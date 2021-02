Este domingo, Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers se enfrentan en el Super Bowl 2021, partido que se realizará en el Raymond James Stadium, Florida en Estados Unidos. Como ya es tradición, durante el medio tiempo, varias series y películas lanzarán tráilers oficiales, teniendo como ventaja que es una de los partidos más vistos de la televisión estadounidense.

Los tráileres de Disney+ que podrían verse, según el medio especializado Deadline, son “Loki” y “The Falcon and the Winter Solider”. También se espera que Disney ofrezca un nuevo adelanto de “Raya y el último dragón”, cinta animada que se estrenará simultáneamente en Disney+ y en el cine.

La tan esperada cinta “Black Widow” no correría con la misma suerte, pues podría aplazar nuevamente su estreno, ya que al parecer Disney no planea estrenarla en streaming. A pesar de que se dio a conocer un vistazo de esta película de Marvel en la edición pasada del Super Bowl, es muy probable que haya otro adelanto este año.

Tom Hiddleston vuelve a interpretar a Loki, el polémico hermano de Thor. Contará con Owen Wilson, Sophia Di Martino y Richard Grant. Se estrena en mayo de 2021. (Foto: captura de YouTube)

Se espera que Amazon Prime Video comparta un nuevo avance de la película “Un príncipe en Nueva York 2″, secuela de la película protagonizada por Eddie Murphy.

Eddie Murphy volverá a interpretar al príncipe Akeem en "Un príncipe en Nueva York 2". (Foto: Cortesía Amazon Prime Video).

En el caso de Universal Pictures, la compañía se hará presente este año con el tráiler de su próxima película “Old”. Además, se espera que HBO Max promocione algunas de sus películas que llegarán a la plataforma y en el cine durante el 2021.

Este año ni Sony Pictures ni Paramount Pictures formarán parte del Super Bowl 2021, debido a la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus.

¿A qué hora ver el Super Bowl 2021?

El Super Bowl LV se llevará a cabo este domingo 7 de febrero desde Tampa, Florida en Estados Unidos. En esta ocasión, el evento deportivo estará protagonizado por los equipos Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers. Las conversiones horarias para cada país son las siguientes:

Perú: 18:40

México: 17:40

Chile: 20:40

Colombia: 18:40

Ecuador: 18:40

Argentina: 20:40

Bolivia: 19:40

Venezuela: 19:40

España: 00:40 del lunes

Estados Unidos: 18:40 (hora del este)

Vale resaltar que, el show de medio tiempo en donde se presentará The Weeknd se realizará aproximadamente dos horas después de haber iniciado el evento.

¿En qué canales se podrá ver?

Latinoamérica: Fox Sports y ESPN

México: Televisa y Televisión Azteca

Estados Unidos: ESPN CBS

España: #Vamos de Movistar+

