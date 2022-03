Durante décadas “Batman y Robin” ha sido considerada la peor película del hombre murciélago y su director, Joel Schumacher (1939-2020), convertido en una broma recurrente por los fanáticos y detractores del personaje por el cambio de tono en la franquicia hasta convertirlo en casi una parodia del héroe. Ahora que una nueva, y más oscura, versión del superhéroe llega a nuestras pantallas este 3 de marzo de manos del director Matt Reeves y el actor Robert Pattinson, revisamos este capítulo de la historia de la franquicia por la que su director incluso se disculpó.

Pero para revisar el involucramiento del realizador neoyorquino, tenemos que volver en el tiempo a 1992, cuando “Batman Returns” tuvo una recaudación menor a la esperada en las taquillas. En ese entonces, ejecutivos de Warner Bros. consideraron que la película, que encontraba un público juvenil además del adulto, encontraba demasiado sombrías las aventuras cinematográficas del vigilante. Entonces entró Joel Schumacher, un respetado y camaleónico director conocido por películas como la comedia negra “The Lost Boys” (1987), el filme de acción “Falling Down” (1993) y el thriller “The Client” (1994) con las que había trabajado junto a Warner Bros.

La decisión pareció ser la correcta y “Batman Forever” (1995) logró recaudar más que su predecesora, aunque sin todavía alcanzar la taquilla de la original en 1989. Los problemas ocurrieron cuando le pidieron a Schumacher repetir el éxito. Y es que si bien “Batman Forever” (1995) mantuvo ciertas similitudes con las películas que se lanzaron previamente, “Batman y Robin” (1997), representó un gran cambio de la franquicia, no solo de protagonista con la salida de Val Kilmer y el ingreso de George Clooney, sino en el tono: la película dejó atrás la oscuridad de ambientación y tuvo situaciones camp, más cercanas a la serie televisiva del héroe en los años 60.

Joel Schumacher (derecha) durante la premiere de "Batman y Robin" el 12 de junio de 1997 en Los Angeles. (Foto: Hector MATA / AFP)

Como se recordará, en la cinta vio enfrenta al dúo dinámico, conformado por Batman (George Clooney) y Robin (Chris O’Donnell) con un trío de peligrosos villanos conformado por Mr. Freeze (Arnold Schwarzenegger), Poison Ivy (Uma Thurman) y su secuaz Bane (Robert Swenson). La película también introdujo a una nueva versión de Batgirl interpretada por Alicia Silverston, quien deja de ser la hija del comisionado James Gordon (Pat Hingle) para convertirse en la sobrina del Alfred Pennyworth (Michael Gough).

Entre los aspectos más odiados, y recordados, de la película está la ‘batitarjeta’ - inevitablemente adornada por el símbolo del murciélago - y los llamados ‘batipezones’ del traje de Batman, los cuales han sido ridiculizados hasta por George R.R. Martin, creador de “Game of Thrones”. Tampoco se pueden olvidar los innumerables juegos de palabra relacionados con hielo que Schwarzenegger repite con regocijo a lo largo de la producción. Al final, “Batman y Robin” fue tan mala que ha sido acusada de ‘sepultar’ la entonces carrera ascendente de Chris O’Donnell y Alicia Silverstone.

Estas fallas fueron evidentes incluso para el mismo realizador, quien en repetidas ocasiones salió para disculparse por la decepción que resultó la película.

“Si hay alguien viendo esto, digamos que amaron ‘Batman Forever’ y vieron ‘Batman y Robin’ con gran expectativa. Si los decepcioné de alguna manera, entonces quiero disculparme porque no fue mi intención, mi intención fue solo el entretenimiento”, dijo el director en una entrevista que desde el 2008 está disponible en YouTube. No sería la primera vez en la que tuvo que disculparse.

En 2017, dijo lo siguiente en entrevista con Vice: “Mira, me disculpo. Quiero disculparme con cada fan decepcionado porque creo que se los debo”. Razón no le faltó, pues al cierre de este artículo “Batman y Robin” tenía solo un 12% de aprobación en el agregador de críticas Rotten Tomatoes.

La sinceridad de sus disculpas eran evidentes a quienes lo conocían, incluyendo el actor Colin Farrell, quien trabajó con Schumacher en varias películas y ahora interpreta al villano Oswald Cobblepot / el Pingüino en “The Batman”.

“Eso lo hirió. Sé que sus películas de Batman, y la forma en que fueron recibidas realmente le dolió. Porque la única cosa sobre Joel, honestamente, es que solo intentó entretener a la gente”, dijo a Cinemablend “En realidad hay una disculpa - creo que se puede encontrar en YouTube - que hace, y es realmente casi molesto para mí ver, porque quería mucho al hombre, y él fue un humano maravilloso. Y se disculpaba con la fanaticada, porque Joel sabía lo importante que era y es este personaje, igual que Matt. Pero se fue por una ruta con la que la gente no estaba muy contenta.

Llueven disculpas

El realizador no fue el único en disculparse. George Clooney, quien usó el traje del ‘hombre murciélago’ solamente en esa película, parece cargar con la culpa de habernos sometido a su versión de Batman hasta el presente, incluso afirmando en 2013 que él “destruyó el papel terriblemente” a la revista Empire.

“En retrospectiva, es fácil mirar hacia atrás y decir ‘Woah, fue pésima y yo estuve muy mal en ella’”, dijo en otra ocasión Total Film. El actor afirmó que decidió tomar el papel porque las anteriores cintas habían sido exitosas y señaló que en cierto modo, y a pesar de las quejas en torno a la cinta, esta sirvió para impulsar a su carrera.

“Batman sigue siendo la mayor oportunidad que he tenido y cambió por completo mi carrera, aunque fuera mala y yo fuera mala en ella. Fue una película en la que fue difícil ser bueno. No sé lo que podría haber hecho de manera diferente. Pero si voy a ser Batman en la película ‘Batman & Robin’, no puedo decir que no funcionó y luego no asumir parte de la culpa por ello”, señaló.

Clooney está en lo correcto, y luego de “Batman & Robin” continuó una exitosa carrera en Hollywood en la que se convirtió en una de las mayores estrellas con franquicias como “Ocean’s Eleven” y “Gravity”, así como una victoria en los Premios Oscar como Mejor actor de reparto por “Syriana (2005).

Michael Schumacher por su parte tampoco salió tan mal después del fracaso de la cinta, aunque sin el alto perfil de antes, continuando su trabajo en el cine con el thriller “8mm” (1998) protagonizado por Nicolas Cage, el remake de “The Phantom of the Opera” (2004) y la película de horror “Blood Creek” (2009). Su última película fue el thriller “Trespass” (2011), protagonizado por Cage y Nicole Kidman. También estuvo vinculado a la televisión, en específico con la primera temporada de “House of Cards”, donde dirigió un par de episodios.

Curiosamente, hay un enlace entre “Batman y Robin” de Schumacher y la nueva película de “The Batman”, ya que Robert Pattinson tuvo que vestir el infame traje de George Clooney para su audición, ‘batipezones’ incorporados. “Recuerdo cuando estaba haciendo la prueba de pantalla, porque fue muy divertido y fue muy, muy largo”, recordó el actor en diálogo con Comicbook.com. “Quiero decir, literalmente hice una prueba de pantalla en el traje durante unas ocho horas y todo el tiempo estaba sudando tanto con Matt [Reeves] diciendo, ‘¿Qué podemos hacer con este sudor?’ Y yo respondiendo, ‘No hay nada que hacer. La única manera de superar esto es no beber ningún líquido’”.

“Recuerdo que me hice un pequeño ‘selfie’ en el traje cuando todo el mundo dejó la habitación pensando, si esto no funciona... Siempre tendré esto. ¡Siempre tendré una foto mía con mis pezones!”, agregó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

Saltar Intro |Tráiler de "The Batman" con Robert Pattinson. (Fuente: Warner Bros)