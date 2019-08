Teen Choice Awards 2019: "Avengers: Endgame" elegida mejor película de acción

La película de Marvel "Avengers: Endgame" sumó un nuevo galardón más en los Teen Choice Awards 2019 al ganar en la categoría de Elección película de acción, repitiendo el logro que tuvo en el 2018 "Avengers: Infinity War"

►Teen Choice Awards 2019: Robert Downey Jr. recibió su premio en medio de niños disfrazados de Iron Man

►Teen Choice Awards 2019: el emotivo discurso de Taylor Swift en la premiación



La cinta venció a "Ant-Man & the Wasp", "Bumblebee", "Captain Marvel", Men in Black: International" y "Spider-Man: Into the Spider-Verse".



Este no fue el único premio que ganó la cinta, ya que su estrella del filme Robert Downey Jr. también ganó en la categoría Elección actor de cine de acción por su interpretación de Tony Stark / Iron Man en el filme, galardón que recibió rodeado de niños vestidos como el superhéroe.

Además Scarlett Johansson ganó en la categoría Elección actriz de cine de acción por su papel como Black Widow, mientras que Josh Brolin consiguió el premio Elección mejor villano por interpretar al titán Thanos.

La película sigue reuniendo galardones luego de ganar tres premios en los MTV Movie & TV Awards en las categorías Mejor película, Mejor actor (Robert Downey Jr.) y Mejor villano (Josh Brolin). También fueron nominados a mejor pelea (Chris Evans vs. Josh Brolin), pero perdieron ante la otra película del UCM "Captain Marvel".

La película ha sido el mayor éxito de Marvel Studios, recaudando US$2,79 mil millones alrededor del mundo y superando a "Avatar" de James Cameron como el filme más taquillero de toda la historia.