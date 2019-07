Stephanie Cayo se hiere durante rodaje y presenta a actriz que le doblará en escenas peligrosas |VIDEOS

Stephanie Cayo comparte en Instagram detalles de su trabajo en "Force Of Nature", la nueva película del director estadounidense Michael Polish, que tiene a Mel Gibson en el rol principal.

Recientemente, la actriz peruana mostró en Instagram Stories la lesión que sufrió en el brazo durante el rodaje. También presentó a la artista que le doblará en escenas de mayor peligro.

"Ella es mi doble, tiene mi mismo color de pelo, pero es más alta, está muy guapa", comentó Stephanie Cayo.

Stephanie Cayo - Instagram

En el largometraje de acción de The Pimienta Film Company, Stephanie interpretará a una aguerrida mujer policía.

Sobre rodar una película de acción, Stephanie, señaló: "Estoy aprendiendo muchas cosas porque nunca antes había hecho una película de acción. Se avanza rápido y es muy divertido, realmente me gusta muchísimo".

"Force of Nature" narrará la historia de unos criminales que intentan dar un golpe en un edificio evacuado ante la amenaza de un huracán, pero un policía retirado (Gibson) se enfrentará a ellos y tratará de proteger a los residentes que continúan en el edificio pese a los avisos de evacuación.

Además de Stephanie Cayo y Mel Gybson, actúan en el filme de acción: Kate Bosworthen y Emile Hirsch, actor de "The Emperor's Club", "The Girl Next Door" y "Alpha Dog y Speed Racer".

"Force of Nature" es la segunda película en la que participa Stephanie Cayo. En 2018 actuó en la española Yucatán.