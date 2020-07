Pertenece a una casta de directores no muy extensa (quizá junto a Steven Spielberg, James Cameron y unos pocos más) que logra la difícil conciliación entre los buenos comentarios de la crítica y las taquillas multimillonarias. Christopher Nolan, el cineasta británico que hoy cumple 50 años, se ha convertido en un mimado de la industria, una especie de Midas que cada dos o tres años (la regularidad parece ser una de las claves de su éxito) se embarca en un megaproyecto que tiene asegurado el acaparar carteleras y monopolizar los comentarios de los especialistas.

También tiene detractores, por supuesto. Porque puede que su cine no llegue al refinamiento de algunos de sus contemporáneos como Paul Thomas Anderson o Quentin Tarantino, pero si algo hay que reconocerle es una idea bien definida en sus búsquedas, la extraordinaria habilidad para revestir de cierta complejidad calculada a sus historias: no son aquellas cintas extremadamente inextricables que se vuelven objeto de un culto reducido y excluyente, pero tienen la suficiente cuota de filosofía, psicología, ciencia y metafísica para poner a hablar y discutir a su público como si se tratara de un artista elevado. Se necesita un talento especial para conquistar el mundo del cine de esa manera. Y las arcas de la Warner Bros. –que patrocinan a Nolan desde hace ya varios años– lo celebran.

"Memento", "Batman: The Dark Knight", "Inception" e "Interestelar": cuatro de las más populares cintas de Christopher Nolan.

PERFIL DE AUTOR

Nolan nació en Londres, donde estudió Literatura y desde muy joven experimentó con una cámara Super 8 para hacer cortometrajes. Al ser un tipo poco dado a las entrevistas, no es mucho lo que realmente se sabe de él. Dicen quienes lo conocen que no usa celular y que ni siquiera tiene un correo electrónico. También que en los rodajes alterna solo dos mudas de ropa, acaso como una forma de no llamar la atención. Ese perfil bajo también podría explicarse por un detalle que no es menor: la coproductora de todas sus películas ha sido Emma Thomas, su esposa, y su hermano Jonathan Nolan ha sido el guionista de cinco de ellas. Es decir, a pesar de sus trabajos a gran escala, al momento de filmar las cosas suelen quedar en familia.

Una práctica que, en términos de resultados, parece funcionarle bastante bien: a la fecha, con 10 largometrajes en su haber y uno más por estrenar pronto, ha conseguido una recaudación de US$4.700 millones. Respecto a los premios, sus películas suman 34 nominaciones al Óscar y 10 victorias. Quizás una espina clavada sea la de no haber conseguido algunos de los galardones principales: solo dos veces compitió en la categoría de Mejor Película (en el 2010 con “Inception” y en el 2017 con “Dunkerque”) y solo una vez estuvo entre los nominados a Mejor Director (por “Dunkerque”). En ninguna de estas ocasiones ganó.

Hablando de frustraciones, hay una que poco se conoce de la carrera de Nolan: en el 2002, luego de estrenar “Insomnia”, anunció que tenía el mejor guion que había escrito en su vida. Se trataba de una película biográfica sobre el magnate Howard Hughes, pensada para ser protagonizada por Jim Carrey. Por esa época, sin embargo, Martin Scorsese tenía casi listo su propio ‘biopic’ sobre Hughes, “El aviador”, con Leonardo DiCaprio. Eso terminó por convencer a Nolan de abandonar su ambicioso proyecto y, en cambio, asumir la dirección de la trilogía de “Batman”. Y ese sería su despegue definitivo como el más distinguido de los creadores de blockbusters.

EL CASO TENET

Las entregas de su trilogía del hombre murciélago las fue alternando con otras películas, cada una mejor que la otra: “El gran truco”, “Inception” e “Interestelar”. Una sorprendente racha que en el 2017 volvió a cambiar de rumbo temático con la bélica “Dunkerque”. Ahora, Nolan se aventura con el género del espionaje gracias a “Tenet”, tal vez la cinta que más expectativa viene generando en este 2020.

Expectativa acrecentada por la incertidumbre, pues la pandemia del COVID-19 ha motivado que el estreno de “Tenet” sea postergado una y otra vez. El filme tenía como fecha mundial de presentación oficial el 17 de julio. Pero fue el cierre de los cines por riesgo de contagios lo que motivó que tuviera que aplazarse. Primero fue el 31 de julio la fecha tentativa. Luego el 12 de agosto (cada postergación le puede llegar a costar casi medio millón de dólares a la Warner). Y la última decisión ha sido arriesgada y prácticamente inédita: estrenarla el próximo 26 de agosto, primero en 70 países del mundo en los que ya operan las salas de cine, y no en Estados Unidos, que sigue siendo el epicentro de la pandemia. De hecho, allí recién podría llegar el 3 de setiembre, según cálculos del estudio, y solo a unas pocas ciudades que no incluirían a Nueva York ni a Los Ángeles, los polos cinematográficos de la tierra del Tío Sam.

En algún momento se especuló que el estreno por streaming sería la solución, pero la alternativa no gustó nada a Nolan, un obsesivo de la gran pantalla, que tiene lista su película en formatos de 35 mm, 70 mm e IMAX, bajo un presupuesto estimado de US$250 millones.

¿De qué trata “Tenet”? Poco se ha revelado de su trama, salvo que sigue al agente de una organización que se embarca en una operación para evitar la tercera guerra mundial. El protagónico recae en John David Washington y lo acompañan Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine (un habitual de Nolan)y Kenneth Branagh. Ojalá podamos verla pronto. El cine comercial, a veces tan desprestigiado, necesita productos que lo dignifiquen. Y en eso Nolan es de los mejores.





FILMOGRAFÍA COMPLETA

“Following” (1998)

El debut del cineasta británico fue filmado con un presupuesto de apenas US$6.000. Aun así, daba señas de su ingenio al presentarnos a un escritor voyeurista que se dedica a seguir a extraños en la calle... hasta que se mete en problemas. Disponible en Amazon Prime Video.

“Memento” (2000)

Película de culto, que lanzó a Nolan a la fama y anticipó su obsesión por los juegos mentales. Cuenta la historia de un investigador amnésico, que para descubrir quién mató a su esposa debe tatuarse notas en el cuerpo como recordatorios. Disponible en Movistar Play.

“Insomnia” (2002)

Thriller ambientado en un pequeño pueblo de la fría Alaska, en el que un detective insomne (Al Pacino) y el principal sospechoso de un asesinato (Robin Williams) entablarán una tensa y compleja relación, cargada de dudas y tormentos. Disponible en Amazon Prime Video.

“Batman inicia” (2005)

Con Christian Bale como el hombre murciélago, Nolan incursionó en el género de los superhéroes, eligiendo al más oscuro y atribulado de sus representantes. El resultado es una película tenebrosa, pero que no renuncia al ritmo trepidante. Disponible en Netflix.

“El gran truco” (2006)

En el Londres de fines del siglo XIX, dos magos rivales (interpretados por Christian Bale y Hugh Jackman) pugnan por concretar su acto mayor. Sin embargo, la competencia los llevará a extremos insospechados, poniendo en juego sus propias vidas. Disponible en Amazon Prime Video.

“Batman: el caballero de la noche” (2008)

La segunda entrega de Batman es quizá la mejor de la trilogía. Y aquí el protagonismo se lo roba un villano legendario: el Joker o Guasón encarnado por un inspirado Heath Ledger, quien lamentablemente moriría meses después. Inolvidable. Disponible en HBO GO.

“Inception” (2010)

Como si de un juego de muñecas rusas se tratara, los protagonistas de este filme se introducen en sueños dentro de sueños dentro de otros sueños. Todo con el fin de robar una información clave. Sin embargo, deberán lidiar con sus propios traumas. Disponible en Netflix y Amazon Prime Video.

“Batman: el caballero de la noche asciende” (2012)

Aunque pueda considerarse como la entrega menos lograda de la saga, le sobran atributos para entretener. Con el temible Bane como el enemigo a vencer, esta cinta no escatima recursos para esbozar un buen retrato del caos y la violencia. Disponible en Netflix.

“Interestelar” (2014)

Película de ciencia ficción revestida de espiritualidad y melodrama: mientras una expedición espacial busca un planeta adecuada para acoger y salvar a la humanidad, un misterioso caso de aparentes fantasmas agobia a una familia. Disponible en Amazon Prime Video.

“Dunkerque” (2017)

La primera cinta bélica de Nolan, inspirada en la batalla de 1940 en la costa francesa, no solo logra captar los dilemas íntimos de un grupo de soldados, sino que es un prodigio narrativo presentado en tres líneas temporales dilatadas, y con un altísimo nivel técnico. Disponible en Amazon Prime Video.





