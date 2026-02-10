“Tener este reconocimiento da más ganas de seguir creando”: una conversación con los ganadores históricos de los Premios Luces

Hay premios que llegan una vez y se celebran como un milagro, y cuando estos regresan con frecuencia, ya se habla de disciplina y conexión con las audiencias. Es el caso de los Premios Luces. Se crearon en 2005 y hasta hoy sirven de medidor del gusto cultural en el Perú. Además del talento, sus nominados y ganadores evolucionan conforme a las nuevas formas de entretener y comunicar.

El primer filtro del premio consta del seguimiento de talentos peruanos a lo largo del año, pero la decisión final viene del jurado detrás de las pantallas, butacas, cuadros y libros. En el registro del premio cultural de Diario El Comercio durante un promedio de 17 años, algunos de los favoritos de los votantes se repitieron casi que con obstinación en diferentes categorías.

Si hablamos de efectividad (cuántas veces se gana frente a cuántas se nomina), en conducción de televisión, Gisela Valcárcel queda atrás al tener un premio en ocho nominaciones, mientras Bruno Pinasco, se queda con tres galardones de ocho. “Siempre es muy agradable tener el reconocimiento del público, aunque los programas que hago no se transmiten en horarios estelares ni tenían un presupuesto enorme”, dice en referencia a “Cinescape”, espacio con el que estuvo al aire durante 25 años ininterrumpidos en la TV y este 2026, marcó una nueva etapa pasando al formato de Youtube.

“Todos mis premios están en mi oficina y el premio más nuevo siempre estuvo en la escenografía de Cinescape”, agrega Pinasco.

En teatro, Juan Carlos Fisher sobresale con ocho premios en 12 nominaciones, seguido por Alberto Ísola (3 premios en ocho) y Mateo Chiarella (2 premios en 14), trayectorias peruanas de prestigio donde el reconocimiento a Mejor dramaturgo u obra teatral se siente a largo plazo.

Por otro lado, en música, la balanza se inclina con claridad hacia Bareto, que obtuvo cuatro premios en seis nominaciones, mientras Daniela Darcourt mantiene un sólido 2 de 4, misma cantidad de victorias que Susana Baca y Gian Marco en la misma categoría de Mejor disco, canción y artista de distintos géneros.

“Mis Premios Luces son como los balones de oro que tiene Messi, más o menos. Pero no son solamente para mí, son para mi equipo también”, dice Darcourt, quien había ganado en Hit del Año con su canción “Señor Mentira” en 2019 a “Y le dije no”, de Yahaira Plasencia.

En cine, Lucho Cáceres, Carlos Alcántara, Giovanni Ciccia, Vanessa Saba y Gianella Neyra figuran entre los más nominados en la categoría de actuación, mientras que Anahí de Cárdenas cuenta con dos galardones de 2018 y 2019 en tres nominaciones.

“Tener este reconocimiento te da más ganas de seguir creando”, dice De Cárdenas. La actriz peruana representa otra forma de permanencia en la mente de los votantes, pues la mayoría de sus nominaciones estuvieron en la categoría de Mejor actriz de cine, pero también en otras artes. Ganó como mejor interpretación en teatro por su obra “F*ck Cáncer” en 2024, basada en el libro que narra su lucha contra la enfermedad.

“Mis creaciones pasan por los aprendizajes que tengo en la vida. Pero no solamente me sano a mí. Incluso crear puede nacer de un lugar totalmente egoísta, para ayudarme como persona, pero la gente termina conectando con eso, porque el arte viene desde lo más sincero. De eso se trata, de conectar con otros”, dice.