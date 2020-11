Conforme a los criterios de Saber más

Este 7 de octubre se cumplen 40 años desde que Steve McQueen, uno de los principales galanes del cine en los 60 y 70, falleció a los 50 años de un cáncer al pulmón. Pero lo cierto es que el ídolo de cine pudo haber fallecido 11 años antes, en uno de los incidentes más infames de Hollywood: los asesinatos de la familia Manson.

Recordado por películas como “The Magnificent Seven” (1960), “The Great Escape” (1963) y “The Thomas Crown Affair” (1968), McQueen se ganó el apelativo de ‘The King of Cool’ (El rey del cool) por personalidad de antihéroe, su afición con los carros y sus actitudes mujeriegas. Fue esta última la que lo salvó de una muerte segura.

Y es que según reveló al National Post la primera esposa del actor, Neile Adams, McQueen estaba preparándose para asistir a una cena con sus amigos el estilista Jay Sebring y Sharon Tate cuando el actor “se encontró con una chica y decidió en cambio salir con ella”.

La cena que se perdió sería el fatídico 9 de agosto de 1969 cuando los seguidores de Charles Manson Tex Watson, Susan Atkins y Patricia Krenwinkel ingresaron al domicilio de 10050 de Cielo Drive, Beverly Hills, para cometer el asesinato grupal más infame de la historia de Hollywood.

Manson conocía de ese lugar por ser el anterior domicilio de Terry Melcher, un productor discográfico que antes le había denegado un contrato. Aunque el líder de la secta sabía que su némesis ya no habitaba el lugar, igual ordenó que “totalmente destruyeran” a todos los que estaban en la casa de la manera más “espantosa posible”.

Charles Manson fue condenado por dar la orden para matar a la actriz Sharon Tate y otras cuatro personas en su domicilio de Beverly Hills. (Foto: AP)

Además de Sharon Tate, quien estaba ocho meses embarazada, y Sebring, los miembros de la Familia Manson también asesinaron a otros dos invitados, el guionista Wojciech Frykowski y a su pareja, la ‘socialité’ Abigail Folger. También falleció esa noche Steven Parent, quien visitó esa noche al cuidador de la casa William Garretson. Otro posible invitado a la fatal velada fue el músico Quincy Jones, mientras que Polanski se salvó por en medio de una filmación en Europa.

AMISTAD DE AÑOS

Entre Steve McQueen y Jay Sebring había una amistad de años. El actor y el famoso estilista de las estrellas se conocieron en el conocido club nocturno Whisky a Go Go en el Sunset Strip, donde rápidamente formaron una amistad basada en sus vicios compartidos: el alcohol, las mujeres y la cocaína. Según indicó el autor Marc Eliot en su libro “Steve McQueen: A Biography”, fue en ese mismo establecimiento en el que conocieron a la joven actriz Sharon Tate, con la que Sebring empezó una relación en 1964 que duró hasta que la diva conoció a Polanski.

Jay and Steve Steve McQueen cut hair pic.twitter.com/6vfTtpzn09 — Jay Sebring ❤ ❤ ❤ (@JaySebringlove) May 2, 2016

En el libro, Eliot señala que por momentos la relación pasó más allá de la amistad y McQueen, Tate y Sebring incluso participaron de tríos.

La relación entre McQueen, Sebring y Tate también es reflejada en la reciente cinta de Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood” (2019), la cual da un relato alternativo a la noche de los asesinatos. En el filme Steve McQueen, interpretado por el actor Damian Lewis, aparece en una escena que tiene lugar en la mansión de Playboy explicando el extraño triángulo amoroso que une a Sharon Tate (Margot Robbie), Jay Sebring (Emile Hirsch) y Roman Polanski (Rafal Zawieruch).

Cuando su interlocutora nota que Tate tiene un tipo: hombres bajos que parecen de 12 años, McQueen responde amargamente que “nunca tuvo una oportunidad”.

LA LISTA DE MANSON

Su paso cercano con la muerte afectó profundamente al actor. “El salir con esa mujer salvó su vida. Después de aquello, se volvió más paranoico y no me dejaba ir a ningún lugar sin una pistola”, recordó Adams.

Es así que según rumores cuando Steve McQueen asistió al funeral de Jay Sebring el 13 de agosto - mismo día que el funeral de Sharon Tate-, lo hizo armado.

Aunque los asesinos fueron atrapados antes de terminar el año y fueron puestos a juicio en junio del 1970, el actor siguió preocupado por su vida, sobre todo cuando se difundió el rumor que su nombre estaba en una lista de objetivos de la familia.

“Querido Eddie, como sabes, he sido seleccionado por el grupo de Manson para ser asesinado junto a Elizabeth Taylor, Frank Sinatra y Tom Jones”, escribió Steve McQueen a su abogado Edward Rubin en una carta fechada el 17 de octubre de 1970. “En algunas maneras lo encuentro gracioso y en otras escalofriantemente trágico. Podría ser nada, pero debo considerar que debe ser verdad para la protección de mi persona y mi familia.”

En la misiva el actor pide al letrado el consultar de manera no oficial con la policía si es que todavía creían que su vida corre peligro y el ayudarle a renovar su licencia para portar un arma.

A pesar de sus preocupaciones de ser asesinado, McQueen vivió por una década más en donde se casó dos veces adicionales - con la actriz Ali MacGraw y luego la modelo Barbara Minty- y se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood en 1974 antes de fallecer el 7 de noviembre de 1980 en la ciudad de Juárez, México, localidad donde seguía un tratamiento experimental para tratar el mesotelioma maligno que afectaba sus pulmones. Tenía solo 50 años.

VIDEO RECOMENDADO

“Canción sin nombre”: La película peruana precandidata a los Óscar 2021

"Canción sin nombre": La película peruana precandidata a los Óscar 2021