El actor Michael J. Fox es mejor reconocido por su rol en la trilogía de “Volver al futuro”, donde interpretó a Marty McFly, joven que vive una serie de aventuras que ponen a prueba la perseverancia del personaje por arreglar su línea temporal. Este valor humano no solo forma parte de una ficción, sino que es parte de la filosofía de vida del actor. A casi tres décadas desde que le diagnosticaron Parkinson, Fox muestra su constante lucha a través de “Still: A Michael J. Fox Movie” que estará disponible en Apple TV+ desde el viernes 12 de mayo.

¿Qué pasa cuando un optimista incurable se enfrenta a una enfermedad incurable? Bajo esa premisa, la película ofrece una mirada a los momentos más destacados de la carrera televisiva de Michael J. Fox, incluyendo su última aparición antes de hacer público su diagnóstico de Parkinson en 1998.

El director, Davis Guggenheim, utiliza clips de las películas de Fox para dramatizar su historia, además de entrevistas con el actor y su familia que nos muestran cómo vive su día a día con la enfermedad y cómo ha trabajado como activista para fomentar la investigación del Parkinson. En rasgos generales, es una muestra de una vida marcada por la tragedia desde el punto de vista optimista.

Michael J. Fox en "The Tonight Show with Jay Leno" (1998)

Un optimista incurable

La película no se enfoca en las polémicas, como el comentario de Rush Limbaugh, quien acusó a Fox de exagerar sus síntomas. También evita detallar aspectos personales de la vida amorosa del actor, pues su autobiografía explica más detalladamente este aspecto. En cambio, Fox muestra el transcurso de su vida desde un enfoque cómico sin caer en la parodia.

“Hay muchas películas acerca de personas con problemas y a veces esas películas recaen en la lástima… y eso no es Michael, esa no es la forma en la que él vive, ese no es el mensaje de sus libros y definitivamente ese no es el mensaje de la película”, señala el director Davis Guggenheim en una conferencia de prensa a nivel mundial, donde también estuvo El Comercio.

El contraste entre lo que fue y lo que es marca el ritmo de la película. En el transcurso de su viaje, se muestran momentos introspectivos acompañados por escenas icónicas, ambas en concordancia con el mensaje que se quiere transmitir: Michael J. Fox es el hombre detrás de películas que forman parte de la cultura popular.

La cinta parte desde una estructura clásica, la línea vertical de la pobreza a la riqueza. Un joven Michael aún sin la nacionalidad estadounidense se encuentra en su natal Canadá, donde tuvo dificultades por su baja estatura y su incapacidad por sacar buenas notas debido a problemas que la cinta no aborda. Las siguientes escenas muestran detalles de su juventud, como la costumbre por chocar los autos de su padre, mismo personaje que lo impulsa y apoya en su carrera de actuación. Siendo el final de esta primera etapa, el inevitable viaje de Fox a Hollywood.

En su búsqueda por los sueños, la ciudad de Los Ángeles lo recibe con los brazos abiertos pero con los bolsillos vacíos, viviendo momentos duros en su vida. La cinta tampoco aborda esta etapa como lo hacen otras películas, no se romantiza la pobreza, pero sí la recuerda. Todo esto cambia cuando consigue el papel de Alex P. Keaton en la comedia “Family Ties” en 1982, donde pasó sus mejores momentos en la pantalla chica.

Durante esta etapa y a la par de su participación en “Family Ties”, Michael consigue pasar a la gran pantalla a través de la película “Volver al futuro”, mostrando lo difícil que fue tener dos proyectos en paralelo y lo importante que fue en su vida. “No puedo negar que ‘Volver al futuro’ fue un momento crucial en mi carrera, pero tampoco puedo negar que el éxito de esa película no solo se debe a mí, sino a todas las personas que se encontraban en ese proyecto. Es algo que no supe apreciar en su momento y que ahora sé reconocer”.

En el año 2000, abandonó la actuación cuando los síntomas de la enfermedad se hicieron más severos. Desde entonces se ha mantenido como activista por la cura de dicha enfermedad

Evitando todo tipo de cliché, la cinta no tiene su clímax cuando Fox descubre que el Parkinson sería una constante en su vida, pues se lo muestra como un elemento irruptor en las actividades cotidianas del actor, más bien, la película tiene su momento culminante cuando el actor acepta su enfermedad y lo reconoce públicamente. Desde ese momento, Fox tiene que replantearse el futuro de su vida e, irónicamente, dejar de ser alguien que no es, pues una imagen que prevalece a estas alturas de la película son las imágenes de Fox contorsionando su cuerpo de manera cómica para enmascarar el dolor que le causó su enfermedad mientras actuaba en “Spin City”, serie televisiva de los años 90.

“Trato de encontrar la parte graciosa en cualquier situación. Hay momentos en que suceden cosas trágicas, tristes, que te pueden derrumbar, pero es gratificante encontrar cuál es la parte graciosa de esos instantes”, agrega Michael J. Fox, quien no se considera a sí mismo como un héroe, sino que atribuye todo el mérito a su esposa Tracy, quien lo apoyó después de su diagnóstico, además de ayudarlo a recuperarse cuando la enfermedad lo afligía de sobremanera, llegando a presenciarse momentos en que Fox afirma que su enfermedad se siente más real para él que todo el éxito que ha conseguido.

Michael J. Fox y Tracy Pollan, actriz estadounidense Tracy con la que formó una familia y cuentan con 4 hijos

Son las conversaciones que mantiene Fox con Tracy y sus cuatro hijos, cuya positividad, apoyo y admiración combinados por la fuerza del actor hacen que el documental se sienta como una apertura sincera de la vida del Fox que, para este momento, ya no siente miedo por la opinión pública ni por juzgarse a si mismo por una enfermedad incurable.

“Still: A Michael J. Fox Movie”, consigue, más allá de ser un recuento de la vida del actor, crear una puesta en escena que cumple su cometido, hacer reír al público por medio de un humor que va más allá de los momentos tristes u oscuros que se ven en la cinta, pues el objetivo del optimista incurable es otro: “Yo encuentro la alegría en hacer reír a las personas, para mí eso es poderoso y lo más importante”.