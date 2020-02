Batman, creador por Bob Kane y Bill Finger, es de unos de los personajes de cómics más queridos por los fanáticos de las historietas en todo el mundo. Su historia trágica y vida en las sombras ha cautivado a miles a 81 años de su creación.

Como toda historia de éxito, la vida de Bruce Wayne y compañía dio el salto a la televisión y a la gran pantalla desde mucho antes que los superhéroes se conviertan en una moda.

Recientemente se anunció que el actor Robert Pattinson (33) sería el nuevo escogido para vestirse del guardián de Gotham en la película de Matt Reeves “The Batman”. Las críticas, las misma que estuvieron presentes cuando Heath Andrew Ledger fue escogido para interpretar al Joker en 2008, pesan sobre el joven actor que fue parte de la saga de “Crepúsculo” (2009).

Estos son algunos de datos curiosos de la películas que Batman ha tenido hasta la actualidad:

1. “Batman”

La primera película de Batman llegó en 1989 de la mano del director Tim Burton. El cineasta escogió a Jack Nicholson debido a que el creador de Batman, Bob Kane, había querido desde un principio que el actor encarnara a este personaje. Sin embargo, Nicholson no estaba muy convencido de aceptar el papel, por lo que hubo que ofrecerle el mejor salario del elenco y parte de las ganancias en taquilla.

2. Heath Ledger

El fallecido actor usó la figura de Sid Vicious de los Sex Pistols para crear al Joker en la película “The Dark Knight” (2008).

3. Cicatrices

Las famosas cicatrices del Joker de Heath Ledger estuvieron inspiradas en la heridas que tenía Elizabeth Short en la cinta “The Black Dahlia”.

4. Michael Keaton

El actor rechazó formar parte de “Batman Forever” (1995) del director Joel Schumacher porque consideraba que el guion no era muy bueno.

“El guión de la película nunca fue bueno. No entendía demasiado por qué Schumacher quería hacer lo que quería hacer, pero si tenía claro que el tono ligero que proponía no me gustaba”, afirmaba Michael Keaton en una entrevista.

5. Rivalidad

La rivalidad entre Tommy Lee Jones (Two-Face) y Jim Carrey (The Riddler) en “Batman Forever” causó muchas incomodidades en las grabaciones.

“Yo era la estrella y ese era el problema, él (Jones) es un actor fenomenal, me gusta su trabajo… tal vez él también se sintió incómodo haciendo ese trabajo”, indicó Carrey en una entrevista con el portal The Hollywood Reporter.

6. Joker

Heath Ledger uso el vestido de enfermera inspirado en su hermana, quien se vestía con dicho uniforme para poder llevar alegría a niños de los hospitales.

7. El mejor

Muchos fanáticos de Batman indican que la película de Tim Burton fue la mejor de todas. Tras la trilogía creada por Christopher Nolan en 2005 se inició una gran discusión por buscar la mejor versión del superhéroe de DC.