Andrey Zvyagintsev filmó “Minotauro” lejos de casa. Es la primera película del cineasta ruso rodada fuera de su país, en Letonia, y hoy vive autoexiliado en Francia. En septiembre, Rusia lo declaró “agente extranjero”, un sello que le llegó cuando su filme ya recorría festivales. Ahora esa historia de laberintos y silencios puede verse en Lima, en los Cineplanet de Alcázar, La Molina y San Miguel.

Su origen es una historia de puertas cerradas. En 2018, con tres guiones originales listos pero presupuestos imposibles, Zvyagintsev decidió rehacer una película que el público ya conociera. Le pidió a su amigo Joël Chapron, desde Francia, una lista de clásicos del cine francés y apuntó a “La mujer infiel”, de Claude Chabrol, estrenada en 1969. En 2019, sin embargo, no hubo acuerdo con uno de los titulares de los derechos.

La vida siguió su curso. Hacia julio o agosto de 2022 sonó el teléfono: era el director de la productora Locador, que ya tenía los derechos. Se reunieron y se dieron la mano. “Ni siquiera le pregunté cómo los consiguió. Para mí, el asunto ya estaba resuelto”, recuerda. Tras unos meses, “Minotauro” se estrenó en Cannes y se llevó el Gran Premio del Jurado. Y hace unos meses Francia la eligió para competir en los Óscar 2027 en la categoría a Mejor Película Internacional, siendo su sexto largometraje que narra cómo cómo una infidelidad resquebraja a una familia, mientras afuera resuena una guerra que nadie nombra.

Andrey Zvyagintsev, de “Elena”, “Leviatán” y “Sin amor”, volvió a Cannes tras casi una década sin estrenar un largometraje. Su última película, “Sin amor”, es de 2017.

Un laberinto propio

“Estuve cuarenta días en coma. No lo voy a ocultar, tuve pensamientos suicidas. Pasé por todos los estados. Uno de ellos fue sentir que todos mis proyectos, los que tenía desde el comienzo de la guerra, se derrumbaban y ya no tenían importancia”, confiesa el cineasta. “Pensé que todo había terminado: mi arte, mi vida”. Pero algo cambió: “Cuando poco a poco me puse de pie y empecé a recuperarme, comprendí que estábamos haciendo ‘Minotauro’”.

Si a Zvyagintsev lo atraviesa la literatura rusa —“Estoy tejido, por así decirlo, de todos esos acontecimientos clave de la literatura y la cultura rusas”, dice—, esta vez el hilo viene desde su autoexilio en Francia. El título nace de Balzac, que a los 25 años empezó a escribir “Fisiología del matrimonio”, un retrato de la vida íntima de una pareja. En esas páginas, el marido camina por el laberinto conyugal con la angustia de topar, tras alguna esquina, con el amante: su minotauro.

Dmitriy Mazurov e Iris Lebedeva encabezan el reparto de “Minotauro”, junto a Varvara Shmykova y Juris Žagars. La trama sigue a un director de empresa que enfrenta despidos masivos y descubre que su esposa le es infiel.

Para él, en una sola película caben dos. Una habita la intimidad de la familia; la otra, el cuerpo social y político. En esa segunda aparece el mito griego de los catorce jóvenes de Atenas, chicos y chicas, entregados como sacrificio humano para que la bestia del laberinto se los comiera. “Así es la guerra”, resume.

Sin embargo, aquí no hay trincheras, explosiones ni disparos. Con su coguionista decidió que la cámara no saldría del círculo estrecho de una familia, con su oficina, sus visitas a la administración municipal y su restaurante. Es un espacio cerrado, casi de teatro clásico, donde “de la guerra solo se oye un eco lejano en la ciudad”, explica. A su juicio, lo que se muestra basta para reflejar el ambiente real de las ciudades rusas.

La prueba de fuego llegó en una sala. Entre el público había espectadores rusos que viajaron desde Moscú y otras ciudades solo para verla, y le dijeron que había captado ese ambiente con exactitud. Hoy, con tres guiones listos y la duda de cuál filmar primero, el director no promete giros inesperados, pues en lo esencial, asegura, la cinta no ha cambiado nada, aunque el proceso para llegar a ella sí, al igual que Zvyagintsev.