Esta noche “The Batman” se presenta en sociedad. La esperada película del director Matt Reeves protagoniza un panel la noche del sábado 22 de agosto en el DC Fandome, evento desarrollado a distancia debido a la pandemia del Covid-19. La cinta del Caballero Oscuro es el metafórico broche de oro del evento, última presentación luego de un día de novedades de películas como “Wonder Woman” y “The Suicide Squad”. El tráiler de la película se filtró minutos antes del panel.

¿CÓMO VER EL PANEL?

Para conocer en directo las novedades de “The Batman”, solo tienes que ingresar al portal https://www.dcfandome.com/live.

EL TRÁILER

“THE BATMAN” - HORA PARA VER EL PANEL

Estados Unidos: 5:30 PM (hora del Pacífico), 8:30 p.m. (hora del este)

México: 7:30 PM

Ecuador: 7:30 PM

Colombia: 7:30 PM

Venezuela: 8:30 PM

Perú: 7:30 PM

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

España: 2:00 AM (23 de agosto)

Imagen del 'batimobil' de "The Batman" (2021). (Foto: Warner Bros.)

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “THE BATMAN”?

Bruce Wayne (Robert Pattinson): Heredero de Wayne Enterprises, compañía poderosa de Gotham City. Huérfano desde niño por obra de un ladrón, dedica su vida a combatir el crimen con un traje de alta tecnología. Se hace llamar Batman (el Hombre Murciélago).

Jim Gordon (Jeffrey Wright): Comisionado de Policía en Gotham City, es el mayor aliado de Batman entre las fuerzas del orden para que no lo consideren como una amenaza pues, como se sabe, el héroe de la capa actúa al margen de la ley.

Catwoman (Zöe Kravitz): En los cómics, Gatúbela es una ladrona experta. Por momentos heroína, por momentos villana. Siempre en una relación complicada con Batman.

Riddler (Paul Dano): Poseedor de un gran complejo de superioridad, el Edward Nigma de los cómics tiene la obsesión compulsiva de enfrentar a Batman contra acertijos en apariencia imposibles de resolver.

Robert Pattinson, el nuevo protagonista de "The Batman".

¿QUIÉN ES MATT REEVES?

Director, escritor y productor, Matt Reeves ha estado involucrado con el cine desde muy joven junto a uno de sus más viejos amigos, el reconocido J.J. Abrams. Cocreador de la serie “Felicity” junto a Abrams, también dirigió la cinta de monstruos “Cloverfield” (2008); que tuvo una de las mayores campañas de intriga en la historia del cine.

Más adelante, obtuvo la aclamación mundial por su trabajo en la saga “The Planet of the Apes”; en las películas “Dawn of the Planet of the Apes” y “War for the Planet of the Apes”. También produce la antología de ciencia ficción “Tales from the Loop”.

Matt Reeves, director de "The Batman". (Foto: AFP/ Warner Bros)

¿EN QUÉ UNIVERSO SE UBICA?

“The Batman”, en palabras de Walter Hamada, presidente de DC Films, se ubica en un universo completamente diferente al de “Justice League”. De ese modo, el Caballero Oscuro de Pattinson podrá enfocarse en su propia historia sin estar atado por una continuidad; tal y como ocurre con el Universo Cinematográfico de Marvel.

DC FILMS

En los próximos años, DC lanzará más películas basadas en sus héroes; como es el caso de “Zack Snyder’s Justice League”, “Black Adam” y “Green Lantern Corps”. De igual modo, el argentino Andy Muschietti dirigirá la película de Flash protagonizada por Ezra Miller, la cual incluirá viajes en el tiempo.

