El cineasta Matt Reeves sigue confirmando el listado de actores que formarán parte del elenco de “The Batman”. El director acaba de usar su cuenta de Twitter para comunicar que John Turturro se une al elenco para interpretar a Carmine Falcone, líder de la legendaria Falcone crime family, un equipo de crimen organizado que se ha convertido en una institución del inframundo de Gotham City.

Además de Turturro, Andy Serkis (Alfred), Colin Farrell (The Penguin), Robert Pattinson (Batman) Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (The Riddler) y Jeffrey Wright (Jim Gordon) han sido confirmados por Reeves.

En una entrevista reciente, Pattinson manifestó que no tiene interés en interpretar a un personaje de cómic que sea heroico, insinuando que esta versión del Caped Crusader podría ser un tono más oscuro y sombrío que cualquier cosa que hayamos visto antes.

“La única vez que quiero interpretar a alguien que el público sabe que se supone que les debe gustar es cuando realmente no deberían gustarles”, dijo Pattinson a Variety .

“Esa es la única vez. Es una persona muy, muy, muy problemática. Hay muy pocos personajes considerados por todos como heroicos que saben que necesitan salvar el día y saben que son buenos. Y siempre me parece interesante saber que Batman está siempre luchando un poco. No sabe si es bueno o malo. Eso es lo interesante”, indicó.

Se espera que “The Batman” se estrene el 25 de junio del 2021. DC films también viene trabajando en cintas como: "Birds of Prey “, “Wonder Woman”, “The Suicide Squad” y "Aquaman 2”.