En 1984, Supergirl llegó al cine convencida de que seguiría los exitosos pasos de Superman. La película protagonizada por Helen Slater incluso tenía planes para una secuela, pero el fracaso en taquilla enterró durante décadas las aspiraciones cinematográficas de la prima del Hombre de Acero. Cuatro décadas después, Kara Zor-El vuelve a intentarlo con “Supergirl”, cinta del renovado universo de DC que se estrena el jueves.

La encargada de ponerse la capa es Milly Alcock, la actriz australiana que saltó a la fama interpretando a la versión joven de Rhaenyra Targaryen en “House of the Dragon”. Su versión de Kara ya tuvo una breve presentación en “Superman” (2025) como un cameo y ahora asume el protagonismo en una historia que, según James Gunn, muestra a una heroína muy distinta a su primo: más áspera, traumatizada y emocionalmente inestable. La película está dirigida por Craig Gillespie (“Cruella”), y adapta la historieta de Tom King “Supergirl: Woman of Tomorrow” (2022).

La actriz australiana Milly Alcock, conocida por interpretar a la joven Rhaenyra Targaryen en "House of the Dragon", asume el papel principal de Kara Zor-El en "Supergirl", cuyo estreno está previsto para esta semana. (Foto: Twitter James Gunn)

De modo que, más allá de grandes hazañas y demostraciones de fuerza, esta es la historia de un personaje en busca de la redención. Así que, a diferencia del idealismo optimista de su primo Superman, Kara Zor-El será un personaje mucho más crudo, hastiado y emocionalmente dañado. Tras haber sido testigo de la destrucción total de Krypton, Kara es ruda e implacable, lo que romperá con los estereotipos tradicionales de la heroína para situarse al borde de un antihéroe que contraste con el resto de personajes de DC.

La cinta se plantea como una especie de western intergaláctico, llevando a Kara en una violenta búsqueda de venganza y justicia a través del cosmos. En este viaje interestelar, Supergirl no lidiará sola con las amenazas de la galaxia; la acompañan personajes como Ruthye Marye Knoll, interpretada por Eve Ridley, quien acompaña a Kara en su viaje, además del villano Krem of the Yellow Hills, interpretado por Matthias Schoenaerts.

Un intento más

Supergirl nació primero en las viñetas. Debutó en 1959 y, desde entonces, pasó por innumerables reinicios, muertes y resurrecciones editoriales. Sin embargo, su salto a la cultura popular comenzó recién en 1984, cuando Helen Slater protagonizó “Supergirl”, un derivado de las películas de Christopher Reeve. La cinta aspiraba a convertirse en uno de los primeros pasos para abrir una franquicia, pero fracasó en la taquilla con una pérdida de 21 millones de dólares.

Su regreso llegó en televisión, esta vez encarnada por Laura Vandervoort, quien interpretó a Kara en “Smallville”, donde apareció como una adolescente desorientada que poco a poco descubría su papel como heroína. Años después, Melissa Benoist terminó por consolidar al personaje gracias a la serie “Supergirl”, emitida entre 2015 y 2021, dándole mayor profundidad a la historia de Kara Danvers.

En 2023, la actriz estadounidense de ascendencia colombiana Sasha Calle se convirtió en la primera intérprete latina en dar vida a Supergirl en "The Flash", una versión del personaje marcada por años de cautiverio y aislamiento. (Foto: DC)

Mientras la televisión le daba estabilidad, el cine seguía siendo una deuda pendiente. En 2023, Sasha Calle se convirtió en la primera actriz latina en interpretar a Supergirl en “The Flash”. Su versión presentaba a una Kara más dura y marcada por años de cautiverio en Siberia. Aunque la película tuvo una discreta recepción comercial, la actuación de Calle fue una de las más destacadas y permitió empezar los planes de una cinta propia.

A lo largo de esos años, Supergirl pasó de ser la adolescente optimista de los sesenta a dar paso a versiones más complejas, con crisis de identidad, realidades alternativas e incluso una muerte emblemática en el arco de “Crisis en Tierras Infinitas”. Cada reinicio modificó su personalidad, pero mantuvo intacta una idea central: la de una superviviente de Krypton en busca de un hogar. Ahora, con Milly Alcock al frente, Kara Zor-El vuelve a intentar ser una heroína con vuelo propio.