Super Bowl 2019: ¿qué tráilers de películas podrían verse este domingo?

Por la distribución de su calendario, la llegada de un nuevo año significa el final para algunas competiciones deportivas como la NFL, y con sus finalistas confirmados, solo queda ver el partido final, el Super Bowl.

Para esta edición número 53, los grandes protagonistas serán los Angeles Rams y los New England Patriots, que se enfrentarán el domingo 3 de febrero en la Super Bowl LIII.

Sin embargo, si bien el juego es el gran atractivo del certamen de fútbol americano, el público también espera su show de mediotiempo -el Halftime- para ver una presentación musical en vivo, y de paso, los spots comerciales y los tráilers de películas y series que se emiten durante este pacio.

Por tanto, ¿qué puede esperarse a nivel de entretenimiento de este Super Bowl 2019? Muchos consideran que habrá por lo menos uno o dos grandes lanzamientos exclusivos de tráilers para este año y el siguiente. El problema es identificar cuáles serán los elegidos.

La siguiente lista recopila algunas posibilidades que los fans esperan ver durante el entretiempo del gran juego de este año.



Avengers: Endgame

A pesar de que Marvel Studios ya reveló una primera mirada de lo que sería su próximo gran estreno luego de "Captain Marvel", lo cierto es que el primer teaser tráiler de la película ofreció más preguntas que respuestas. Y por eso, la compañía podría dejar caer caer un nuevo avance, aunque esto todavía es muy incierto. De hecho, la Academia de Cine está organizando una reunión con los Avengers originales, por lo que quizá Marvel opte por guardar cualquier novedad sobre "Endgame" para la ceremonia del Oscar 2019. El domingo se sabrá la verdad.

Captain Marvel

Otra de las películas de Marvel que podría causar un gran revuelo en el Super Bowl es "Captain Marvel". Después de este domingo, solo quedará un mes para su estreno oficial, por lo que Marvel Studios podría nuevamente lanzar un avance para explorar alguna de las incógnitas de sus anteriores tráilers y generar más expectativa.

Shazam!

El estudio de Warner Bros. típicamente está interesado en promocionar sus cintas durante el gran juego. Ahora que "Aquaman" se ha confirmado como uno de los mejores estrenos de DC, la compañía puede que busque un poco más de marketing para "Shazam!", de tal manera que lleve más personas a los cines en abril. Sin embargo, un informe de The Hollywood Reporter sugirió que Warner no compró ningún espacio publicitario del Super Bowl.

Star Wars: Episode IX

La producción del noveno episodio de "Star Wars" está llegando a su fin, por lo que ya podría estar listo un pequeño corte para mostrárselo al público, quizá en el Super Bowl. ¿Pero realmente será así?



La novena película de la saga principal de Skywalker aún no tiene un nombre oficial y es posible que Disney se guarde esta información y otra para su propio evento de más adelante este año. Además, The Hollywood Reporter indicó que Disney no habría pagado ningún espacio en el Super Bowl, aunque eso no impide que el estudio libere otros adelantos el mismo día, pero fuera del certamen.

Toy Story 4

Sería positivo para Disney y Pixar dejar caer el primer tráiler de la continuación de su aclamada franquicia en el Super Bowl 2019. "Toy Story 4" se ha dejado ver muy poco en las últimas semanas, por lo que hacer esto no solo haría crecer las expectativas para aquellos que crecieron viendo estas películas, sino también para los más chicos. No obstante, el reporte mencionado sobre Disney Studios jugaría en contra de esta alternativa.