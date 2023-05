Encontrar a la artista que diera vida a Ivonne Susana Díaz Díaz, la mujer que en los años 90 rompió la solemnidad del fuero parlamentario, no fue tarea sencilla. Ibeth Pilco Vidal, productora general del filme, explica que fueron casi tres meses de casting exhaustivo. Una búsqueda minuciosa en la que participaron reconocidas actrices del medio local. Mercado fue la última en presentarse a la prueba.

“Teníamos una primera opción que nos gustaba mucho - recuerda Pilco-. Le dimos una aprobación inicial, incluso hablamos con la artista, pero lamentablemente por cosas de tiempo y procesos, no se logró. Y nuevamente nos quedamos sin una Susy. Te voy a ser sincera, a Alicia no la mapeaba porque es una generación joven. Entonces, empecé a seguirla, a revisar su Instagram, a preguntar sobre su trabajo, y todos coincidieron en que es una buena actriz. La convocamos. Y apenas la directora terminó con la prueba, que duró como dos horas, me dijo: ‘Es ella’”.

Alicia Mercado reconoce que al ponerse en la piel de la exvedette, dechado de sensualidad y picardía, descubrió grandes cualidades que hasta ese momento desconocía sobre ella. No solo aprendió a quererla, también a respetarla y valorar sus logros.

“Interpretar a esta mujer que llegó tan lejos, tan graciosa y querida por la gente es una gran responsabilidad que asumo con mucha entrega y respeto. Ha sido maravilloso poder conocerla, conversar con ella y preguntarle cosas sobre su vida que están en el guion. Obviamente, sabía que había llegado al Congreso, conocía su historia ligeramente, pero después del encuentro que tuvimos conocí una parte de Susy que hizo que la quisiera más y deseara contar su historia. Es una peruana que luchó con fuerza por conseguir sus ideales”, enfatiza la actriz de 29 años, coincidentemente la misma edad que tenía la exparlamentaria cuando inició su campaña electoral para llegar al Congreso.





Alicia Mercado como Susy Díaz durante el rodaje de "Susy: una vedette en el Congreso". (Foto: Lenin Tadeo) / LENIN

Reto mayor

Insólitas situaciones protagonizadas por Susy Díaz, como su campaña electoral con el número 13 en la nalga, su llegada en burro al Congreso, su enfrentamiento con la Iglesia, la entrega de su primer sueldo como congresista -la escena que justamente graban en Independencia- y anécdotas con sus colegas del Parlamento formarán parte de esta historia. El rodaje se inició el tres de mayo y culminará el próximo 3 de junio.

“Mi intención es humanizarla, que la gente sepa lo mucho que trabajó y cuánto le costó ingresar al Congreso. Lo que hago es interpretarla, no imitarla ni copiarla. Tampoco puedo hacer una Susy como se me ocurra”, aclara Mercado y destaca que la exvedette le recomendó hacer hincapié en los labios y uñas de la mano rojos.

Asimismo, asegura, no temerle a las críticas y dice estar preparada en el caso de que estas lleguen.

“Es inevitable. No puedo hacer nada ante eso, más que entregar mi 200 por ciento. Es cierto que habrá gente a la que guste mi trabajo y también a la que no. Somos libres de opinar. Bienvenidas las críticas constructivas y respetuosas”, asiente y reconoce que este es uno de los retos más grandes de su carrera.

“Lo tomo -finaliza- con mucha responsabilidad y a la vez disfruto lo que hago porque, como dice la frase de Susy que más repito aquí: ‘Vive la vida y no dejes que la vida te viva’”.

Alicia Mercado asume el rol principal de "Susy: una vedette en el Congreso" con gran responsabilidad y gratitud. (Foto: Lenin Tadeo) / LENIN

Artífice principal

La comedia cinematográfica de SYN Entertainmen, dirigida por Liliana Álvarez y producida por Ibeth Pilco, se estrenará el próximo 26 de octubre. Junto a Alicia Mercado, actúan Miluska Eskenazi como Carla, Carlos Casella como Paco y Fernando Pasco como Manuel Sixto.

“Este proyecto nació antes de la pandemia con un gran equipo, súper chévere, Cecilia Herrera es una súper directora de arte. Tiene más de 40 películas entre nacionales e internacionales. El ambiente de trabajo es muy especial. SYN Entertainmen, la empresa que confió en este proyecto, está feliz con la elección de Alicia”, destaca Pilco.

Ibeth Pilco Vidal, productora general de "Susy: una vedette en el Congreso". (Foto: Facebook)

Asimismo, aclara que Susy Díaz, quien aparecerá en algunas escenas del filme, no tuvo injerencia en la elección de Alicia Mercado.

“Si me preguntas qué resalto de Susy, te respondo mencionando lo que dijo Alva Orlanidini, que en paz descanse. Decía que ‘Susy tiene el coeficiente intelectual mayor al de los congresistas de ese momento’. No es ostentosa, no usa joyas de oro, tampoco carteras de marca. Es una mujer muy querida. Su vida es digna de contar”, remarca.