretada por Bárbara Mori.

“Con Bárbara desarrollamos un vínculo muy bonito en pantalla. Teníamos escenas complejas, cargadas de emoción, pero trabajar con alguien tan talentosa y generosa lo hizo todo más fácil. Creo que ese amor maternal se refleja en la película y es lo que le da tanta fuerza”, cuenta.

La experiencia también tuvo un valor especial por coincidir en el mismo elenco con su padre, Christian Meier. Aunque no compartieron escenas, para Stefano significó un regalo. “Es bonito formar parte de una producción así con alguien cercano, más aún con mi papá. Me recuerda que este camino es generacional: hay quienes lo siguen a él desde hace años y ahora hay nuevas generaciones que me acompañan a mí. Sentir ese reconocimiento doble es muy especial”, afirma.

Y si “Mistura” lo acercó al cine desde el Perú, The Luckiest Man in America le abrió la puerta al mercado internacional. La oportunidad llegó casi de manera inesperada: un casting enviado por su agente, una audición en video y semanas de silencio. “No escuché nada como por un mes, hasta que me pidieron leer otra escena. Lo hice y al poco tiempo, mientras estaba en Brasil en la boda de un amigo, recibí la llamada: había quedado en el papel”, recuerda con emoción.

El rodaje lo llevó a Colombia, donde compartió elenco con figuras como Paul Walter Hauser y Walton Goggins, actores a los que había admirado en la pantalla grande o en series de Netflix. “Definitivamente fue una experiencia increíble. Estar frente a ellos, trabajar en escenas juntos, me llenó de motivación, de felicidad y orgullo”, refiere.

Hoy, Stefano Meier vive con intensidad cada oportunidad, aun cuando el ritmo sea vertiginoso. Y con la mirada puesta en el futuro, el actor se prepara para nuevos retos: consolidar su presencia en el cine internacional, seguir explorando la televisión y no soltar la experiencia transformadora que le da los espectáculos musicales.