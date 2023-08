A pesar de su rechazo hacia las huelgas que los sindicatos de actores y guionistas realizan en Estados Unidos, el actor Stephen Amell, recordado por interpretar a Oliver Queen en la serie “Arrow”, se unió a las protestas frente a las oficinas de Warner Bros en Nueva York.

¿Qué opinaba Stephen Amell acerca de las huelgas de actores?

El intérprete había criticado la movilización de la SGA-AFTRA (sindicato de actores) y WGA (sindicato de guionistas), ya que la consideraba “reduccionista” y “frustrante”, por lo que no apoyaba las protestas.

“Apoyo a mi sindicato, de verdad, y estoy con ellos, pero no puedo apoyar la huelga, no lo hago. […] Creo que es una táctica negociadora reduccionista y pienso que todo esto es increíblemente frustrante. Creo que es miope”, comentó en una entrevista.

Stephen Amell justificó sus comentarios

Amell trató de contextualizar sus comentarios indicando que los hizo en medio de la frustración por no poder promocionar su serie “Heels” debido a las restricciones por las protestas, pero no descartó su respaldo.

“Al menos en el futuro previsible, elijo apoyar a mi sindicato. Cuando me vean en un piquete, por favor no azoten”, escribió en sus redes sociales.

Sus amigos lo respaldan

En ese sentido, Marc Guggenheim, exproductor de Arrow comentó que las críticas de Amell fueron malinterpretadas, además señaló que el actor canadiense los incentivó a permanecer en las protestas.

“Stephen apoya tanto a SAG como a WGA. Me alegro de que esté fuera, ya sabes, en Nueva York, me alegro de que haya estado haciendo piquetes, estoy deprimido porque no estaba aquí para unirse”, señaló.

¿Quién es Stephen Amell?

Stephen Amell es un actor canadiense de 42 años, es primo del actor Robbie Amell. Se hizo famoso internacionalmente con su participación en Arrow, interpretando a Oliver Queen (flecha verde) durante el 2012 y 2020.