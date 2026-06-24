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La nueva cinta "Supergirl", dirigida por Craig Gillespie y basada en el cómic "Supergirl: Woman of Tomorrow" de Tom King, presenta una versión más compleja de Kara Zor-El
La nueva cinta "Supergirl", dirigida por Craig Gillespie y basada en el cómic "Supergirl: Woman of Tomorrow" de Tom King, presenta una versión más compleja de Kara Zor-El
/ DC Studios
Por Ángel Navarro Quevedo

En 1984, Supergirl llegó al cine convencida de que seguiría los exitosos pasos de Superman. La película protagonizada por Helen Slater incluso tenía planes para una secuela, pero el fracaso en taquilla enterró durante décadas las aspiraciones cinematográficas de la prima del Hombre de Acero. Cuatro décadas después, Kara Zor-El vuelve a intentarlo con “Supergirl”, cinta del renovado universo de DC que se estrena el jueves.

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