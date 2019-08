"Los Eternos": fecha de estreno, tráiler, sinopsis, actores y todo sobre la nueva película de Marvel

"Avengers: Endgame" marcó un antes y un después del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). Ahora, además de las películas de Spider-Man, Black Widow y Doctor Strange, existe un grupo de personajes que saldrán a la luz durante la Fase 4 de la compañía: Los Eternos.

Mejor conocido como "The Eternals" en inglés, es un nuevo proyecto cinematográfico que adaptará la historia del grupo homónimo de los cómics. Para los adeptos en la historia de Marvel Comics esto será un gran paso para que la compañía explore, así como lo hizo con "Captain Marvel", los conflictos dentro del cosmos a través del tiempo.

Para los recién iniciados, todo indica que Marvel intentará hacer lo mismo que con Guardianes de la Galaxia, un grupo de héroes galácticos que pocos conocían y ahora son muy populares entre los seguidores del MCU.

De esta manera, el llamado "Universo Cósmico" de Marvel tendría cada vez más personajes para expandir su historia con The Eternals, para luego dar un paso más allá y presentar a los Celestiales, seres de un poder casi omnipotente que hacen valer las leyes de los seres vivos.

Con respecto a la producción de la película, se ha confirmado que Chloe Zhao será su directora y Matthew y Ryan Firpo los guionistas. Kevin Feige ha comentado que su personaje principal será Sersi, la Vengadora que se especializa en las ilusiones, la transmutación y otros poderes mágicos.

The Eternals sería una de las 12 películas que el MCU estrenará en su Fase 4. (Foto: Marvel Studios)

HISTORIA DE "LOS ETERNOS"

"Los Eternos" son una raza que evolucionó genéticamente de los mismos ancestros que los humanos. Fueron creados hace más de cinco millones de años gracias a los experimentos de los Celestiales, los mismos quienes dotaron a todos los seres vivos de la creación el don de la evolución.

Gracias a su efectiva inmortalidad y sorprendentes poderes, se convirtieron en el origen de diferentes mitos de la humanidad. Sus mayores enemigos son los Deviants, una raza inestable que se convirtieron en monstruos de aspecto extraño.

Creados por Jack Kirby, cocreador de Captain America, "Thor", Iron Man, los X-Men y muchos otros héroes clásicos, originalmente los Eternos iban a ser una línea totalmente diferente a la continuidad de Marvel, pero se terminó por interconectar su origen cuando los Celestiales intervinieron en la Tierra para descubrir si la humanidad debería seguir existiendo.

A diferencia de los que muchos creen, la historia de los Eternos se ha ido trabajando desde las últimas películas de Marvel Studios. En la primera película de "Guardianes de la Galaxia", cuando visitan a The Collector, este les cuenta la historia de la Gema del Poder, mostrando a un Celestial eliminar un planeta entero, sin mencionar que su base de operaciones se encuentra en "Knowhere", un “Planeta” que en realidad es la cabeza de un Celestial.

A parte de eso, Ego, de "Guardianes de la Galaxia Vol. 2", se identificó a sí mismo como un Celestial, y se dice que Thanos es un Eternal, pero con características de los Deviant. Esto explicaría por qué su madre intentó matarlo cuando nació por su apariencia.

Por otro lado, la productora de Marvel Victoria Alonso comentó que "el mundo estaba listo" para un superhéroe LGTB dentro del MCU. Muchos conectan esta declaración con los roles en "The Eternals", pero de momento solo se conoce el compromiso que tiene la compañía con impulsar la diversidad y aceptación a través de sus películas.

TRÁILER DE "LOS ETERNOS"

De momento, "The Eternals" todavía no cuenta con un tráiler oficial ni ningún tipo de avance. Se espera que su filmación comience a finales del 2019 o durante el 2020, por lo que no se espera un avance sino hasta finales del próximo año.

ACTORES Y PERSONAJES

El elenco oficial de "Los Eteros" se anunció inicialmente en el pnale de Marvel en la Comic-Con 2019, pero durante la Expo D23 se completó la lista de actores.





Angelina Jolie como Thena

Salma Hayek como Ajax

Richard Madden como Ikaris

Lauren Ridloff como Makkari

Kumail Nanjiani como Kingo

Brian Tyree Henry como Phastos

Don Lee como Gilgamesh

Lia McHugh como Sprite

Barry Keoghan como Druig

Gemma Chan como Sersi

Kit Harrington como Dane Whitman / El Caballero Negro

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ "LOS ETERNOS"?

Durante la San Diego Comic-Con 2019, Marvel anunció que "The Eternals" se estrenará el 6 de noviembre de 2020.