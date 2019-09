The Beatles: "Yesterday" y otras películas relacionadas a la mítica banda | FOTOS

Tras el estreno de "Yesterday", cinta de Danny Boyle, es preciso recordar otras películas que guardan alguna relación con The Beatles, considerada por muchos críticos musicales como la mejor banda de rock de todos los tiempos.

Cabe señalar que si bien estas películas guardan relación con la mítica banda de Liverpool, no quiere decir que hayan contado con la participación de los integrantes de la misma.

En ese caso hay que precisar que fueron cinco las películas en la que The Beatles son los protagonistas directos. Nos referimos a "A Hard Day's Night" (1964), "Help" (1965), "Magical Mystery Tour" (1967), "Yellow Submarine" (1968) y "Let it be" (1970).

► "Yesterday": la crítica de Sebastián Pimentel a la película

► ¿Y si los Beatles no existieran? Tres beatlemaniacos peruanos nos responden



Ahora vamos con las que se inspiraron en la banda británica o que guardan alguna relación con esta:

Across the universo (2007)

Musical dirigido por Julie Taymory protagonizado por Evan Rachel Wood y Jim Sturgess. La cinta utiliza temas como "Let It Be", "Something", "Hey Jude", "Revolution" y "Strawberry Fields Forever" para narrar los años de protestas contra la guerra, la exploración interior y toda la onda de los años sesenta.

Nowhere boy (2007)

Bajo la dirección de Sam Taylor-Wood, este biopic (película biográfica) nos cuenta la vida de John Lennon (Aaron Johnson). La cinta está basada en la biografía publicada por la medio hermana de Lennon, Julia Baird, y que se centra en su adolescencia y su incursión en la música con la banda The Quarrymen y la posterior formación de The Beatles.

Locos por ellos (1978)

Robert Zemeckis y Steven Spielberg estuvieron a cargo de esta mezcla de ficción y documental. La trama de la película es la de seis fans que buscan asaltar a John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison en un hotel de New York.

Two of us (2000)

También conocida como "Un encuentro legendario", esta película que fue distribuida para VHS, narra el encuentro real entre John Lennon y Paul McCartney en 1976. Fueron largas horas de conversación entre ambos músicos donde sobresale la posibilidad de volver a reunir al grupo. Aidan Quinn y Jared Harris interpretan a Lennon y McCartney, respectivamente.

Backbeat (1994)

Es la historia del integrante que no alcanzó la fama. Nos referimos a Stuart Sutcliffe, Stu, quien incluso fue el responsable de elegir el nombre The Beatles. Y es que antes de conocerlos como el cuarteto conformado por Ringo Starr, Lennon, McCartney y Harrison, este personaje fue el quinto integrante, encargado de marcar el ritmo como bajista, faceta que luego paso a manos de Paul.

The Rutles: All You Need Is Cash (1978)

Falso documental que parodia la trayectoria de The Beatles. Tras emitirse de forma breve en "Saturday Night Live" y lograr un gran éxito, se reestrenó como película de televisión. Este narra la historia de The Rutles, lo que da una idea del peculiar trabajo de Monthy Pynton y Eric Ilde.

Sargento Pepper (1978)

Basado en el exitoso disco "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", la cinta contó con la participación de Bee Gees y cameos de personajes de la música como Alice Cooper, José Feliciano o Elvin Bishop. Sin duda, las letras del álbum fueron de total inspiración para la trama de la película.

Birth of The Beatles (1979)

Película biográfica que también fue emitida por televisión. La dirección estuvo a cargo de Richard Marquand y, como dice su título, narra los inicios del cuartero en Liverpool y sus más grandes logros en la década de los sesenta.

Hours and Times (1991)

Premiado por Sundance, la cinta especula sobre las vacaciones en España, en el verano de 1963, de John Lennon y Brian Epstein, representante de The Beatles. La dirección estuvo a cargo de Christopher Munch.