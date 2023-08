Las Tortugas Ninja dan dinero. Por eso las series animadas, las películas que las últimas décadas han sido infaltables en los cines. Los juguetes, que todavía llegan a los supermercados, prueban su resistencia. La más reciente cinta, disponible desde este jueves en cines, responde a esa demanda. ¿Vale la pena verla?

“Tortugas Ninja: Caos Mutante" La trama El científico Baxter Stockman (Giancarlo Esposito) desarrolla una sustancia capaz de convertir animales en mutantes, versiones más grandes, inteligentes y grotescas de la especie original. Un ataque sorpresa a su guarida ocasiona que el invento caiga en las alcantarillas, donde entra en contacto con la rata adulta Splinter (Jackie Chan), que adopta a las tortugas bebés Leonardo (Nicolas Cantu), Miguel Ángel (Shamon Brown Jr.), Donatello (Miah Abbey) y Rafael (Brady Noon) hasta convertirlas en maestros mutantes del arte ninja.

Otra historia de origen

Si la película es soportable en su primer acto, es por su balance entre acción y humor. Por momentos hay escenas muy serias, luego otras de comedia; a veces ambos registros se superponen. La propuesta funciona, establece con rapidez que cada una de las tortugas es un personaje de verdad, además queda claro que están en plena adolescencia: se enamoran, sienten interés extremo por la cultura popular, por momentos dan vergüenza ajena, etc. Ayuda mucho que las voces originales sean de actores en el rango de edad de sus personajes. El humor que surge cuando los cuatro están juntos es efectivo, incluso en los chistes repetitivos.

Pero ahí es donde lo interesante se termina. Para el segundo acto el desarrollo de personajes escasea. Leonardo es el hermano responsable, Rafael uno con problemas de ira, Donatello es un geek del anime y Miguel Ángel no destaca por nada en especial. Salvo lo mostrado al inicio, donde la dinámica del cuarteto es entretenida, las tortugas no destacan por nada más. Ellos pasan, en cambio, por una serie de eventos infaltables en las cintas del género: el llamado de la aventura, las pruebas, la recompensa; etc. Así, “Tortugas Ninja: Caos Mutante” puede cautivar a quien no está familiarizado con el género de superhéroes, alguien que todavía puede soportar otra historia de origen que no ofrezca mucho más.

Para el segundo y tercer actos, la película es solo una sucesión de escenas donde las tortugas tienen que hacer lo que deben para conseguir la anhelada aprobación del público. La película no se anda con sutilezas y hace que los personajes griten sus objetivos y deseos, algo tópico en el género que no se molesta en disfrazar. Esta versión de las tortugas, como en la serie de los años 80, muestra sus trucos narrativos con todo el atrevimiento posible. Otro problema es el villano, Super Mosca (Ice Cube), anodino y nada amenazante.

Donde la película sí destaca es en el apartado técnico, que congrega el estilo de un dibujo a mano alzada con el estándar de la industria, la animación por computadora. En lugar de seguir la ruta de “Spider-Man: A través del Spider-Verso” al tomar el lenguaje del cómic y llevarlo a la pantalla, se asemeja más a los dibujos de un niño entusiasmado por lo que acaba de ver en TV, quien toma sus lápices de colores y crayolas y pone manos a la obra. Además, en diseño de personajes se atreve a mostrar seres físicamente abyectos, repulsivos, en contraste con sus personalidades ingenuas. Allí hay algo que funciona en la cinta.

El comentario típico cuando una película no es ni muy buena ni muy terrible es que solo sirve para “verla comiendo popcorn”. Tal vez sea así si ves esta historia por primera vez, sea en las anteriores entregas de la franquicia o una cinta de superhéroes como tantas otras. Este “Caos Mutante” se deja ver, pero no tiene fuerza. Ni filo.

CALIFICACIÓN

3 ESTRELLAS DE UN TOTAL DE 5