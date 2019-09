Sylvester Stallone: Siete datos que no conocías del protagonista de "Rambo"

Sylvester Stallone es un actor, guionista, productor y director de cine estadounidense que es recordado por más de una generación por darle vida a John Rambo, uno de los personajes más legendarios del cine de acción de los años 80.

Precisamente en las últimas semanas hizo noticia luego que se conociera que volverá a las pantallas grandes encarnando al veterano de la guerra de Vietnamen, en la película “Rambo: Last Blook”.

Es así que, Sylvester Stallone se prepara para su gran regreso y es especial porque se trata de volver a reencarnar uno de los personajes con el que ganó el reconocimiento a nivel mundial.

Tras casi cuatro décadas desde el estreno de Acorralado "(First Blood" - 1982) y después de once años desde la última entrega de la franquicia ("John Rambo" - 2008), regresa el Rambo más violento e implacable con la que parece ser, ahora sí, la despedida del personaje.

Un detalle que se sabe sobre la quinta entrega, es que comienza en el preciso lugar en donde terminó la cuarta película de la franquicia.

Ya que el nombre de Sylvester Stallone está nuevamente en la palestra, a continuación, te contamos algunos datos que quizás no conoces del mítico actor de Hollywood.

Su expresión

Uno de los rasgos característicos de este actor es la expresión de su boca. Esta particularidad se debe a que su madre tuvo problemas durante el parto. Por ello, el médico usó unas pinzas para poder traerlo al mundo e hizo un mal movimiento con la herramienta y le cortó un nervio de la cabeza, provocándole su marcada expresión.

Sylvester Triple X

A principios de los años 70, a fin de poder pagar sus estudios de arte dramático, se vio obligado a trabajar como actor en una película triple X. Tiempo más tarde explicó que aceptó ese trabajo porque en su cuenta bancaria solamente le quedaban US$20.

Coleccionista y pintor

Con respecto a sus hobbies, le encanta pintar y hace cuadros y realiza exposiciones. Su pasión por el arte es tan grande que ha hecho que tenga una colección millonaria de cuadros. Y en su cuenta oficial de Instagram ha presumido sus trabajos.

Tiene un récord Guinness

La tercera parte de 'Rambo' tiene el récord Guinness por ser la película más violenta y sangrienta del cine, ya que hay 221 actos de violencia y 108 muertes. Y la cuarta parte supera a la anterior con 236 muertes.

Una gran pérdida

En el 2012, falleció su hijo Sage, quien también era actor, a los 36 años. De hecho, lo vimos en Rocky V al lado Sylvester Stallone. El joven falleció de un ataque al corazón.

Un papá orgulloso

Los nombres de sus cinco hijos comienzan con la letra “s”: Sage, Sargeoh, Sixtina, Sofía y Scarlet.

Stallone, el guionista

Sylvester Stallone no es solamente el protagonista de Rocky, también es su autor. La escritura del guion le llevó apenas tres días. Años más tarde, en su Instagram, confesó:

“He dirigido, producido, actuado... pero no hay nada tan difícil como escribir. Mirar el papel en blanco y saber que tienes que llenarlo de palabras es un reto abrumador, así que saludo a los escritores, ya que sin su arduo trabajo no habría películas. Cada actor debería intentar escribir un guion alguna vez. Es genial para la mente”.