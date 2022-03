Conforme a los criterios de Saber más

Dicen que los gatos tienen siete vidas, aunque el caso de Selina Kyle/Gatúbela, o Catwoman para los puristas, supera por mucho este número de permutaciones. La última en tomar la identidad de la ladrona felina es la actriz Zoë Kravitz (Los Ángeles, 1988), quien aparecerá junto a Robert Pattinson como una de las mitades del icónico romance en la versión de “The Batman” que el director Matt Reeves lanza en cines este 3 de marzo.

Hija de la estrella de rock Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet (“The Cosby Show”), Zoë presenta tanto ascendencia judía como africana por parte de sus padres, lo que la convierte en una especie de sucesora de Eartha Kitt en el rol, aquella cantante e intérprete que rompió esquemas en 1968 al convertirse en la primera versión de Gatúbela afroamericana en la serie de televisión de Batman protagonizada por Adam West, un privilegio que comparte solo también con Halle Berry, quien interpretó al mismo personaje en la vilipendiada película “Catwoman” de 2004.

Atraída a la actuación desde joven, Zoë Kravitz hizo su salto a la gran pantalla cuando todavía estaba estudiando, con papeles secundarios en la comedia romántica “No Reservations” (2007) y el thriller “The Brave One” (2007).

Zoë Kravitz tuvo su primer rol en la película "No Reservations" en 2007. (Foto: Warner Bros. Pictures)

A pesar de sus famosos padres, o incluso debido a ellos, el ingreso a Hollywood por parte de Zoë Kravitz no le fue tan fácil, con detractores cuestionando si sus éxitos se debían a nepotismo. “Las personas decían todo tipo de cosas y te empiezas a preguntar: ¿están en lo correcto? ¿estoy aquí solo por mi apellido?”, recordó en una entrevista con The Guardian. Debido a esta presión, la actriz reveló que desarrolló trastornos alimenticios durante su etapa como estudiante en sus intentos de mejorar su apariencia, problemas que la persiguieron incluso a inicios de su tercera década de vida.

Esta presión también la llevó a sentir que tenía que trabajar mucho más duro que sus colegas para justificar su lugar en el set. A pesar de esto, la actriz ha admitido que la fama de sus padres le ha servido para iniciar su carrera: “Se que me ha ayudado para abrir ciertas puertas, como el conseguir a un agente, pero eso solo te apoya hasta un grado. No creo que mi apellido vaya a influenciar en algo a los cineastas con los que quiero trabajar, pero el resto del mundo podría pensar que la única razón por la que tengo estos trabajos es por mi procedencia”, afirmó la actriz en una entrevista a InStyle.

Tras estudiar actuación en la Universidad Estatal de Nueva York en Purchase (SUNY Purchase), la carrera de Zoë empezó a despuntar en 2011, cuando apareció en “X-Men: First Class” como la mutante Angel Salvadore y protagonizó el drama “Yelling to the Sky” , un emocional retrato del crecimiento de una joven en un barrio de bajos recursos. Ese año también tuvo su primera incursión en la televisión al aparecer en ocho capítulos de la serie de Showtime “Californication”, protagonizada por David Duchovny.

Sus avances en Hollywood no estuvieron sin tropiezos, y la actriz ha comentado previamente cómo sus raíces afroamericanas le han dificultado conseguir algunos papeles, incluyendo en una de las películas de la trilogía de Batman por Christopher Nolan.

“ En la última película de Batman (”The Dark Knight Rises”), me dijeron que no me podían dar una audición para un pequeño papel del que estaban haciendo en el casting porque no iban a ‘ir a lo urbano’” , dijo a Nylon en 2015. El tiempo al final reivindicó a Zoë Kravitz quien fue elegida como la voz de Gatúbela en “The Lego Batman Movie” de 2017 y luego consiguió el mismo rol en la versión cinematográfica de Matt Reeves.

Catwoman/Gatúbela y Batman, interpretados por Zoë Kravitz y Robert Pattinson. (Foto: Warner Bros. Pictures)

La ladrona con afición a los gatos ha sido objeto de fascinación para la actriz, quien en una reciente entrevista a Entertainment Weekly la describió como la única figura de las tiras cómicas que ha querido interpretar luego de Angel Salvadore. “Creo que Catwoman es el único personaje que habría considerado, porque me siento muy conectada con ella tanto emocional como estéticamente. Creo que tiene una autenticidad y una agudeza en ella que me atrae”, afirmó.

Pero en el intervalo la actriz también se incorporó a proyectos de alto perfil como “Divergente” (2014), “Mad Max: Fury Road” (2015), “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (2016) y su secuela “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (2018). Ese mismo año, volvió al universo Marvel al darle voz a la versión de Mary Jane Watson en “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Quizás el mayor impulso de su carrera fue el drama “Big Little Lies”, lanzado en 2019, que la vio compartir el escenario con Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Meryl Streep y Laura Dern. Un año después, Zoë Kravitz consiguió el papel protagónico para la adaptación a la pantalla chica del libro y película “High Fidelity” lanzado por Hulu, proyecto del cual también se convirtió en productora ejecutiva y una de las guionistas, aunque el show fue cancelado tras una temporada.

La popularidad de Zoë Kravitz despegó luego de aparecer en la serie de HBO "Little Big Lies". (Foto: HBO)

Pero la mayor muestra de su habilidad para la actuación es “Kimi”, un thriller psicológico dirigido por Steven Soderbergh que fue estrenado el 10 de febrero en HBO Max y que le ha ganado a la intérprete halagos por parte de la prensa especializada por su rol como la agorafóbica Angela Childs, una joven que se convierte en testigo de un asesinato por parte del CEO de la compañía a la que trabaja.

No es el único proyecto con el que la artista piensa levantar su perfil en Hollywood y actualmente trabaja en dirigir su primer largometraje, un thriller titulado “Pussy Island” que coescribió con su frecuente colaborador E. T. Feigenbaum y que tendrá como protagonista a su actual pareja, el actor Channing Tatum.

Es este tipo de proyectos en los que parece más interesada Zoë Kravitz, quien previamente ha confesado que nunca ha querido ser una estrella masiva. “Nunca ha sido por la fama”, dijo en conversación con InStyle. “Ha sido sobre la calidad del trabajo y también por estar en una posición en la que puedo crear cosas desde un inicio. Los proyectos se convierten en tus bebes. Creo que el éxito para mí es tener la oportunidad de originar arte”.

EL DATO

Además de actriz, guionista y directora, Zoë Kravitz ha incursionado en la música. Actualmente forma parte del dúo Lolawolf junto al baterista Jimmy Giannopoulos, agrupación que ha lanzado dos discos hasta la fecha: “Calm Down” (2014) y “Tenderness” (2020).

Las siete vidas de Gatúbela

Zoë Kravitz es la Gatúbela del momento, pero está lejos de ser la única. Aquí siete actrices que marcaron el papel antes de su llegada.

Julie Newmar - “Batman” (1966)

Julie Newmar en la serie de "Batman". (Foto: ABC)

La primera en ponerse el traje y las orejas de gato fue la actriz de Broadway Julie Newmar, quien se mantuvo en el papel durante las dos primeras temporadas. Cincuenta años después, volvió al rol al prestar su voz a las películas animadas “Batman: Return of the Caped Crusaders” (2016) y “Batman vs. Two-Face” (2017).

Lee Meriwether - “Batman” (1966)

Lee Meriwether en la película "Batman". (Fuente: 20th Century Fox=

La gran popularidad de la primera temporada de la serie llevó a que se produjera un largometraje con casi todos los mismos actores, exceptuando Julie Newmar, quien debido a una lesión a la espalda tuvo que ser reemplazada por la exreina de belleza Lee Meriwether.

Eartha Kitt - “Batman” (1966)

Eartha Kitt y César Romero (izquierda) en la serie "Batman". (Foto: ABC)

La última temporada de la serie de televisión rompió esquemas al poner en el papel de Gatúbela a la cantante y actriz Eartha Kitt, la primera afroamericana en ocupar este rol y una pionera en la televisión estadounidense. El reino de Eartha fue corto y solo apareció en tres episodios de la serie antes de que fuera declarada persona no grata por comentarios que hizo hacia la esposa del entonces presidente Lyndon B. Johnson sobre la guerra de Vietnam.

Michelle Pfeiffer - “Batman Returns” (1992)

Michelle Pfeiffer como Gatúbela en "Batman: Returns" (1992). (Foto: Warner Bros. Pictures)

Tuvimos que esperar casi tres décadas para volver a ver a Gatúbela en pantalla, esta vez encarnada por la actriz Michelle Pfeiffer, quien le dió una dimensión más sexualizada a este personaje con un apretado traje de látex.

Halle Berry - “Catwoman” (2004)

Halle Berry en "Catwoman" (2004). (Foto: Warner Bros. Pictures)

Considerada una de las peores películas basadas en una tira cómica, “Catwoman” reinventa al personaje como una justiciera con poderes felinos interpretada por Halle Berry. El fracaso del filme ha perseguido a la actriz desde entonces, a pesar de que, como lo dijo en una entrevista con Jimmy Kimmel, ella no dirigió, produjo ni escribió el guion la película”.

Anne Hathaway - “The Dark Knight Rises” (2012)

Anne Hathaway en "Batman: The Dark Knight Rises" (2012). (Fuente: Warner Bros. Pictures)

La actriz Anne Hathaway interpretó a una versión más recatada de Gatúbela como parte del elenco de la última entrega de la trilogía “The Dark Knight” de Christopher Nolan, protagonizada por Christian Bale. A diferencia de las anteriores entregas, en esta saga Selina y Bruce Wayne tiene su final feliz.

Camren Bicondova - “Gotham” (2014)

Camren Bicondova interpreta a Selina Kyle, la futura Gatúbela, en "Gotham". (Fuente: Fox)

Volviendo a la pantalla chica, la joven actriz Camren Bicondova interpretó durante cinco años a Selina Kyle en la precuela de Batman “Gotham”. La actriz fue reemplazada por Lili Simmons en el capítulo final de la serie, ambientado años después.

VIDEO RECOMENDADO

Saltar Intro |Tráiler de "The Batman" con Robert Pattinson. (Fuente: Warner Bros)