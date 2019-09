Teen Titans Go vs Teen Titans: fecha de estreno, tráiler, sinopsis, personajes y cómo ver la película de DC | Los Teen Titans del 2003 y los del 2013 luchan hombro a hombro contra un nuevo peligro que amenaza con destruir todas las realidades del multiverso en “Teen Titans Go! vs Teen Titans”, la nueva película de Warner Bros. Animation, lanzada en formato digital en septiembre.

Luego de la cancelación de la serie “Teen Titans”, tras cinco temporadas emitidas entre 2003 y 2006, los fans pedían su regreso, aunque no esperaban un crossover con su versión de los últimos años, por más que al final de los créditos de “Teen Titans Go! To The Movies” se hiciera presente el grupo de superhéroes de la caricatura estrenada originalmente 2003.

En una entrevista que concedió a Comicbook, Khary Payton, quien presta su voz a Cyborg, reveló que todo el elenco ya había terminado de grabar la nueva película. “Lo grabamos hace mucho tiempo. Nos divertimos. No recuerdo algo en específico. Literalmente tendría que volver y revisar la historia, porque han estado esperando por mostrar esto durante mucho tiempo. Mientras tanto, he hecho probablemente 13 episodios de ‘Young Justice’, 30 episodios de ‘Teen Titans Go!’, toda la temporada pasada de ‘The Walking Dead’ y por no mencionar ‘Big Hero 6’, la serie animada”.

►“Teen Titans”: ¿por qué Cartoon Network canceló la serie TV en 2006 tras cinco temporadas?

►“Birds of Prey”: fecha de estreno, sinopsis, tráiler, personajes y todo sobre la nueva película de Harley Queen

Antes de tenerse más detalles del proyecto, Payton se negaba a revelar si se trataba de una serie o una película. "No lo sé. Eso no es verdad. No sé la respuesta a esa pregunta. No te lo diré. Porque no sé qué se supone que te puedo decir o qué no. Así que me mantendré callado. Me he entrenado para no decir cosas a ninguna persona".

¿Quiénes serán mejores? ¿La primera versión de los Teen Titans o la segunda? (Foto: Warner Bros. Animation)

SINOPSIS DE “TEEN TITANS GO! VS TEEN TITANS”

Según IGN, en “Teen Titans Go! vs. Teen Titans”, los dos equipos conformados por Robin, Starfire, Chico Bestia, Raven, Cyborg, aunque inicialmente se enfrentan para demostrar quién es el mejor, al final tienen que unir fuerzas para detener el plan malévolo que han orquestado los villanos de sus respectivas realidades, mismos que se han aliado para derrotar a los héroes e intentar conquistar el universo. Sin embargo, sus diferencias podrían complicar las cosas.

Mientras los Teen Titans de la década pasada estaba dirigido a un público juvenil y tiene un tinte más serio, “Teen Titans Go!” es más bien una parodia y se centra en el humor. Entonces, ¿cómo se aborda el crossover? Por lo visto en los avances, la onda de la nueva generación predomina, al punto de obligar a cantar al otro equipo.

TRAILER DE “TEEN TITANS GO! VS TEEN TITANS”

El 26 de junio, Warner Bros. Animation publicó el primer tráiler de “Teen Titans Go! Vs. Teen Titans”. En el video, los Teen Titans Go! se preparan para enfrentarse a unos enemigos enmascarados, que resultan ser otras versiones de ellos mismos. Por lo visto en el avance, la cinta promete grandes dosis de humor y de acción.

Algunos días antes del estreno, Warner Bros. Animation compartió una escena de la película, donde los Teen Titans Go! intentan detener al Gentleman Ghost, con la voz de ‘Weird Al’ Yankovic, quien también presta su voz a Darkseid en el filme.

En cuanto al número musical mencionado, un clip del tema “We Are Titans” también apareció en la red.

ACTORES Y PERSONAJES DE "TEEN TITANS GO! VS. TEEN TITANS"

Greg Cipes como Chico Bestia

Scott Menville como Robin

Khary Payton como Cyborg

Tara Strong como Raven

Hynden Walch como Starfire

Kevin Michael Richardson como Trigon / Hexagon

Robert Morse como Santa Claus

Gray Griffin como Mrs. Claus

Rhys Darby como Master of Games

Sean Maher como Nightwing

‘Weird Al’ Yankovic como Gentleman Ghost y Darkseid

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Jeff Mednikow

Guion: Marly Halpern-Graser, Jeremy Adams

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “TEEN TITANS GO! VS TEEN TITANS”?

A inicios del años, se dio a conocer que la película de DC, “Teen Titans Go! vs Teen Titans”, sería lanzada en DVD y Blue Ray. Varios meses después, el 21 de julio de 2019, la película fue estrenada en la Comic-Con de San Diego. Asimismo, el martes 24 de septiembre, fue lanzada digitalmente en Google Play:

►►Puedes comprar y ver “Teen Titans Go! vs Teen Titans” ONLINE AQUÍ con subtítulos en español

La película recién será lanzada el martes 15 de octubre de 2019 en DVD y Blu-ray.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “TEEN TITANS GO! VS TEEN TITANS”?

La película ha recibido, en líneas generales, críticas positivas:

IGN le dio a la película 8,5 de 10:

“Otro impresionante esfuerzo animado de DC / Warner Bros., ‘Teen Titans Go! Vs. Teen Titans’ es una película superdivertida perfectamente preparada para debutar en la San Diego Comic Con. Lleno de personajes clásicos y diversión satisfactoria para los fanáticos, este caótico crossover de dibujos animados seguramente deleitará incluso a los fanáticos más alocados de los Teen Titans y a los más descarados fanáticos de ‘Teen Titans Go!’”.

CBR.com le dio a la película una crítica positiva:

“'Teen Titans Go! Vs Teen Titans’ no es la película más revolucionaria de la historia, ni alcanza la escala realmente ambiciosa de ‘Teen Titans Go! To The Movies’ ni es temáticamente similar a lo que ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ logró ser. Pero como una carta de amor a la franquicia que incorpora mucho humor y corazón, la nueva película tiene éxito. La película demuestra que no importa en qué forma entren, los Teen Titans pueden tener historias convincentes y emotivas, incluso en medio de bromas sobre superhumanos que luchan contra los elfos de Santa Claus”.