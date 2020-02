Llegó febrero y, como cada año, los fans del fútbol americano pueden disfrutar del Super Bowl, el mayor evento deportivo de Estados Unidos. Si bien la expectativa está al rededor del partido entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, también hay otro juego en paralelo: el de la publicidad de películas y series de televisión.

Los tráilers que se acercan

Se espera que en este Super Bowl 2020 los grandes estudios de Hollywood aprovechen la sintonía para divulgar adelantos de sus próximas historias. Por ejemplo, se espera que Marvel Studios libere nuevos tráilers de “Black Widow” (“Viuda Negra”), así como de la película “The Eternals” o de las series “Falcon and the Winter Soldier” y “Wandavision”.

Disney, por su parte, confirmó un tráiler adicional para “Mulan”; nueva adaptación live action de uno de sus clásicos animados. La cinta se basa en una leyenda china en la que una mujer se disfraza de hombre para entrar al ejército exclusivamente masculino. Disney también podría lanzar otro vistazo a sus películas animadas realizadas por Pixar: “Onward” y “Soul”.

Pero si Disney tiene un competidor a tener en cuenta en el Super Bowl 2020, ese es Universal Studios, que por medio de Illumination podría lanzar un adelanto de “Minions: The Rise of Gru”, precuela de la saga “Mi villano favorito”.

De otro lado, no se descarta que Universal revele un nuevo tráiler de “007: No Time to Die”, cinta final de Daniel Craig como el agente James Bond. Paramount, por su parte, lanzaría el nuevo tráiler de “Top Gun: Maverick” con Tom Cruise.

Los tráilers ya estrenados

Pero no todos los estudios planean lanzas sus adelantos en exclusiva para el Super Bowl. Hay algunos que han aprovechado la semana para revelar sus adelantos con anticipación.

"Rápidos y furiosos 9″

Eso ocurrió con “Rápidos y furiosos 9: La saga rápidos y furiosos”, que lanzó su primer tráiler el viernes 31 de enero. El adelanto muestra cómo Dominic Toretto (Vin Diesel) tiene que enfrentar a su hermano, Jakob Toretto (John Cena), ladrón y asesino experto.

“Un lugar en silencio: parte II”

Protagonizada por Emily Blunt, esta secuela de la aclamada cinta de horror mostró en su primer tráiler que los humanos lucharán contra los monstruos que, en años anteriores, los han forzado a vivir sin hacer el menor ruido. Participan también Djimon Hounsou, Cillian Murphy, Noah Jupe y Millicent Simmonds. Días antes del Super Bowl, la película reveló un video comentado por los actores

“El Fugitivo”

Adaptación libre de la serie homónima de la década de 1960, que hizo historia en la televisión, el nuevo “El fugitivo” sigue a Mike Ferro (Boud Holbrook); quien estuvo en el lugar y el momento equivocado. Ahora es el principal sospechoso de un atentado terrorista. Su perseguidor es el detective Clay Bryce (Kiefer Sutherland).

