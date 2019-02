"Suicide Squad 2": fecha de estreno y todo sobre el nuevo 'Escuadrón Suicida'

Cuando se estrenó "Suicide Squad" en el 2016, los espectadores se dividieron enormemente. Mientras que la crítica especializada la catalogó como una de las peores de la compañía, su audiencia fue más receptiva, acumulando más de 750 millones de dólares a lo largo de todo el mundo.

Ahora, Warner Bros. tiene una nueva oportunidad para hacer su secuela más atractiva, ya que el estreno de "Aquaman" dio nuevas esperanzas para las producciones adaptadas de los personajes de DC Comics.

Si bien algunos personajes claves, como Harley Quinn y Deadshot, deberían estar en la continuación de la primera cinta, aún no existe mucha información sobre este nuevo grupo de supervillanos, ni cuál será su siguiente misión.

En este artículo recopilaremos toda la información que se tiene sobre "Suicide Squad 2", desde su posible historia hasta la fecha de estreno de cuándo se revelará finalmente en los cines de todo el mundo.

Historia de "Suicide Squad 2"

En primer lugar, el director David Ayer no regresará para un segundo trabajo con el grupo de villanos contratados por el gobierno. El cineasta estará a cargo de "Gotham City Sirens", una historia sobre tres mujeres de DC Comics que quieren encontrar su lugar en el mundo.

Luego que los rumores apuntaran tanto a Mel Gibson como a Gavin O’Connor como los próximos directores de la película, se confirmó en el 2018 que la misma sería dirigida por alguien que nadie hubiera esperado hace un par de años atrás.

James Gunn, luego de su controversial problema con Disney y su inevitable despido, en octubre del 2018 anunció que se movería a DC. El anterior director de "Guardians of the Galaxy Vol 3" inicialmente propuso crear un nuevo vistazo para "Suicide Squad 2".

Actualmente, el nuevo título oficial de la película será "The Suicide Squad", lo que puede significar que sería un reinicio en lugar de una secuela, como muchos imaginan. Aún no se sabe si el guion está listo o si esta película tendrá conexiones con "The Batman" u otros proyectos de "Worlds of DC".

Personajes y actores de "Suicide Squad 2"

Si Warner Bros. confirma que la segunda película del "Escuadrón Suicida" sería un reinicio del grupo, es muy probable que todos los actores sean cambiados para la nueva cinta. Sin embargo, sería un desperdicio eliminar a algunos personajes como Amanda Waller, interpretada por Viola Davis, que muchos consideran que fue hecha para para ese papel.

Por otro lado, habrá un nuevo enemigo, ya que Cara Delevingne no regresará como Enchantress luego de la ola de críticas negativas (hacia la villana). Tanto Karen Fukuhara (Katana), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Killer Croc) o Jai Courtney (Captain Boomerang) aún no se pronuncian al respecto.

De una u otra manera, es muy probable que veamos los siguientes actores y personajes en "Suicide Squad 2":

Margot Robbie - Harley Quinn

Will Smith - Deadshot

Joel Kinnaman - Rick Flag

Jared Leto - Joker

Fecha de estreno de "Suicide Squad 2"

El 30 de enero del 2019, Warner Bros. anunció oficialmente que "Suicide Squad 2" llegaría el 6 de agosto del 2021 a los cines del mundo. Anteriormente a eso, se sabía que la película debía comenzar a grabarse en marzo del 2018, pero hasta ahora no se ha confirmado cuál será la nueva fecha del rodaje. Se espera que se comience a finales de este año 2019.