¿A qué hora ver The Actor Awards?
EE.UU: 8:00 p.m. (hora del este)
México: 7:00 p.m.
Colombia: 8:00 p.m.
Ecuador: 8:00 p.m.
Perú: 8:00 p.m.
Chile: 10:00 p.m.
Argentina: 10:00 p.m.
Nuevo nombre para el reconocimiento de toda la vida. Los Screen Actors Guild Awards, los premios SAG del Sindicato de Actores de Hollywood, cambiaron de nombre este 2026. Llamados ahora The Actor Awards (Los Premios del Actor), el galardón vuelve a entregarse este domingo 1 de marzo. Un premio importante no solo porque reconoce el trabajo de los intérpretes de la pantalla grande y chica, sino porque de estos resultados ya se tiene una idea más clara de quién ganará el Oscar en las categorías de interpretación.
Nuevo nombre para el reconocimiento de toda la vida. Los Screen Actors Guild Awards, los premios SAG del Sindicato de Actores de Hollywood, cambiaron de nombre este 2026. Llamados ahora The Actor Awards (Los Premios del Actor), el galardón vuelve a entregarse este domingo 1 de marzo. Un premio importante no solo porque reconoce el trabajo de los intérpretes de la pantalla grande y chica, sino porque de estos resultados ya se tiene una idea más clara de quién ganará el Oscar en las categorías de interpretación.