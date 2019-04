"The dead don’t die": película de zombis estrena poster y tráiler

La película "The dead don’t die" es una nueva propuesta del director Jim Jarmusch para mostrar al mundo el universo de los zombies.

Lo que más llama la atención de este film es la gran cantidad de renombrados artistas que están presentes: Iggy Pop, Tom Waits, Bill Murray, RZA, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevign, Selena Gómez y Steve Buscemi forma parte del cast.

Con esta película, Jarmusch desea retomar el universo de los muertos vivientes en la pantalla grande. Cabe recordar que el director ya había realizado un largometraje de vampiros llamado: "Only lovers left alive " en el 2013.

Afiche de la película The dead don’t die. (Foto: Difusión) Afiche de la película The dead don’t die. (Foto: Difusión)

En entrevista con el portal Collider, Chloë Sevigny (American Horror Story) comunicó que la cinta estará contextualizada a partir de una catástrofe ambiental que trae como consecuencia un apocalipsis zombie.

Cabe indicar que Jim Jarmusch inició su carrera en 1980 y se convirtió en un símbolo del cine independiente con película como Stranger Than Paradise (1984), la legendaria Down by Law (1986), Mystery Train (1989) y Coffee and Cigarettes (2004).

La cinta de "The dead don’t die" se estrenará en Estados Unidos este 14 de junio. Aún no se ha confirmado si la película llegará a los cines de América Latina.