A Stephanie Cayo y Maxi Iglesias el arte los unió. Sus caminos coincidieron en marzo de 2021, cuando se inició el rodaje la primera película peruana producida por Netflix: “Hasta que nos volvamos a encontrar”. Una reflexiva y romántica historia protagonizada por la actriz peruana y el actor español, rodada en maravillosos escenarios naturales del Perú. Un destino que cambió sus destinos.

“ Perú cambia destinos, es un lugar mágico, es como la química. Cuando dos elementos se mezclan, se transforman. Algo así ocurre con nuestro país, con sus mensajes, su historia, su cultura, sus sabores, su idiosincrasia ”, reflexiona la artista nacional en diálogo con El Comercio.

“A mí, personalmente, me cambia cada proyecto en el que me embarco. Venía de un buen año, de trabajar en “La cocinera de Castamar” y “Valeria”. Había estado grabando en Argentina y le tenía muchas este proyecto. Me sorprendió, me dio más de lo que esperaba y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Ha sido un viaje muy bonito, a nivel personal me ha dado mucho. Como a mi personaje le pasa que ve su esencia en la película, a mí también me pasa. Ha hecho que me conecte con muchas cosas mías y darme cuenta también de muchas cosas”, añade Maxi.

En el largometraje, Iglesias es Salvador Campodónico, un arquitecto español cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de España. Al llegar al Cusco para construir su primer proyecto internacional, conoce a Ariana (Cayo), una mochilera que vive una vida libre de ataduras . Dos vidas distintas que inspiradas en el amor toman un mismo rumbo.

“Fue un viaje personal muy bonito volver a ver caras que no veía desde “Travesuras del corazón” (1998), gente de vestuario, maquillaje, el chico del sonido. Es una película hermosa, romántica que te devuelve ese cariñito por esta tierra maravillosa (Perú) y por una relación de dos personas que son totalmente diferentes, pero que se conectan y se embarcan en una aventura ”, describe Cayo su experiencia en el filme peruano.

“Para mí fue una conexión muy fuerte desde el principio, sentía que conocía a la gente (que participó en el rodaje) desde hace mucho tiempo atrás. Tenía muchísimo desconocimiento sobre el Perú, fue llegar, empezar a ver lugares y enamorarme de verdad. En ese sentido creo que la película hace una fusión idónea para que la gente que no conoce el país se enamore y quiera conocerlo”, asegura Iglesias.

“La película está llena de pequeños detalles que podrían pasarle a cualquiera que trabaje en cualquier ámbito. Estoy segura que mucha gente va a sentirse reflejada con Salvador y Ariana. Están con una idea fija sobre algo y luego son guiados hacia una manera distinta de entender la vida o de asentarse. Y eso pasa no solo con los destinos, también con personas que llegan a tu vida para hacerte ver las cosas”, enfatiza Cayo.

Detrás de la ficción

En diciembre de 2021, los actores confirmaron su relación través de las redes sociales. El actor que saltó a la fama por su papel en la serie “Física o Química” le dedicó un romántico mensaje a Stephanie. “Quien tiene un amigo, tiene un tesoro… Entonces, cuando es mucho más que una amiga… ¿Qué hay más que un tesoro? ”, escribió.

Al ser consultada al respecto, la artista peruana sostuvo: “Tenemos una linda amistad que se ha formado en esta linda película y a cualquiera le puede pasar”.

En enero de 2022, la pareja posó junta por primera vez para la revista ‘Harper’s Bazaar’ y narraron cómo surgió su historia de amor en pleno set de rodaje de la película.

“Fíjate que te diría que no se que tanto tuvo que ver la película. Fuimos buenos compañeros, muy amigos y nos fuimos conociendo”, afirmó Stephanie. “Y después del rodaje… Lo hicimos un poco más”, añadió. “Nos fuimos conociendo de una manera y hoy en día lo seguimos haciendo, pero de otra”, agregó Maxi Iglesias.

Romántica escena de "Hasta que nos volvamos a encontrar", grabada en Cusco. (Foto: Netflix)

Escena reflexiva

En un reciente post en Instagram, Stephanie Cayo se refirió a un momento de la película que le emociona al punto de llevarla al llanto. “Se me pone la piel de gallina siempre en el mismo momento y luego lloro”, se lee en su publicación.

“ Eso me pasa cuando recuerdo la escena en la que están caminando y ella le dice: ‘tú vives para tener plata en el banco y yo para tener tiempo para mí'. Es una frase que me cala siempre porque es importante para mí ”, explica la actriz.

Salud y reencuentros

“ Hasta que nos volvamos a encontrar” se grabó en escenarios impresionantes de nuestro país, como Machu Picchu, Salcantay, la laguna de Huamantay, el lago Titicaca, Paracas, entre otros.

“La locación que me gustó muchísimo fue camino a Salcantay. La punta tiene 6 mil metros de altura, nosotros llegamos hasta cuatro mil 600. Tuvimos que caminar por un camino angosto a caballo o caminando durante dos horas y media. Fue agotador, daba un poco de miedo, hacía frío. Después de la primera hora decía: ‘¿Cómo me voy a regresar?’. El primer día que llegué al hotel se me bajó la presión, empecé a temblar ”, recuerda la artista peruana.

Stephanie Cayo como Ariana en "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Netflix)

“Fue muy motivador ver a todo el equipo subiendo con sus respectivos implementos, compartiendo obstáculos. Fue un plan de rodaje apretado pues había que respetar los protocolos y las restricciones por el tema del COVID-19. Fue alentador”, detalla Iglesias.

“Hasta que nos volvamos a encontrar” tiene en la dirección y en el guion a Bruno Ascenzo. Cuenta con las participaciones de Wendy Ramos, Vicente Vergara, Renata Flores, Mayella Lloclla, Carlos Carlín, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Jely Reategui, Nicolás Galindo, entre otros actores nacionales. Se estrenará este 18 de marzo en la plataforma de streaming.

Escena de "Hasta que nos volvamos a encontrar", una producción de Netflix y Tondero. (Foto: Netflix)

