Un reciente informe de “The Hollywood Reporter” dejó al descubierto la incomodidad de Jared Leto con la realización de la película en solitario del “Joker” protagonizada por Joaquin Phoenix. Si bien el cantante de 30 Seconds to Mars no se ha pronunciado sobre el filme de Todd Phillips ni de su futuro con el personaje que encarnó en “Suicide Squad”, cada vez se hace más claro que no volverá a asumir el rol en próximos proyectos. Y James Gunn ha ofrecido unas declaraciones que parecen confirmarlo.

Durante una reciente rueda de preguntas y respuestas, citada por Cinemablend.com, se le consultó al cineasta por la ausencia de Jared Leto en el elenco confirmado para “Suicide Squad 2”, película en la que asume la dirección y que se estrenará en 2021.

Aunque Gunn no fue tajante al hablar de los descartes en el reparto, dio a entender que la historia del ‘Escuadrón suicida’ puede prescindir del ‘Guasón’.

“Nadie más que yo y algunos otros conocemos a todos los personajes de la película, pero si el Joker no está en la película, no creo que sea extraño, ya que no es parte del ‘Escuadrón Suicida’ en los cómics”, declaró el director.

Y, en efecto, en la cinta del 2016 de David Ayer, el personaje de Jared Leto solo se asoció con el equipo de villanos para explicar el origen de Harley Quinn (Margot Robbie) y agregar conflicto a su historia. Era un personaje secundario, por lo que incluso se recortaron varias de sus escenas, según evidenció el propio actor.

“Suicide Squad 2” se estrenará el 6 de agosto de 2021. Hasta el momento, se han confirmado las apariciones de 24 talentos, incluidos: John Cena, Nathan Fillion, Sean Gunn, Pete Davidson, Taika Waititi, Idris Elba, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Viola Davis, entre otros.