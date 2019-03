"¿Y dónde están las rubias? 2": la posible secuela da que hablar (otra vez) 

En un contexto en el que los 'reboots', 'revivals' y secuelas están dando la hora. La secuela de "¿Y dónde están las rubias?" podría convertirse en una realidad pronto. Así lo confirmó Terry Crews, el actor que dio vida al personaje de Latrell Spencer en la comedia del año 2004.

La primera entrega seguía las aventuras de dos agentes del FBI de piel negra, quienes se hicieron pasar por unas chicas blancas de clase alta para investigar una serie de secuestros. Los hermanos Shawn y Marlon Wayans no solo interpretaron los papeles protagónicos de la trama, sino que también asumieron la producción del proyecto en ese entonces. "Me encantaría. Estoy manteniendo mi físico para '¿Y dónde están las rubias? 2'. Tendré 75 años y diré: '¡Aquí vamos, estoy listo!'. Nunca estaré fuera de forma porque esa película va a suceder algún día", comentó el artista al portal US Weekly.

La participación de Crews en el filme es bastante recordada, sobre todo por una escena en particular en la que él tararea la letra del tema "A Thousand Miles" de Vanessa Carlton, 'performance' que lo persigue hasta el día de hoy e incluso ha reinterpretado en diferentes oportunidades. Una de ellas fue el año pasado en uno de los episodios del programa de televisión "Lip Sync Battle".

ÍCONO DE LA COMEDIA

​A pesar de que el proyecto fue calificado como una de las peores comedias de la historia del cine y fue nominada a 5 Premios Razzie, galardones que destacan a lo peor de la pantalla grande, esta tuvo una buena recepción del público. La película costó US$37 millones y logró recaudar más de US$113 millones en taquilla.

Si bien esta noticia ha emocionado a más de un fanático, es importante resaltar que esta no sería la primera vez que se plantea la idea de una secuela sin que esta progrese en su desarrollo.

En el 2009, se dio a conocer que Sony Pictures había dado luz verde al proyecto, con Shawn, Marlon y Keenen Wayans en los papeles principales, pero el proyecto nunca se concretó.

Cinco años más tarde, Marlon Wayans volvió a referirse sobre el proyecto asegurando que "la secuela de '¿Y dónde están las rubias?' era una obligación". En marzo del año pasado, el artista resaltó la idea de "resucitar" esta película. "No lo sé. Hay muchos rumores… Muchas personas quieren que lo hagamos. Mis hermanos y yo hemos estado platicando. Así que, si las cosas van bien, esperamos hacer la segunda parte", indicó el actor al programa de MTV "TRL".