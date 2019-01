The Beatles: Peter Jackson dirigirá un documental sobre el "Let it be"

El director de "El Señor de los Anillos" Peter Jackson está haciendo una película sobre The Beatles con imágenes nunca vistas, señaló la página web de la banda el miércoles, 50 años después de que los fabulosos cuatro tocaron juntos en vivo por última vez.

► The Beatles: el último concierto de la banda cumple 50 años | VIDEO

► Queen y otras despedidas memorables de las bandas de rock | VIDEOS

El ganador del Oscar trabajará con unas 55 horas de videos inéditos de John, Paul, George y Ringo mientras trabajaban en su álbum "Let It Be" en enero de 1969.

Las imágenes, además de 140 horas de audio, "aseguran que esta película será la última experiencia de "cámara indiscreta" con la que los seguidores de los Beatles han soñado por mucho tiempo", dijo Jackson en un comunicado.

"Es como si una máquina del tiempo nos transportara a 1969 y podamos sentarnos en el estudio para ver a estos cuatro amigos haciendo música sensacional juntos", agregó.

Jackson lanzó el año pasado un documental sobre la Primera Guerra Mundial usando imágenes del frente de batalla de décadas de antigüedad, que fue muy elogiado por la crítica.

El álbum y la película "Let It Be" fueron lanzados en mayo de 1970, luego de la ruptura de los Beatles. El material inédito se había planeado originalmente para un programa de televisión.

"Seguro, hay momentos de drama, pero ningún desacuerdo con el que este proyecto haya estado asociado", dijo Jackson, cuya productora WingNut Films Ltd realizó el anuncio en un comunicado con Apple Corps Ltd. de los Beatles.

"Verlos (...) trabajar juntos, creando nuevas canciones clásicas desde cero, no sólo es fascinante, es gracioso, es inspirador y sorprendentemente íntimo", agregó.

La banda tocó junta por última vez en vivo en la terraza de las oficinas de Apple en Londres el 30 de enero de 1969. Oficialmente se separaron un año después.



(Fuente: Reuters)