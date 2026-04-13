Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Super Mario Galaxy: La película" se mantiene en la cima de la taquilla mundial por segunda semana consecutiva. (Foto: Instagram / Super Mario Movie)
"Super Mario Galaxy: La película" se mantiene en la cima de la taquilla mundial por segunda semana consecutiva. (Foto: Instagram / Super Mario Movie)
Por Agencia EFE

La nueva película de Super Mario se mantiene por segunda semana consecutiva como líder de taquilla, suma 256 millones de dólares de recaudación y alcanza más de los 628 millones en todo el mundo, consolidándose como mayor éxito de cine de 2026, según datos de la web Box Office Mojo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.