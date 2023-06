Después de un mes de arduo trabajo de los actores y equipo de producción, se dio por terminado el rodaje de la película “SUSY: UNA VEDETTE EN EL CONGRESO” y ahora la productora SYN Entertainment se alista a terminar todos los detalles del largometraje que se estrenará el próximo 26 de octubre en todos los cines a nivel nacional.

Alicia Mercado como Susy Díaz durante el rodaje de "Susy: una vedette en el Congreso". (Foto: Lenin Tadeo) / LENIN

“SUSY: UNA VEDETTE EN EL CONGRESO” tiene como protagonista a la talentosa y experimentada actriz Alicia Mercado, quien se mostró feliz y emocionada de asumir el gran reto de interpretar a la famosa rubia de labios carmesí. Además, la producción está sumamente agradecida por todo el apoyo que se recibió de la Municipalidad de Lima.

“Ha sido una experiencia hermosa, me la he pasado muy bien con todo el equipo de producción que ha sido maravilloso. Me pasa mucho cuando hay un proyecto así de bonito, obviamente uno está cansado con las horas interminables de rodaje, pero al mismo tiempo pensar que ya no vamos a tener toda esta dinámica me da mucha pena, pero eso demuestra que me ha gustado un montón”, comentó la artista que viajó a Francia a tomarse unos días de vacaciones.

Sobre su cambio para interpretar a la popular Susy Díaz, cuando ingresó al Congreso a la edad de 29 años de edad, refirió que lo más difícil fue cambiar de look. “El proceso del personaje ha sido una locura, obviamente hemos pasado por bastante. Para el look hicimos varias pruebas, veíamos todas las pelucas, el rubio de Susy es muy particular, tratábamos de ver opciones. Mi pelo no es rubio y al final llegamos a la conclusión que la mejor idea era pintarme el pelo. Realmente fue la mejor decisión”, comentó.

“Cuando me vi la primera vez con todo el cambio de look para hacerme las primera fotos como Susy sentí que sí me parecía y eso me dio mucha luz actoralmente hablando. Siento que el actor puede esforzarse para hacer un gran trabajo, pero si físicamente, sobre todo, si es una persona que existe y tú a la vez puedes comprobar que no te ves así es complicado. En este caso ha sido al revés, estábamos impresionados con lo igualita que se me veía”, detalló Alicia Mercado que ahora espera con ansias el estreno de “SUSY: UNA VEDETTE EN EL CONGRESO” este 26 de octubre.

La actriz Alicia Mercado ha participado en exitosas series como ‘De Vuelta al Barrio’, ‘Al Fondo Hay Sitio’, ‘La otra Orilla’, entre otros. En el cine estuvo en ‘Para Youtuber’, ‘Utopía’, ‘poseída’, ‘Cuenta conmigo’. Junto a ella actúan en “SUSY: UNA VEDETTE EN EL CONGRESO”, Miluska Eskenazi, Carlos Casella, Carlos Victoria, Fernando Pasco, Patricia Alquinta, entre otros rostros conocidos que poco a poco se irán develando.